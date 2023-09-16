https://crimea.ria.ru/20230916/besplatnye-ekskursii-po-simferopolyu-vlasti-zayavili-o-populyarnosti-turov-1131457474.html

Бесплатные экскурсии по Симферополю: власти заявили о популярности туров

Бесплатные экскурсии по Симферополю: власти заявили о популярности туров - РИА Новости Крым, 16.09.2023

Бесплатные экскурсии по Симферополю: власти заявили о популярности туров

Бесплатные экскурсии выходного дня по Симферополю очень востребованы у жителей и гостей города, поэтому власти прорабатывают вопрос круглогодичного формата... РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T17:17

2023-09-16T17:17

2023-09-16T17:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. Бесплатные экскурсии выходного дня по Симферополю очень востребованы у жителей и гостей города, поэтому власти прорабатывают вопрос круглогодичного формата таких мероприятий. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Так, уже в эти выходные в рамках познавательного проекта пройдут сразу две экскурсии. 17 сентября все желающие приглашаются на инфотур "Усадьбы бывшей Дворянской", место и время сбора - памятник Александру Пушкину, 09:45. В воскресенье также запланирована еще одна экскурсия – "Замостье. Поселок Грэсовский". Экскурсанты собираются в 14:00 на конечной остановке городских автобусов на кольце поселка Грэсовский. Регистрация на обе экскурсии обязательна."Мы ждем и жителей, и гостей Симферополя на наши экскурсии. Их проводят компетентные экскурсоводы, которые знают все самое интересное о городе и обязательно расскажут об этом", - подчеркнул Афанасьев.Серия бесплатных экскурсий прошла в Симферополе и в прошлом году. В течение нескольких месяцев жителям и гостям города показывали восемь тематических маршрутов, повествующих о разных периодах истории крымской столицы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проведут бесплатные экскурсии "Дорогами Екатерины"Двадцать два императорских орла: крымская "карта" Александра IIВ Саках пройдут бесплатные пешеходные экскурсии

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2023

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Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg

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Евгения Мартыненко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg

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