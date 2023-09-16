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Бесплатные экскурсии по Симферополю: власти заявили о популярности туров - РИА Новости Крым, 16.09.2023
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Бесплатные экскурсии по Симферополю: власти заявили о популярности туров
Бесплатные экскурсии по Симферополю: власти заявили о популярности туров - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Бесплатные экскурсии по Симферополю: власти заявили о популярности туров
Бесплатные экскурсии выходного дня по Симферополю очень востребованы у жителей и гостей города, поэтому власти прорабатывают вопрос круглогодичного формата... РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T17:17
2023-09-16T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. Бесплатные экскурсии выходного дня по Симферополю очень востребованы у жителей и гостей города, поэтому власти прорабатывают вопрос круглогодичного формата таких мероприятий. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Так, уже в эти выходные в рамках познавательного проекта пройдут сразу две экскурсии. 17 сентября все желающие приглашаются на инфотур "Усадьбы бывшей Дворянской", место и время сбора - памятник Александру Пушкину, 09:45. В воскресенье также запланирована еще одна экскурсия – "Замостье. Поселок Грэсовский". Экскурсанты собираются в 14:00 на конечной остановке городских автобусов на кольце поселка Грэсовский. Регистрация на обе экскурсии обязательна."Мы ждем и жителей, и гостей Симферополя на наши экскурсии. Их проводят компетентные экскурсоводы, которые знают все самое интересное о городе и обязательно расскажут об этом", - подчеркнул Афанасьев.Серия бесплатных экскурсий прошла в Симферополе и в прошлом году. В течение нескольких месяцев жителям и гостям города показывали восемь тематических маршрутов, повествующих о разных периодах истории крымской столицы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проведут бесплатные экскурсии "Дорогами Екатерины"Двадцать два императорских орла: крымская "карта" Александра IIВ Саках пройдут бесплатные пешеходные экскурсии
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, михаил афанасьев, симферополь, экскурсии, крым, новости крыма, туризм в крыму
Бесплатные экскурсии по Симферополю: власти заявили о популярности туров

Бесплатные экскурсии по Симферополю могут стать круглогодичными – власти

17:17 16.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСимферополь. Улицы старого города
Симферополь. Улицы старого города - РИА Новости, 1920, 16.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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Корреспондент регионального подразделения МИА Россия сегодня в Симферополе Евгения Мартыненко
Евгения Мартыненко
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. Бесплатные экскурсии выходного дня по Симферополю очень востребованы у жителей и гостей города, поэтому власти прорабатывают вопрос круглогодичного формата таких мероприятий. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
"Это крайне востребовано, люди с удовольствием ходят на экскурсии и слушают об истории своего родного города, о наших исторических зданиях и великих людях, которые оставили свой след в истории. Сейчас прорабатывается формат и обсуждается, будут ли такие экскурсии круглогодичными или лучше проводить их только в теплое время года. С учетом популярности у жителей, мы продолжим проведение экскурсий по городу и будем думать над тем, как сделать их еще лучше", - рассказал он.
Так, уже в эти выходные в рамках познавательного проекта пройдут сразу две экскурсии. 17 сентября все желающие приглашаются на инфотур "Усадьбы бывшей Дворянской", место и время сбора - памятник Александру Пушкину, 09:45. В воскресенье также запланирована еще одна экскурсия – "Замостье. Поселок Грэсовский". Экскурсанты собираются в 14:00 на конечной остановке городских автобусов на кольце поселка Грэсовский. Регистрация на обе экскурсии обязательна.
"Мы ждем и жителей, и гостей Симферополя на наши экскурсии. Их проводят компетентные экскурсоводы, которые знают все самое интересное о городе и обязательно расскажут об этом", - подчеркнул Афанасьев.
Серия бесплатных экскурсий прошла в Симферополе и в прошлом году. В течение нескольких месяцев жителям и гостям города показывали восемь тематических маршрутов, повествующих о разных периодах истории крымской столицы.
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