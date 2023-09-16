https://crimea.ria.ru/20230916/besplatnye-ekskursii-po-simferopolyu-vlasti-zayavili-o-populyarnosti-turov-1131457474.html
Бесплатные экскурсии по Симферополю: власти заявили о популярности туров
Бесплатные экскурсии по Симферополю: власти заявили о популярности туров - РИА Новости Крым, 16.09.2023
Бесплатные экскурсии по Симферополю: власти заявили о популярности туров
Бесплатные экскурсии выходного дня по Симферополю очень востребованы у жителей и гостей города, поэтому власти прорабатывают вопрос круглогодичного формата... РИА Новости Крым, 16.09.2023
2023-09-16T17:17
2023-09-16T17:17
2023-09-16T17:17
эксклюзивы риа новости крым
новости
михаил афанасьев
симферополь
экскурсии
крым
новости крыма
туризм в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/09/1124453479_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_eda9c95af9a2139c3e6cb301f59f6f44.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. Бесплатные экскурсии выходного дня по Симферополю очень востребованы у жителей и гостей города, поэтому власти прорабатывают вопрос круглогодичного формата таких мероприятий. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Так, уже в эти выходные в рамках познавательного проекта пройдут сразу две экскурсии. 17 сентября все желающие приглашаются на инфотур "Усадьбы бывшей Дворянской", место и время сбора - памятник Александру Пушкину, 09:45. В воскресенье также запланирована еще одна экскурсия – "Замостье. Поселок Грэсовский". Экскурсанты собираются в 14:00 на конечной остановке городских автобусов на кольце поселка Грэсовский. Регистрация на обе экскурсии обязательна."Мы ждем и жителей, и гостей Симферополя на наши экскурсии. Их проводят компетентные экскурсоводы, которые знают все самое интересное о городе и обязательно расскажут об этом", - подчеркнул Афанасьев.Серия бесплатных экскурсий прошла в Симферополе и в прошлом году. В течение нескольких месяцев жителям и гостям города показывали восемь тематических маршрутов, повествующих о разных периодах истории крымской столицы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму проведут бесплатные экскурсии "Дорогами Екатерины"Двадцать два императорских орла: крымская "карта" Александра IIВ Саках пройдут бесплатные пешеходные экскурсии
симферополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Евгения Мартыненко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg
Евгения Мартыненко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/09/1124453479_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_7db456e5527c2bf34d56ecb5ea0a7a73.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Евгения Мартыненко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/75/1114717531_0:0:842:842_100x100_80_0_0_b2c827ecab7215e788d25d5b086be1bd.jpg
новости, михаил афанасьев, симферополь, экскурсии, крым, новости крыма, туризм в крыму
Бесплатные экскурсии по Симферополю: власти заявили о популярности туров
Бесплатные экскурсии по Симферополю могут стать круглогодичными – власти
Собственный корреспондент
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. Бесплатные экскурсии выходного дня по Симферополю очень востребованы у жителей и гостей города, поэтому власти прорабатывают вопрос круглогодичного формата таких мероприятий. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
"Это крайне востребовано, люди с удовольствием ходят на экскурсии и слушают об истории своего родного города, о наших исторических зданиях и великих людях, которые оставили свой след в истории. Сейчас прорабатывается формат и обсуждается, будут ли такие экскурсии круглогодичными или лучше проводить их только в теплое время года. С учетом популярности у жителей, мы продолжим проведение экскурсий по городу и будем думать над тем, как сделать их еще лучше", - рассказал он.
Так, уже в эти выходные в рамках познавательного проекта пройдут сразу две экскурсии. 17 сентября все желающие приглашаются на инфотур "Усадьбы бывшей Дворянской", место и время сбора - памятник Александру Пушкину, 09:45. В воскресенье также запланирована еще одна экскурсия – "Замостье. Поселок Грэсовский". Экскурсанты собираются в 14:00 на конечной остановке городских автобусов на кольце поселка Грэсовский. Регистрация на обе экскурсии обязательна.
"Мы ждем и жителей, и гостей Симферополя на наши экскурсии. Их проводят компетентные экскурсоводы, которые знают все самое интересное о городе и обязательно расскажут об этом", - подчеркнул Афанасьев.
Серия бесплатных экскурсий
прошла в Симферополе и в прошлом году. В течение нескольких месяцев жителям и гостям города показывали восемь тематических маршрутов, повествующих о разных периодах истории крымской столицы.
Читайте также на РИА Новости Крым: