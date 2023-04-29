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Двадцать два императорских орла: крымская "карта" Александра II

Двадцать два императорских орла: крымская "карта" Александра II - РИА Новости Крым, 29.04.2023

Двадцать два императорских орла: крымская "карта" Александра II

РИА Новости Крым, 29.04.2023

2023-04-29T18:56

2023-04-29T18:56

2023-04-29T17:17

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Наталья ДремоваНемного было достопримечательностей в Ялте в начале семидесятых годов XIX века. Бульвар, читальня, телеграфная станция, лавки да магазины. Летом на тихих улочках иногда можно было увидеть высокого человека с усами и бакенбардами и в белом мундире. Местные жители, вернувшись домой, могли похвастаться родным: "Опять царь мимо проходил!"29 апреля исполняется 205 лет со дня рождения российского императора Александра II. Этому правителю наследство досталось нелегкое, отягощенное перезрелыми проблемами. Решения, которые пришлось ему принимать, современники критиковали. А в историю самодержец вошел как "царь-освободитель" и "царь-реформатор".В Крыму проведут бесплатные экскурсии "Дорогами Екатерины">>Крым императору тоже кое-чем обязан. Например, курортной перспективой Ялты и обустройством Южного берега, развитием дорожного сообщения. При Александре II полуостров впервые стал местом, где прошли официальные международные переговоры: в Ялте император принял турецкого посла.СправкаИмператор Александр II родился 29 апреля 1818 г. Отменил крепостное право, провел ряд масштабных реформ. В том числе военную, финансовую, высшего и среднего образования, судебную.После Крымской войны добился заключения мира на приемлемых для России условиях и не допустил политической изоляции страны западными государствами. В царствование Александра II к Российской империи были присоединены Центральная Азия, Чечня и Черкесия на Кавказе, Карская область в Закавказье, Приамурье и Приморье на Дальнем Востоке. Продана США Аляска, а Японии были переданы Курильские острова в обмен на Сахалин. В 1871 г. Россия восстановила право держать флот в Черном море.Император пережил семь покушений. Одно совершено представителем польского национально-освободительного движения, второе революционером-народником. Остальные — членами организации "Народная воля". Восьмая попытка удалась: 3 марта 1881 г. император был смертельно ранен брошенной ему под ноги бомбой.Легендарный СевастопольДевятнадцать лет было наследнику престола Александру Николаевичу, когда он вместе с отцом прибыл к берегам Крымского полуострова. В Севастополь. Тогда император Николай I вместе с сыном произвел смотр кораблям Черноморского флота и посетил Георгиевский монастырь.В следующий раз в Севастополе, в октябре 1855 года, он побывал уже не в статусе наследника, а российского самодержца. Александр II увидел город совсем другим: развалины домов, траншеи и бастионы, обезлюдевшие кварталы. Шла Крымская война. Наши войска отступили на Северную сторону, оставив перемолотые артиллерией Корабельную сторону и Малахов курган.Потомок Екатерины II в Крыму: горжусь тем, что я русский и православный>>Появление императора именно в это время очень сильно поддержало боевой дух армии. Он побывал в частях, расположенных на реках Альма, Кача, Бельбек и в Байдарской долине. А накануне отъезда подписал приказ о медали в память обороны Севастополя. В 1856 году Александр II учредил еще две медали. Одна — "В память войны 1853-1856 гг." - предназначалась для военных, чиновников, священников, ополченцев и купцов. Вторая, "Крым 1854-1855-1856", вручалась сестрам милосердия.Севастополь для императора всегда был на особом счету, ведь он увидел его почти уничтоженным, но непокоренным. Через пять лет после окончания Крымской войны Александр II снова приехал сюда, посетив Братское кладбище и Херсонесский монастырь. В 1874 году снова наведывался: был на службе в храме. Огарок свечи, которую держал в руках император, монахи долго хранили у себя.Факты- Александр II поддержал идею создания Музея Севастопольской обороны. И на содержание его подарил одно из своих имений, приносивших доход в 2,5 тысячи рублей.- Император смог добиться восстановления права России держать свой флот в Черном море. А строить корабли для ЧФ повелел в 1870 году.Большая стройка КерчиВ своей первой крымской поездке в 1837 году наследник престола Александр Николаевич свел знакомство не только с Севастополем. В Керчи он побывал в музее древностей и на раскопках одного из курганов.А затем этот город занял свое место в императорских планах по обороне полуострова.По итогам Крымской войны России запрещено было строить крепости на берегах Черного и Азовского морей. Но Керченский пролив не подпадал под это соглашение. Проект крепости создал военный инженер Эдуард Тотлебен, Александр II лично изучал его. А в 1861 году сам посетил большую стройку. Остался доволен темпами возведения укрепления. Поощрил инженера, повелев назвать главный форт его именем: Тотлебен.Через два года император снова здесь. Ситуация в стране была такая, что недостроенный форт мог бы получить боевое крещение: вспыхнуло восстание в Царстве Польском, которое было частью Российской империи. На Западе вдруг решили влезть во внутренние дела России: Франция выразила готовность поддержать мятежников в их стремлении отделиться от страны. И в Керченский пролив даже "анонсировали" вход трех французских броненосцев. Но, к счастью, Франции стало не до Польши, а там вспыхнула очередная ее война с Пруссией.В 1872 году крепость Керчь — уже полноценное укрепление. И сюда Александр II выехал вместе с военным посланником Пруссии генералом Вердером.Город ханов и город караимовЗнаменитый поэт Василий Жуковский, воспитатель будущего императора Александра II, дневники вел телеграфным стилем. 10 сентября 1837 года записал:"Пятница. Поездка в Чуфут-Кале. У меня Булгаков, городничий, предводитель и адъютант графа Воронцова. Осмотр дворца... Чуфут-Кале. Проводник караим. Переезд через речку. Проезд через Иосафатову долину под Чуфут-Кале. Роща дубовая, замощенная гробами".Вот это все повидал подопечный Жуковского. Он продолжил сложившуюся со времен Екатерины II традицию: непременное посещение членами императорской семьи Бахчисарая и Чуфут-Кале. Это был "экзотический вкус" Крыма, соприкосновение с его далеким прошлым.28 октября 1855 года Александр II с двумя братьями снова в Бахчисарае. В городе размещалась главная квартира Крымской армии. Коляска ехала по узкой горной дороге, ее увидели солдаты — и бросились к экипажу. Пришлось остановиться, император вышел — и, как потом рассказывал спутникам, "сердце остановилось при виде такой стремнины".В городе он зашел на службу в храм.Чем Ялта обязана императору Александру IIСвоим курортным счастьем Ялта обязана Александру II. Летней царской резиденцией она стала после того, как император купил имение Ливадия. Его жене Марии Федоровне, страдающей от туберкулеза, врачи прописали целебный климат Южного берега.В 1861 году императорская семья прибыла в Ялту впервые. В преддверии высочайшего визита город, как могли, приукрасили. Достроили бульвар, увеличили пристань, подправили дорогу до Ливадии, побелили дома, почистили от мусора улицы. Некоторые местные жители даже разгребли в своих дворах мусорные кучи. В общем, подсуетились, как могли. В городском бюджете Ялты денег на масштабные преобразования и развитие не было.Соседство с царской резиденцией городу дало шанс. Появились рабочие места, местные могли продавать овощи, фрукты, мясо. Потребовались каменщики, пильщики, поденные рабочие. В городе расцвела торговля, появился клуб, стали заезжать артисты. Первые шаги сделал организованный туризм: пока в виде проката колясок и услуг проводников."Скоро переселюсь в Крым": несбывшаяся мечта Александра I>>Александр II лично содействовал появлению плана развития города в 1872 году. Ялта получила новые земли для своего роста.Новое шоссе соединило плато Ай-Петри и город. Самая живописная дорога шла мимо императорской дачи Эриклик и водопада Учан-Су к вершине знаменитой горы. Ее лично "проинспектировал" император. Он в 1879 году понялся на Ай-Петри и поощрил строителя дороги, инженера Шишко, приказав назвать его именем одну из скал.Земля в Ялте росла в цене как на дрожжах: иметь здесь дачу стало престижно. Как же, в соседях сам император. Который по городу передвигался без охраны.Печаль и любовь ЛивадииЛивадия для императрицы Марии Александровны стало местом, где она могла вести спокойную тихую жизнь. Ее убивала неизлечимая в то время болезнь — и несчастливая личная жизнь. Ее супруг не скрывал новой любви: роман с княжной Екатериной Долгоруковой из стадии пылкой страсти с рождением общих детей перешел в крепкий союз.Александр II на отдых в Крым брал и Долгорукову: специально для нее было куплено имение Биюк-Сарай, где император проводил много времени.В последний раз императрица прибыла в Крым в августе 1879 году, уже смертельно больной. И никакой, даже самый чудодейственный воздух, не мог бы ее спасти. Пробыла она в Ливадии недолго, скончалась менее чем через год.Письма легендарных адмиралов и другие сокровища архива Севастополя>>А император обвенчался с женщиной, которую любил. И через несколько месяцев отправился с ней в Крым. Они ездили по Южному берегу, побывали в Севастополе. Уезжали 1 декабря 1880 года. У Байдарских ворот по приказанию Александра II был накрыт стол для прощального обеда. Спутники царя вспоминали, что он много смеялся, был оживлен. И сам император, и его жена выглядели счастливыми.Так Крым "проводил" Александра II. Счастливым.Через три месяца в Петербурге народоволец Гриневецкий бросил под ноги царя бомбу, завернутую в салфетку.КстатиБессменным экскурсоводом семьи Александра II в Крыму был краевед и этнограф Василий Кондараки. В подарок от императора знаток полуострова получил два золотых перстня. Третий был получен в подарок от императрицы за труд "Подробное описание Южного берега Крыма".

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Наталья Дремова

Наталья Дремова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Наталья Дремова

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