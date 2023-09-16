https://crimea.ria.ru/20230916/300-zvonkov-v-den-na-chto-zhaluyutsya-v-krymu-po-goryachey-linii-minzdrava-1131448632.html

300 звонков в день: на что жалуются в Крыму по горячей линии Минздрава

300 звонков в день: на что жалуются в Крыму по горячей линии Минздрава - РИА Новости Крым, 16.09.2023

300 звонков в день: на что жалуются в Крыму по горячей линии Минздрава

В день на "горячую линию" крымского минздрава поступает около трехсот звонков, около тридцати из них являются жалобами на оказание медицинских услуг. Об этом на РИА Новости Крым, 16.09.2023

2023-09-16T12:42

2023-09-16T12:42

2023-09-16T12:42

антон лясковский

минздрав крыма

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/07/1118810384_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_461e14d5e692c5551b3214b4f13e8c6e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости Крым. В день на "горячую линию" крымского минздрава поступает около трехсот звонков, около тридцати из них являются жалобами на оказание медицинских услуг. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым сообщил заместитель министра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский.Как можно пожаловать на работу врачейТак, по его словам, в последнее время в Крыму изменился формат информирования и взаимодействия между пациентами и врачами. Так, существуют и телефоны "горячей линии", куда пациент может позвонить, чтобы озвучить свою жалобу и получить либо незамедлительный ответ, либо перенаправление в ту или иную медицинскую организацию, и Telegram-приемные.Лясковский также озвучил телефоны "горячей линии" минздрава Республики Крым: 122, 8 800 733 33 12, 8 800 733 33 34.Анализ обращений на "горячую линию" минздрава показал, что большинство обращений, порядка 90%, связаны с простыми вопросами, которые по тем или иным причинам не разъяснили пациентам в медицинской организации. Это и запись на прием к врачу, к узким специалистам, просьбы что-то разъяснить или подсказать, куда и как обращаться за медицинской помощью, объяснил он.Кроме того, он напомнил, что можно обратиться и к высшим органам власти - написать в соцсети, которые ведет глава Крыма Сергей Аксенов."В этом году мы также запустили проект "ЗдравКонтроль" - это четыре Telegram-чата, которые управляются модераторами. К чатам подключены не только главные врачи, но и практикующие врачи, заведующие отделениями, поликлиниками, которые обязаны (и мы это контролируем) дать ответы", - уточнил замминистра.При этом, по его словам, количество обращений за последнее время несколько снизилось, потому что "пациенты знают свои права", знают, как каком уровне и в каком качестве должна быть оказана та или иная медицинская услуга и, если что-то где-то не так, они знают куда обратиться.При этом, по информации директора страховой медицинской организации Елены Сидоровой, три из четырех жалоб являются обоснованными."За первое полугодие 2023 года к нам поступило 17,5 тысяч обращений. Как правило, это обращения на "горячую линию" страховой компании. Порядка 1% всех поступивших обращений составляют жалобы. За первое полугодие 2023 года мы рассмотрели 180 жалоб, из них 75% были признаны обоснованными", - сообщила она в рамках пресс-конференции РИА Новости Крым.По ее словам, чаще всего люди жаловались на качество оказанной медицинской помощи и на организацию оказания медпомощи. Три из четырех жалоб были признаны обоснованными – такой ответ пациентам дают независимые медицинские эксперты, которые проводят оценку.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе за смерть 8-летнего ребенка больница заплатит штраф 3 млнВ Херсонской области выдали более 55 тысяч полисов ОМСБолее 3,5 тысяч крымчан привились от гриппа в первые дни вакцинации

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон лясковский, минздрав крыма, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, крым, общество