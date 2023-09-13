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Лифт с мужчиной и детьми сорвался с 8 этажа в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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Лифт с мужчиной и детьми сорвался с 8 этажа в Краснодарском крае
Лифт с мужчиной и детьми сорвался с 8 этажа в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Лифт с мужчиной и детьми сорвался с 8 этажа в Краснодарском крае
Лифт с пассажирами сорвался с 8 этажа в многоквартирном доме в Краснодарском крае. Об обстоятельствах происшествия РИА Новости Крым рассказал начальник... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T11:32
2023-09-13T11:32
новости
краснодарский край
лифт
безопасность
происшествия
мвд по краснодарскому краю
артем коноваленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Лифт с пассажирами сорвался с 8 этажа в многоквартирном доме в Краснодарском крае. Об обстоятельствах происшествия РИА Новости Крым рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодарскому краю Артем Коноваленко.По его словам, когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, пострадавших уже отвезли в больницу.Местный интернет-портал "Кубань-24" сообщает, что, по словам жильцов дома, проблема с лифтами не решается управляющей компанией уже около полугода. Несмотря на выигранные владельцами квартир суды, ситуация так и не изменилась: все это время лифты не обслуживались.Читайте также на РИА Новости Крым:Лифт с детьми экстренно затормозил в многоэтажке СимферополяВ Севастополе упал лифт с женщиной и ребенкомВ Алуште школьница сорвалась в шахту лифта с 10 этажа и выжила
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РИА Новости Крым
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5
4.7
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, краснодарский край, лифт, безопасность, происшествия, мвд по краснодарскому краю, артем коноваленко
Лифт с мужчиной и детьми сорвался с 8 этажа в Краснодарском крае

Лифт с пассажирами сорвался с 8 этажа в Краснодарском крае

11:32 13.09.2023
 
© Telegram-канал Кубанские НовостиЛифт с пассажирами сорвался с 8 этажа в многоквартирном доме Краснодарского края
Лифт с пассажирами сорвался с 8 этажа в многоквартирном доме Краснодарского края
© Telegram-канал Кубанские Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Лифт с пассажирами сорвался с 8 этажа в многоквартирном доме в Краснодарском крае. Об обстоятельствах происшествия РИА Новости Крым рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодарскому краю Артем Коноваленко.

"Сообщение о происшествии в жилом доме поступило в полицию около восьми утра. По предварительной информации, в лифте находился мужчина и двое детей, предположительно трех и четырех лет", - пояснил Коноваленко.

По его словам, когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, пострадавших уже отвезли в больницу.

"Устанавливаются все обстоятельства происшествия и его причины. По результатам будет решено, кто будет заниматься дальнейшим расследованием", - сказали в УМВД России по Краснодарскому краю.

Местный интернет-портал "Кубань-24" сообщает, что, по словам жильцов дома, проблема с лифтами не решается управляющей компанией уже около полугода. Несмотря на выигранные владельцами квартир суды, ситуация так и не изменилась: все это время лифты не обслуживались.
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НовостиКраснодарский крайЛифтБезопасностьПроисшествияМВД по Краснодарскому краюАртем Коноваленко
 
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