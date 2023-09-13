https://crimea.ria.ru/20230913/lift-s-muzhchinoy-i-detmi-sorvalsya-s-8-etazha-v-krasnodarskom-krae-1131372768.html

Лифт с мужчиной и детьми сорвался с 8 этажа в Краснодарском крае

Лифт с мужчиной и детьми сорвался с 8 этажа в Краснодарском крае - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Лифт с мужчиной и детьми сорвался с 8 этажа в Краснодарском крае

Лифт с пассажирами сорвался с 8 этажа в многоквартирном доме в Краснодарском крае. Об обстоятельствах происшествия РИА Новости Крым рассказал начальник... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T11:32

2023-09-13T11:32

2023-09-13T11:32

новости

краснодарский край

лифт

безопасность

происшествия

мвд по краснодарскому краю

артем коноваленко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Лифт с пассажирами сорвался с 8 этажа в многоквартирном доме в Краснодарском крае. Об обстоятельствах происшествия РИА Новости Крым рассказал начальник пресс-службы УМВД России по Краснодарскому краю Артем Коноваленко.По его словам, когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, пострадавших уже отвезли в больницу.Местный интернет-портал "Кубань-24" сообщает, что, по словам жильцов дома, проблема с лифтами не решается управляющей компанией уже около полугода. Несмотря на выигранные владельцами квартир суды, ситуация так и не изменилась: все это время лифты не обслуживались.Читайте также на РИА Новости Крым:Лифт с детьми экстренно затормозил в многоэтажке СимферополяВ Севастополе упал лифт с женщиной и ребенкомВ Алуште школьница сорвалась в шахту лифта с 10 этажа и выжила

краснодарский край

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, лифт, безопасность, происшествия, мвд по краснодарскому краю, артем коноваленко