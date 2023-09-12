https://crimea.ria.ru/20230912/komfortnye-uroki-kak-pravilno-obustroit-komnatu-shkolnika-1131181308.html

Комфортные уроки: как правильно обустроить комнату школьника

Комфортные уроки: как правильно обустроить комнату школьника - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Комфортные уроки: как правильно обустроить комнату школьника

Детская комната должна быть правильно зонирована и освещена, чтобы школьник с максимальным комфортом и без вреда для здоровья мог делать домашние задания. О... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T06:01

2023-09-12T06:01

2023-09-12T06:01

школа

радио "спутник в крыму"

общество

дети

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Детская комната должна быть правильно зонирована и освещена, чтобы школьник с максимальным комфортом и без вреда для здоровья мог делать домашние задания. О том, как оборудовать рабочее пространство ребенка, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали профильные специалисты.Устройство детской комнаты"Нужно правильно зонировать помещение, поскольку детская комната - многофункциональное пространство. Если есть возможность, учебную зону лучше выделить в отдельное помещение. Если такой возможности нет, для каждого ребенка в детской нужно выделить отдельный рабочий стол", - дает первый совет дизайнер Елена Филатова.Размер рабочей зоны зависит от возраста ребенка. Младшему школьнику можно поставить "растущую" парту - это вариант на два-три года, или же сразу стационарный стол высотой 75 см, длиной не мене 1,2 метров, глубиной не менее 70 см - с запасом на будущее. Стулья на колесах не рекомендуются - так дети отвлекаются."Еще следует не забывать о небольшой спортивной зоне неподалеку. Если ребенок способен переключаться, то лучше рядом иметь шведскую стенку, чтобы можно было спустя 15-20 минут занятий отвлечься, потянуться, и заниматься дальше", - рекомендует специалист.Под запретом в детской комнате слишком яркие цвета в интерьере, телевизор, большие стеклянные поверхности, объемные люстры - лучше обойтись припотолочным светильником. Комната в идеале должна быть большой, около 20 "квадратов", и лучше на северной стороне - этот совет актуален для солнечного Крыма.Освещение для уроковВ свою очередь главный внештатный детский офтальмолог минздрава РК Елена Беркун назвала главные правила освещения в детской.Она также советует приобрести тяжелую, устойчивую лампу, регулируемую по высоте. Свет от нее должен быть направленным, но не резким - такие условия будут выполнены, если внутренняя часть лампы матовая."При выполнении домашних заданий контролируйте, чтобы ребенок делал уроки не только с настольной лампой, но и с верхним светом. Это важно для сохранения зрения. Кроме того, обязательны 15-минутные перерывы с подвижными играми и гимнастикой для глаз через каждых 40-45 минут", - акцентирует доктор.Читайте также на РИА Новости Крым:Опасности межсезонья: чем болеют дети и как этого избежатьУроки краеведения: крымский экскурсовод оценила новую инициативуО чем нужно говорить с детьми в России с детского сада – мнение педагога

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, общество, дети, совет эксперта, здоровье