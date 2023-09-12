https://crimea.ria.ru/20230912/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-o-rabote-i-pogode-na-utro-vtornika-1131336849.html

Керченская паромная переправа: о работе и погоде на утро вторника

Керченская паромная переправа: о работе и погоде на утро вторника - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Керченская паромная переправа: о работе и погоде на утро вторника

Керченская паромная переправа во вторник утром работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. О этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

2023-09-12T10:10

2023-09-12T10:10

2023-09-12T10:10

керченская паромная переправа

новости крыма

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росморречфлот

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керченский пролив

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С 17 июля после возобновления работы Керченской паромной переправы перевезено 135 678 пассажиров, 30 442 автомобиля и 4 350 пассажирских автобусов. Всего за минувшие сутки паромами выполнен 21 рейс.С 8 октября 2022 года по 12 сентября 2023 года в обе стороны через пролив переправлено 332 033 пассажира и 190 376 грузовиков. Из порта Крым в порт Кавказ и обратно паромы выполнили 5 700 рейсов.Росморречфлот напоминает, что Керченская переправа прежде всего осуществляет перевозки грузовиков со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости. Кроме того, на паромах переправляют рейсовые автобусы с пассажирами.Ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Об этом сообщает Минтранс Крыма и просит водителей учитывать это в планировании своих маршрутов.Заказные автобусы, по информации ведомства, направляются через альтернативный сухопутный путь, либо самостоятельно организовывают транспортировку своих пассажиров по мульти модальной схеме "автобус – электричка – автобус".Грузовой транспорт с неприоритетными грузами должен выбирать альтернативный сухопутный путь через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Движение по нему осуществляется круглосуточно.Через Крымский мост разрешено движение легковых автомобилей массой до 3 тонн. Они также могут воспользоваться сухопутным коридором.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту: данные на утро вторникаКогда возобновят движение по автомобильной части Крымского моста"Азовский путь": насколько безопасен сухопутный коридор?

краснодарский край

керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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