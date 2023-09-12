https://crimea.ria.ru/20230912/kerchenskaya-paromnaya-pereprava-o-rabote-i-pogode-na-utro-vtornika-1131336849.html
Керченская паромная переправа: о работе и погоде на утро вторника
Керченская паромная переправа: о работе и погоде на утро вторника - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Керченская паромная переправа: о работе и погоде на утро вторника
Керченская паромная переправа во вторник утром работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. О этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
2023-09-12T10:10
2023-09-12T10:10
2023-09-12T10:10
керченская паромная переправа
новости крыма
морской транспорт
транспорт
росморречфлот
ситуация на керченской переправе
краснодарский край
керченский пролив
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С 17 июля после возобновления работы Керченской паромной переправы перевезено 135 678 пассажиров, 30 442 автомобиля и 4 350 пассажирских автобусов. Всего за минувшие сутки паромами выполнен 21 рейс.С 8 октября 2022 года по 12 сентября 2023 года в обе стороны через пролив переправлено 332 033 пассажира и 190 376 грузовиков. Из порта Крым в порт Кавказ и обратно паромы выполнили 5 700 рейсов.Росморречфлот напоминает, что Керченская переправа прежде всего осуществляет перевозки грузовиков со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости. Кроме того, на паромах переправляют рейсовые автобусы с пассажирами.Ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Об этом сообщает Минтранс Крыма и просит водителей учитывать это в планировании своих маршрутов.Заказные автобусы, по информации ведомства, направляются через альтернативный сухопутный путь, либо самостоятельно организовывают транспортировку своих пассажиров по мульти модальной схеме "автобус – электричка – автобус".Грузовой транспорт с неприоритетными грузами должен выбирать альтернативный сухопутный путь через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Движение по нему осуществляется круглосуточно.Через Крымский мост разрешено движение легковых автомобилей массой до 3 тонн. Они также могут воспользоваться сухопутным коридором.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстановка на Крымском мосту: данные на утро вторникаКогда возобновят движение по автомобильной части Крымского моста"Азовский путь": насколько безопасен сухопутный коридор?
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, новости крыма, морской транспорт, транспорт, росморречфлот, ситуация на керченской переправе, краснодарский край, керченский пролив, инфографика
Керченская паромная переправа: о работе и погоде на утро вторника
Работа Керченской паромной переправы во вторник: штормовых предупреждений нет
Керченская паромная переправа во вторник утром работает в штатном режиме, штормовых предупреждений нет. О этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 12 сентября ветер северный, северо-восточный 5-10 м/сек. Без осадков, видимость хорошая. Высота волн 30-80 см, температура воздуха +23-25°С, температура воды в море +20-21°С", - говорится в сообщении.
С 17 июля после возобновления работы Керченской паромной переправы перевезено 135 678 пассажиров, 30 442 автомобиля и 4 350 пассажирских автобусов. Всего за минувшие сутки паромами выполнен 21 рейс.
С 8 октября 2022 года по 12 сентября 2023 года в обе стороны через пролив переправлено 332 033 пассажира и 190 376 грузовиков. Из порта Крым в порт Кавказ и обратно паромы выполнили 5 700 рейсов.
Росморречфлот напоминает, что Керченская переправа прежде всего осуществляет перевозки грузовиков со скоропортящимися грузами и товарами первой необходимости. Кроме того, на паромах переправляют рейсовые автобусы с пассажирами.
Ежедневно с 21.00 до 05.00 работа Керченской паромной переправы приостанавливается. Об этом сообщает Минтранс Крыма и просит водителей учитывать это в планировании своих маршрутов.
Заказные автобусы, по информации ведомства, направляются через альтернативный сухопутный путь, либо самостоятельно организовывают транспортировку своих пассажиров по мульти модальной схеме "автобус – электричка – автобус".
Грузовой транспорт с неприоритетными грузами должен выбирать альтернативный сухопутный путь через новые регионы и пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп. Движение по нему осуществляется круглосуточно.
Через Крымский мост разрешено движение легковых автомобилей массой до 3 тонн. Они также могут воспользоваться сухопутным коридором.
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