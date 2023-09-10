https://crimea.ria.ru/20230910/spornyy-vopros-kto-otvetit-za-travmy-klientov-v-fitnes-klubakh-1131236858.html

Спорный вопрос: кто ответит за травмы клиентов в фитнес-клубах

Спорный вопрос: кто ответит за травмы клиентов в фитнес-клубах - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Спорный вопрос: кто ответит за травмы клиентов в фитнес-клубах

С 1 сентября 2023 года вступило в силу постановление правительства России об утверждении Правил оказания физкультурно-оздоровительных услуг. Согласно... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T21:41

2023-09-10T21:41

2023-09-10T21:41

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Эксперт Татьяна Дементьева о том, кто несет ответственность за возможные травмы клиентов в фитнес-клубах Эксперт Татьяна Дементьева о том, кто несет ответственность за возможные травмы клиентов в фитнес-клубах audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. С 1 сентября 2023 года вступило в силу постановление правительства России об утверждении Правил оказания физкультурно-оздоровительных услуг. Согласно нововведениям, фитнес-клубы должны заплатить клиентам за травмы, полученные из-за сломанных тренажеров или по вине тренера. Как это будет работать и как не ошибиться с выбором фитнес-клуба и тренера, рассказала в эфире радио "Спутник в Крыму" исполняющая обязанности президента Федерации бодибилдинга Республики Крым Татьяна Дементьева.Тренировки по правилам"Эти правила правомерны и должны были быть введены на государственном уровне уже давно. На самом деле многие фитнес-клубы уже ввели их по собственной инициативе. Человек, приходя на занятие, должен получить инструктаж по технике безопасности и поставить подпись о его прохождении. Это исключит различные нарушения с его стороны, которые могут привести к травме, и также страхует этого человека от травм по вине спортклуба", - поясняет эксперт.Кроме того, по словам Татьяны Дементьевой, квалификация тренерского состава сегодня значительно выше, чем 10-15 лет назад. В настоящее время действуют профессиональные стандарты, по которым тренер спортклуба обязательно должен иметь соответствующее образование, подтвержденное документом установленного государственного образца.Однако, как отмечает эксперт, в некоторых залах все еще остается определенный процент персонала без специального образования. Такие инструкторы могут уметь тренировать, владеть упражнениями, но при этом не знать технику безопасности. А это иногда может пагубно отразиться на состоянии здоровья клиентов.По словам эксперта, чтобы услуга была качественной, спортклубы должны полностью соответствовать профстандартам и санитарным нормам: это и количество освещения, и температура в тренажерном зале в зимнее и летнее время, и оснащение душевой. Если все это будет соблюдено, то в случае возникновения какой-либо жалобы со стороны клиентов, доказательной базы у них не будет.Татьяна Дементьева также акцентирует внимание на том, что посетители фитнес-клуба обязательно должны пройти инструктаж по технике безопасности и только после это подписывать бумагу о том, что сами несут ответственность за свое здоровье и жизнь во время занятий."Спортзал является местом общего пользования. Если у человека есть патологии по здоровью, но он пришел заниматься, мы не можем ему этого запретить. Это будет являться дискриминацией. Поэтому человек должен быть проинструктирован в плане возможного вреда его здоровью. А это уже задача персонала спортклуба", - говорит эксперт.Как выбрать фитнес-клубПо словам эксперта, выбирая спортклуб, человеку нужно обратить внимание на то, как его встречают на ресепшене. Если ему не предлагают подписать договор, ознакомиться с инструктажем техники безопасности перед занятием, это должно насторожить.Она советует обратить внимание и на оснащение фитнес-клуба. В тренажерном зале в обязательном порядке на стене должен быть термометр, инструктажи по пожарной безопасности, а также в пределах видимости располагаться средства для пожаротушения. Важно и санитарное состояние раздевалок, туалетов, душевых.Что касается выбора тренера, то, по словам Дементьевой, профессионал будет начинать общение с клиентом с вопроса о результате, который он желает получить, и, конечно, о его здоровье.Читайте также на РИА Новости Крым:Как начать заниматься спортом и не допускать "зажоров" – советы тренераФитнесс-коуч рассказала, как правильно приступать к тренировкамТренер: хочешь сохранить вечную молодость – переходи на "темную" сторону

https://crimea.ria.ru/20230831/novye-uchebniki-i-bezopasnye-taksi-chto-zhdet-rossiyan-v-sentyabre-1131063604.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, общество, здоровье, красота и здоровье, спорт, закон и право, новости, татьяна дементьева