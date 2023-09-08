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156 миллиардов рублей жители Крыма хранят в российских банках - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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156 миллиардов рублей жители Крыма хранят в российских банках
156 миллиардов рублей жители Крыма хранят в российских банках - РИА Новости Крым, 08.09.2023
156 миллиардов рублей жители Крыма хранят в российских банках
Жители Крыма все больше открывают банковских вкладов в рублях. С чем это связано и насколько сегодня выгодно хранить сбережения в российской национальной валюте РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T06:48
2023-09-08T06:48
эксклюзивы риа новости крым
банк
елена вершицкая
кфу (крымский федеральный университет)
центробанк рф
экономика
россия
китай
банковские вклады
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости Крым. Жители Крыма все больше открывают банковских вкладов в рублях. С чем это связано и насколько сегодня выгодно хранить сбережения в российской национальной валюте в банках, рассказала РИА Новости Крым доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая.По словам Вершицкой, на начало августа на вкладах жителей Крыма в банках полуострова и материка размещено 156 миллиардов рублей. К октябрю эта сумма, возможно, вырастет: впереди бархатный сезон, который, скорее всего, более положительно скажется на доходах местных жителей, в отличие от августа, когда после теракта на Крымском мосту туристы первое время боялись ехать на полуостров.Желание крымчан хранить свои сбережения в рублях эксперт объясняет не столько возросшим доверием к банкам, сколько отсутствием доверия к другим источникам, в том числе облигациям, золоту, иностранной валюте. Кроме того, Центробанк повысил ключевую ставку, а это значит, что жители полуострова, как и многие другие россияне, открыли депозиты по новым условиям: по повышенной процентной ставке.По ее словам, самое важное – это диверсификация всех сбережений. Сейчас лучший вариант для заработка, особенно в краткосрочном периоде, это банковский вклад в рублях. Если говорить о долгосрочной перспективе, то деньги можно вложить в золото. Еще вариант – переводить рубли в юани, поскольку, по мнению эксперта, экономика Китая динамично развивается и является для нас партнерской.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане стали тратить на выплаты по кредитам вдвое меньше денег"Умные деньги": долги перед банками и вклады крымчан и предприятий КрымаЦБ разрабатывает механизмы защиты банковских клиентов от мошенничества
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Анна Карпенко
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банк, елена вершицкая, кфу (крымский федеральный университет), центробанк рф, экономика, россия, китай, банковские вклады
156 миллиардов рублей жители Крыма хранят в российских банках

Жители Крыма переводят валюту в рубли и открывают банковские вклады – эксперт

06:48 08.09.2023
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости Крым. Жители Крыма все больше открывают банковских вкладов в рублях. С чем это связано и насколько сегодня выгодно хранить сбережения в российской национальной валюте в банках, рассказала РИА Новости Крым доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая.

"С конца 2021 – начала 2022 года в Крыму, как и во всей России, наблюдается положительная динамика по размещению средств в рублях. Люди меняют доллары, если они им не нужны в деловых целях, и открывают рублевые вклады. Если сравнить количество вкладов крымчан в конце лета 2023 года с этим же периодом в 2022 году, то оно выросло на 21,3 %", – говорит эксперт.

По словам Вершицкой, на начало августа на вкладах жителей Крыма в банках полуострова и материка размещено 156 миллиардов рублей. К октябрю эта сумма, возможно, вырастет: впереди бархатный сезон, который, скорее всего, более положительно скажется на доходах местных жителей, в отличие от августа, когда после теракта на Крымском мосту туристы первое время боялись ехать на полуостров.
Желание крымчан хранить свои сбережения в рублях эксперт объясняет не столько возросшим доверием к банкам, сколько отсутствием доверия к другим источникам, в том числе облигациям, золоту, иностранной валюте. Кроме того, Центробанк повысил ключевую ставку, а это значит, что жители полуострова, как и многие другие россияне, открыли депозиты по новым условиям: по повышенной процентной ставке.

"Деньги должны приносить деньги, обеспечивать стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Если мы по какой-то причине не можем приумножить то, что заработали, то нужно хотя бы сохранить наши средства", – говорит Елена Вершицкая и дает совет, как это сделать.

По ее словам, самое важное – это диверсификация всех сбережений. Сейчас лучший вариант для заработка, особенно в краткосрочном периоде, это банковский вклад в рублях. Если говорить о долгосрочной перспективе, то деньги можно вложить в золото. Еще вариант – переводить рубли в юани, поскольку, по мнению эксперта, экономика Китая динамично развивается и является для нас партнерской.
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