https://crimea.ria.ru/20230908/156-milliardov-rubley-zhiteli-kryma-khranyat-v-rossiyskikh-bankakh-1131215442.html

156 миллиардов рублей жители Крыма хранят в российских банках

156 миллиардов рублей жители Крыма хранят в российских банках - РИА Новости Крым, 08.09.2023

156 миллиардов рублей жители Крыма хранят в российских банках

Жители Крыма все больше открывают банковских вкладов в рублях. С чем это связано и насколько сегодня выгодно хранить сбережения в российской национальной валюте РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T06:48

2023-09-08T06:48

2023-09-08T06:48

эксклюзивы риа новости крым

банк

елена вершицкая

кфу (крымский федеральный университет)

центробанк рф

экономика

россия

китай

банковские вклады

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111637/34/1116373478_0:285:2736:1824_1920x0_80_0_0_d5064552c2d1b74911adf85984d66374.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости Крым. Жители Крыма все больше открывают банковских вкладов в рублях. С чем это связано и насколько сегодня выгодно хранить сбережения в российской национальной валюте в банках, рассказала РИА Новости Крым доцент кафедры государственного и муниципального управления Института экономики и управления КФУ Елена Вершицкая.По словам Вершицкой, на начало августа на вкладах жителей Крыма в банках полуострова и материка размещено 156 миллиардов рублей. К октябрю эта сумма, возможно, вырастет: впереди бархатный сезон, который, скорее всего, более положительно скажется на доходах местных жителей, в отличие от августа, когда после теракта на Крымском мосту туристы первое время боялись ехать на полуостров.Желание крымчан хранить свои сбережения в рублях эксперт объясняет не столько возросшим доверием к банкам, сколько отсутствием доверия к другим источникам, в том числе облигациям, золоту, иностранной валюте. Кроме того, Центробанк повысил ключевую ставку, а это значит, что жители полуострова, как и многие другие россияне, открыли депозиты по новым условиям: по повышенной процентной ставке.По ее словам, самое важное – это диверсификация всех сбережений. Сейчас лучший вариант для заработка, особенно в краткосрочном периоде, это банковский вклад в рублях. Если говорить о долгосрочной перспективе, то деньги можно вложить в золото. Еще вариант – переводить рубли в юани, поскольку, по мнению эксперта, экономика Китая динамично развивается и является для нас партнерской.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане стали тратить на выплаты по кредитам вдвое меньше денег"Умные деньги": долги перед банками и вклады крымчан и предприятий КрымаЦБ разрабатывает механизмы защиты банковских клиентов от мошенничества

россия

китай

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

банк, елена вершицкая, кфу (крымский федеральный университет), центробанк рф, экономика, россия, китай, банковские вклады