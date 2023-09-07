https://crimea.ria.ru/20230907/osvobozhdal-orekhovo-dobrovolets-iz-sevastopolya-nagrazhden-medalyu-1131233249.html
Освобождал Орехово: доброволец из Севастополя награжден медалью
Освобождал Орехово: доброволец из Севастополя награжден медалью - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Освобождал Орехово: доброволец из Севастополя награжден медалью
Доброволец, участник спецоперации из Севастополя, награжден медалью "За боевые заслуги" за освобождение села Орехово Луганской Народной Республики. Об этом... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T15:18
2023-09-07T15:18
2023-09-07T15:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Доброволец, участник спецоперации из Севастополя, награжден медалью "За боевые заслуги" за освобождение села Орехово Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.По словам бойца, о том, что его наградили медалью, он узнал, когда второй раз отправился на передовую. Доброволец отмечает: государственных наград "за четкое выполнение заданий, слаженную работу, мужество и отвагу" вместе с ним удостоены многие его боевые товарищи.А он теперь мечтает получить высшую награду – орден Мужества, как и его отец-пограничник, который был награжден орденом посмертно.В зону СВО, по словам военнослужащего, он отправился добровольно.По его словам, на фронте у него, как и у каждого бойца, есть свой особый талисман, "который вселяет надежду". У Дениса это Чебурашка, он сопровождает его на поясной сумке, а еще игрушка Хаги Ваги, подаренная сослуживцами.О полном освобождении села Орехова в ЛНР сообщалось в мае 2022 года.Ранее четверо бойцов из Севастополя были удостоены государственных наград за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. А накануне командующий Черноморским флотом, адмирал Виктор Соколов, вручил в Севастополе государственные и ведомственные награды военнослужащим ЧФ за мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин наградил орденом севастопольскую бригаду морской пехоты "Делай что должно": моряки судов обеспечения ЧФ – о задачах в зоне СВО Пострадавшим от обстрела военкорам передали ордена от Запорожской области
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Освобождал Орехово: доброволец из Севастополя награжден медалью
Орехово наше: военный из Севастополя удостоен медали "За боевые заслуги"
15:18 07.09.2023 (обновлено: 15:21 07.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Доброволец, участник спецоперации из Севастополя, награжден медалью "За боевые заслуги" за освобождение села Орехово Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
"Среди награжденных – доброволец Денис. Участник спецоперации из Севастополя награжден медалью "За боевые заслуги" … за освобождение села Орехово Луганской Народной Республики", – говорится в сообщении.
По словам бойца, о том, что его наградили медалью, он узнал, когда второй раз отправился на передовую. Доброволец отмечает: государственных наград "за четкое выполнение заданий, слаженную работу, мужество и отвагу" вместе с ним удостоены многие его боевые товарищи.
А он теперь мечтает получить высшую награду – орден Мужества, как и его отец-пограничник, который был награжден орденом посмертно.
В зону СВО, по словам военнослужащего, он отправился добровольно.
"Мое решение было обусловлено тем, что, пока я там вместе с боевыми товарищами восстанавливаю историческую справедливость, над родным городом мирное небо, а моим родным ничего не угрожает", – сказал он.
По его словам, на фронте у него, как и у каждого бойца, есть свой особый талисман, "который вселяет надежду". У Дениса это Чебурашка, он сопровождает его на поясной сумке, а еще игрушка Хаги Ваги, подаренная сослуживцами.
О полном освобождении села Орехова в ЛНР сообщалось в мае 2022 года.
Ранее четверо бойцов из Севастополя были удостоены
государственных наград за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга в зоне спецоперации. А накануне командующий Черноморским флотом, адмирал Виктор Соколов, вручил
в Севастополе государственные и ведомственные награды военнослужащим ЧФ за мужество, героизм и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе проведения СВО.
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