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Грозовой фронт накроет Крым в ближайшие часы
Грозовой фронт накроет Крым в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 04.09.2023
Грозовой фронт накроет Крым в ближайшие часы
Ливни с грозами и градом прогнозируют на юге и востоке полуострова в ближайшие часы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 04.09.2023
2023-09-04T16:21
2023-09-04T16:21
2023-09-04T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом прогнозируют на юге и востоке полуострова в ближайшие часы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев. Кроме того, есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в проливе: как работает Керченская переправаКаким будет сентябрь в КрымуВ Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
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Грозовой фронт накроет Крым в ближайшие часы
МЧС: шторм с ливнями, грозой и градом накроет юг и восток Крыма в ближайшие часы
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом прогнозируют на юге и востоке полуострова в ближайшие часы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 1-2 часа и до конца дня в южных и восточных районах Крыма ожидаются местами сильные ливни, грозы, град", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев. Кроме того, есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
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