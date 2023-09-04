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Грозовой фронт накроет Крым в ближайшие часы

Грозовой фронт накроет Крым в ближайшие часы - РИА Новости Крым, 04.09.2023

Грозовой фронт накроет Крым в ближайшие часы

Ливни с грозами и градом прогнозируют на юге и востоке полуострова в ближайшие часы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 04.09.2023

2023-09-04T16:21

2023-09-04T16:21

2023-09-04T16:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. Ливни с грозами и градом прогнозируют на юге и востоке полуострова в ближайшие часы, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.В связи с этим спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев. Кроме того, есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Шторм в проливе: как работает Керченская переправаКаким будет сентябрь в КрымуВ Крыму объявлено новое штормовое предупреждение

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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