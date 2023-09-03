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В Крыму дети стали чаще болеть псориазом – что с этим делать - РИА Новости Крым, 03.09.2023
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В Крыму дети стали чаще болеть псориазом – что с этим делать
В Крыму дети стали чаще болеть псориазом – что с этим делать - РИА Новости Крым, 03.09.2023
В Крыму дети стали чаще болеть псориазом – что с этим делать
Каждый четвертый крымчанин болеет псориазом, значительно увеличилось число детей с таким диагнозом, часто обострения у детей случаются из-за школьных стрессов... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T07:52
2023-09-03T07:52
здоровье
ирина рычкова
дерматология
красота и здоровье
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
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Врач-дерматолог ГБУЗ РК "Клинический кожно-венерологический диспансер" Ирина Рычкова
Врач-дерматолог ГБУЗ РК "Клинический кожно-венерологический диспансер" Ирина Рычкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Каждый четвертый крымчанин болеет псориазом, значительно увеличилось число детей с таким диагнозом, часто обострения у детей случаются из-за школьных стрессов. Как справиться с заболеванием – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-дерматолог Клинический кожно-венерологический диспансер Ирина Рычкова.Опасный псориаз"Каждый четвертый крымчанин болеет псориазом. С приходом осени это заболевание обостряется как и другие кожные болезни – атопический дерматит, склеродермии, у детей – микозы. Регион солнечный круглый год, и мы не должны забывать об использовании солнцезащитных кремов и о новообразованиях", – говорит специалист.По ее словам, за последние пять лет значительно увеличилось число детей, болеющих псориазом. Это связано, в частности, с экологическими факторами, наследственностью, нервными стрессами в школе. При этом псориаз не заразен. Полностью это заболевание вылечить нельзя, но можно ввести в ремиссию.Любые препараты можно принимать только по назначению врача. Консультации по данной проблеме в Крыму можно получить на базе республиканской кожвенполиклиники в рамках занятий "Школы Псориаза", которая заработает в октябре, рассказала врач.Другие кожные болезни"Атопическим дерматитом чаще болеют дети, но если запустить эту болезнь и не поддерживать ребенка в стадии ремиссии, то болезнь перейдет в хроническое состояние во взрослом возрасте. Проявляется высыпаниями, шелушением, нестерпимым зудом. Заболевание также не заразное", – описывает доктор симптомы другого распространенного кожного заболевания.В этом случае, подчеркивает эксперт, необходимо постоянное увлажнение кожи и лечение под наблюдением доктора. Если правильно ухаживать за детской кожей – описывает доктор в переходном возрасте болезнь исчезнет. Кроме того, часто юные крымчане болеют микозом – болезнь острая, передается от других людей и от домашних животных.С еще одной часто встречающейся кожной проблемой – склеродермией – чаще всего сталкиваются женщины старшего возраста. Она связана с нарушением кровообращения тканей кожи, проявляется белыми пятнами. Заразиться от других людей или животных ею нельзя, но болезнь может быть системной, с поражением внутренних органов, поэтому требуется полное обследование.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно удалить родинкуДерматолог назвал дешевое чудо-средство для увлажнения кожиВрач назвал страшные последствия загара
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здоровье, ирина рычкова, дерматология, красота и здоровье, совет эксперта
В Крыму дети стали чаще болеть псориазом – что с этим делать

Доктор Рычакова: каждый четвертый крымчанин болеет псориазом

07:52 03.09.2023
 
© РИА Новости . Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкМикроскоп
Микроскоп - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости . Екатерина Лызлова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Каждый четвертый крымчанин болеет псориазом, значительно увеличилось число детей с таким диагнозом, часто обострения у детей случаются из-за школьных стрессов. Как справиться с заболеванием – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-дерматолог Клинический кожно-венерологический диспансер Ирина Рычкова.
Врач-дерматолог ГБУЗ РК "Клинический кожно-венерологический диспансер" Ирина Рычкова
07:52

Опасный псориаз

"Каждый четвертый крымчанин болеет псориазом. С приходом осени это заболевание обостряется как и другие кожные болезни – атопический дерматит, склеродермии, у детей – микозы. Регион солнечный круглый год, и мы не должны забывать об использовании солнцезащитных кремов и о новообразованиях", – говорит специалист.
По ее словам, за последние пять лет значительно увеличилось число детей, болеющих псориазом. Это связано, в частности, с экологическими факторами, наследственностью, нервными стрессами в школе. При этом псориаз не заразен. Полностью это заболевание вылечить нельзя, но можно ввести в ремиссию.

"Если болезнь проявилась, необходимо обратится к дерматологу. Доктор назначит амбулаторное либо стационарное лечение. Игнорирование грозит осложнениями: во-первых, псориаз очень быстро распространяется по кожным покровам, а также в течение года может развиться тяжелое поражение суставов. Обязательно надо встать на учет и хотя бы раз в шесть месяцев проходить диспансеризацию", – настаивает доктор.

Любые препараты можно принимать только по назначению врача. Консультации по данной проблеме в Крыму можно получить на базе республиканской кожвенполиклиники в рамках занятий "Школы Псориаза", которая заработает в октябре, рассказала врач.

Другие кожные болезни

"Атопическим дерматитом чаще болеют дети, но если запустить эту болезнь и не поддерживать ребенка в стадии ремиссии, то болезнь перейдет в хроническое состояние во взрослом возрасте. Проявляется высыпаниями, шелушением, нестерпимым зудом. Заболевание также не заразное", – описывает доктор симптомы другого распространенного кожного заболевания.
В этом случае, подчеркивает эксперт, необходимо постоянное увлажнение кожи и лечение под наблюдением доктора. Если правильно ухаживать за детской кожей – описывает доктор в переходном возрасте болезнь исчезнет. Кроме того, часто юные крымчане болеют микозом – болезнь острая, передается от других людей и от домашних животных.

"Это пятна с четкими границами красного цвета. Они могут распространяться по всему кожному покрову, а могут сосредотачиваться на волосистой части головы. Лечение данного заболевания проводится только в стационаре", – разъяснила врач.

С еще одной часто встречающейся кожной проблемой – склеродермией – чаще всего сталкиваются женщины старшего возраста. Она связана с нарушением кровообращения тканей кожи, проявляется белыми пятнами. Заразиться от других людей или животных ею нельзя, но болезнь может быть системной, с поражением внутренних органов, поэтому требуется полное обследование.
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