https://crimea.ria.ru/20230903/v-krymu-deti-stali-chasche-bolet-psoriazom--chto-s-etim-delat-1131101902.html

В Крыму дети стали чаще болеть псориазом – что с этим делать

В Крыму дети стали чаще болеть псориазом – что с этим делать - РИА Новости Крым, 03.09.2023

В Крыму дети стали чаще болеть псориазом – что с этим делать

Каждый четвертый крымчанин болеет псориазом, значительно увеличилось число детей с таким диагнозом, часто обострения у детей случаются из-за школьных стрессов... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T07:52

2023-09-03T07:52

2023-09-03T07:52

здоровье

ирина рычкова

дерматология

красота и здоровье

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

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Врач-дерматолог ГБУЗ РК "Клинический кожно-венерологический диспансер" Ирина Рычкова Врач-дерматолог ГБУЗ РК "Клинический кожно-венерологический диспансер" Ирина Рычкова audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен - РИА Новости Крым. Каждый четвертый крымчанин болеет псориазом, значительно увеличилось число детей с таким диагнозом, часто обострения у детей случаются из-за школьных стрессов. Как справиться с заболеванием – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала врач-дерматолог Клинический кожно-венерологический диспансер Ирина Рычкова.Опасный псориаз"Каждый четвертый крымчанин болеет псориазом. С приходом осени это заболевание обостряется как и другие кожные болезни – атопический дерматит, склеродермии, у детей – микозы. Регион солнечный круглый год, и мы не должны забывать об использовании солнцезащитных кремов и о новообразованиях", – говорит специалист.По ее словам, за последние пять лет значительно увеличилось число детей, болеющих псориазом. Это связано, в частности, с экологическими факторами, наследственностью, нервными стрессами в школе. При этом псориаз не заразен. Полностью это заболевание вылечить нельзя, но можно ввести в ремиссию.Любые препараты можно принимать только по назначению врача. Консультации по данной проблеме в Крыму можно получить на базе республиканской кожвенполиклиники в рамках занятий "Школы Псориаза", которая заработает в октябре, рассказала врач.Другие кожные болезни"Атопическим дерматитом чаще болеют дети, но если запустить эту болезнь и не поддерживать ребенка в стадии ремиссии, то болезнь перейдет в хроническое состояние во взрослом возрасте. Проявляется высыпаниями, шелушением, нестерпимым зудом. Заболевание также не заразное", – описывает доктор симптомы другого распространенного кожного заболевания.В этом случае, подчеркивает эксперт, необходимо постоянное увлажнение кожи и лечение под наблюдением доктора. Если правильно ухаживать за детской кожей – описывает доктор в переходном возрасте болезнь исчезнет. Кроме того, часто юные крымчане болеют микозом – болезнь острая, передается от других людей и от домашних животных.С еще одной часто встречающейся кожной проблемой – склеродермией – чаще всего сталкиваются женщины старшего возраста. Она связана с нарушением кровообращения тканей кожи, проявляется белыми пятнами. Заразиться от других людей или животных ею нельзя, но болезнь может быть системной, с поражением внутренних органов, поэтому требуется полное обследование.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно удалить родинкуДерматолог назвал дешевое чудо-средство для увлажнения кожиВрач назвал страшные последствия загара

https://crimea.ria.ru/20230326/ne-solntsem-edinym-ekspert-ob-opasnosti-ultrafioleta-dlya-kozhi-i-zaschite-1127714900.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, ирина рычкова, дерматология, красота и здоровье, совет эксперта