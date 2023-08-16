https://crimea.ria.ru/20230816/kak-pravilno-udalit-rodinku-1130585434.html

Как правильно удалить родинку

Как правильно удалить родинку - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Как правильно удалить родинку

Прежде чем удалять родинку, необходимо проконсультироваться с дерматологом и врачом-онкологом, пройти дерматоскопию (метод исследования поверхностных поражений... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T21:21

2023-08-16T21:21

2023-08-16T21:21

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

вячеслав михайличенко

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

елена чирва

вера павлова

минздрав крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. Прежде чем удалять родинку, необходимо проконсультироваться с дерматологом и врачом-онкологом, пройти дерматоскопию (метод исследования поверхностных поражений кожи с помощью специального прибора), чтобы исключить риск развития меланомы. Именно поэтому данную процедуру лучше делать не в кабинете косметолога, а в медицинском учреждении. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой общей хирургии Медакадемии КФУ имени В.И. Вернадского Вячеслав Михайличенко.Кому показать родинку"Сначала надо пойти к дерматологу или онкологу, чтобы специалист посмотрел в дерматоскоп, и, если никаких признаков (меланомы – ред.) нет, тогда можно удалить родинку и у косметолога, но наобум этого делать нельзя", – советует специалист.Профессор предостерег: удалять родинки в косметических целях без предварительной консультации у врача, соответствующих исследований и гистологической верификации бывает крайне опасно. Тем более, что у 85% косметологов нет медицинского образования, подчеркнул он.Факторы возникновения меланомы"Интенсивный загар может быть небезопасным, потому что их трех факторов возникновения рака кожи одним из самых главных является ультрафиолетовое облучение, и когда оно чрезмерное, когда есть интенсивные покраснения и сгорает верхний слой кожи, то стимулируется рост родинок. И они из доброкачественных могут превращаться в злокачественные", – напомнил врач.По его словам, чтобы не провоцировать развитие опасного заболевания, нельзя сильно загорать. Также не стоит травмировать родинки: сдирать или натирать их элементами одежды (бюстгальтером, брючным ремнем) или аксессуарами (браслетом от часов, цепочкой). В случае, если родинка начинает зудеть и увеличиваться в размерах, следует незамедлительно обратиться к врачу.Также у людей старше 65 лет возрастает риск развития базальноклеточного рака, тогда, как правило, на лице появляются небольшие язвочки, 3-4 миллиметра, которые постоянно мокнут и чешутся, отметил он.Михайличенко также напомнил, что меланома – одна из самых злокачественных опухолей человека. Она может быть небольших размеров, до пяти миллиметров, а давать метастазы и в лимфоузлы, головной мозг, легкие, печень. Поэтому важно наблюдать за своими родинками и вовремя обращаться к врачам.При этом, с возрастом родинок становится больше, это физиологическая особенность организма. Однако "больше всего меланомы надо бояться белокожим людям", предупредил собеседник.Когда лучше загоратьПо словам Михайличенко, в полуденный зной даже тень от навеса на пляже не сильно спасет от агрессивного солнца и ультрафиолетового излучения."Загорать на пляже лучше уже после 15-16 часов, когда начинает спадать жара", – сказал он.При этом солнцезащитные и питательные кремы быстрее восстанавливают кожу и немного "убирают" ультрафиолет, но полностью от него не спасают, отметил специалист.Как ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист-онколог крымского минздрава, заместитель главного врача республиканского клинического онкологического диспансера имени Ефетова Елена Чирва, меланома – одно из самых распространенных злокачественных образований, которое выявляют у каждого четвертого онкологического больного в Крыму.По мнению врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Веры Павловой, самый полезный загар – это тот, что получен в движении. Пришел с утра на пляж, окунулся в море, поиграл в волейбол, в 11.00 часов ушел. Поскольку сейчас очень активное солнце – идеальное время для загара до 11.00 и после 17.00 часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно пользоваться солнцезащитным кремом – дерматологКак выбрать качественные солнцезащитные очки – советы специалистаВрач назвал страшные последствия загара

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, вячеслав михайличенко, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, елена чирва, вера павлова, минздрав крыма