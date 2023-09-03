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Мемориал "Острая Могила" в ЛНР открыли после масштабной реконструкции - РИА Новости Крым, 03.09.2023
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Мемориал "Острая Могила" в ЛНР открыли после масштабной реконструкции
Мемориал "Острая Могила" в ЛНР открыли после масштабной реконструкции - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Мемориал "Острая Могила" в ЛНР открыли после масштабной реконструкции
В Луганске состоялась церемония открытия обновленного мемориального комплекса "Острая Могила", объединившего память о четырех поколениях защитников Родины. РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T16:17
2023-09-03T16:17
луганск
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
общество
история
подвиги героев
новости
мемориал "острая могила"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Луганске состоялась церемония открытия обновленного мемориального комплекса "Острая Могила", объединившего память о четырех поколениях защитников Родины."Долгожданный момент для жителей Луганска, всей Луганской Народной Республики – открытие мемориального комплекса "Острая Могила" после масштабной реконструкции. Самая высокая точка столицы нашей республики ‒ особенное место на луганской земле", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Реконструкцию мемориала выполнило Российское военно-историческое общество (РВИО) по поручению президента страны Владимира Путина. По просьбам местных жителей мемориал был дополнен и связывает четыре поколения защитников Луганщины – времен Гражданской и Великой Отечественной войн, бойцов народного ополчения 2014 года и участников специальной военной операции.Так, в 1919 году на "Острой Могиле" луганчане в ходе ожесточенных боев с деникинцами встали живой цепью от патронного завода до линии фронта, передавая боеприпасы красноармейцам.В 1943 году укрепленный узел сопротивления на "Острой могиле" взяли советские солдаты. Многие из них похоронены прямо здесь, и это место стало священным для всех луганчан.Теперь обновленный мемориал связывает четыре поколения защитников Луганска - времен Гражданской войны, Великой Отечественной, боевых действий 2014 года и СВО."Уверен, что новый мемориал "Острая могила" станет не только местом памяти, но и воспитания наших будущих поколений. Мы никогда не должны забывать славной истории нашего края, героизма и самоотверженности бойцов, сражавшихся в разные времена за Россию, и наша святая обязанность – передать любовь к родному краю, нашей великой Родине нашим детям", - добавил врио главы республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Где был крейсер "Москва": памятник погибшим морякам строят в СевастополеВ Ялте открыли мемориал героям СВОВ Москве появится мемориал жертвам нацистов в Одессе в Доме профсоюзов
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луганск, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, общество, история, подвиги героев, новости, мемориал "острая могила"
Мемориал "Острая Могила" в ЛНР открыли после масштабной реконструкции

Пасечник: в Луганске после масштабной реконструкции открыт мемориал "Острая Могила"

16:17 03.09.2023
 
© Telegram-канал врио главы ЛНР Леонида ПасечникаВ Луганске после реконструкции открыли мемориал "Острая Могила"
В Луганске после реконструкции открыли мемориал Острая Могила
© Telegram-канал врио главы ЛНР Леонида Пасечника
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Луганске состоялась церемония открытия обновленного мемориального комплекса "Острая Могила", объединившего память о четырех поколениях защитников Родины.
"Долгожданный момент для жителей Луганска, всей Луганской Народной Республики – открытие мемориального комплекса "Острая Могила" после масштабной реконструкции. Самая высокая точка столицы нашей республики ‒ особенное место на луганской земле", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.
Реконструкцию мемориала выполнило Российское военно-историческое общество (РВИО) по поручению президента страны Владимира Путина. По просьбам местных жителей мемориал был дополнен и связывает четыре поколения защитников Луганщины – времен Гражданской и Великой Отечественной войн, бойцов народного ополчения 2014 года и участников специальной военной операции.
Так, в 1919 году на "Острой Могиле" луганчане в ходе ожесточенных боев с деникинцами встали живой цепью от патронного завода до линии фронта, передавая боеприпасы красноармейцам.
В 1943 году укрепленный узел сопротивления на "Острой могиле" взяли советские солдаты. Многие из них похоронены прямо здесь, и это место стало священным для всех луганчан.
Теперь обновленный мемориал связывает четыре поколения защитников Луганска - времен Гражданской войны, Великой Отечественной, боевых действий 2014 года и СВО.
В рамках реконструкции мемориала установили 20-метровый обелиск с рубиновой звездой, у его основания размещены четыре бронзовые фигуры воинов-защитников Луганска из разных исторических периодов. Также специалисты отреставрировали памятник на месте братской могилы погибших при освобождении Луганска в период ВОВ, воссоздали ранее утраченный монумент "Знамя не умирает", создали километровую пешеходную аллею и автомобильную парковку.
"Уверен, что новый мемориал "Острая могила" станет не только местом памяти, но и воспитания наших будущих поколений. Мы никогда не должны забывать славной истории нашего края, героизма и самоотверженности бойцов, сражавшихся в разные времена за Россию, и наша святая обязанность – передать любовь к родному краю, нашей великой Родине нашим детям", - добавил врио главы республики.
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ЛуганскЛуганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникОбществоИсторияПодвиги героевНовостиМемориал "Острая Могила"
 
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