https://crimea.ria.ru/20230903/memorial-ostraya-mogila-v-lnr-otkryli-posle-masshtabnoy-rekonstruktsii-1131136245.html

Мемориал "Острая Могила" в ЛНР открыли после масштабной реконструкции

Мемориал "Острая Могила" в ЛНР открыли после масштабной реконструкции - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Мемориал "Острая Могила" в ЛНР открыли после масштабной реконструкции

В Луганске состоялась церемония открытия обновленного мемориального комплекса "Острая Могила", объединившего память о четырех поколениях защитников Родины. РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T16:17

2023-09-03T16:17

2023-09-03T16:17

луганск

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

общество

история

подвиги героев

новости

мемориал "острая могила"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Луганске состоялась церемония открытия обновленного мемориального комплекса "Острая Могила", объединившего память о четырех поколениях защитников Родины."Долгожданный момент для жителей Луганска, всей Луганской Народной Республики – открытие мемориального комплекса "Острая Могила" после масштабной реконструкции. Самая высокая точка столицы нашей республики ‒ особенное место на луганской земле", - написал Пасечник в своем Telegram-канале.Реконструкцию мемориала выполнило Российское военно-историческое общество (РВИО) по поручению президента страны Владимира Путина. По просьбам местных жителей мемориал был дополнен и связывает четыре поколения защитников Луганщины – времен Гражданской и Великой Отечественной войн, бойцов народного ополчения 2014 года и участников специальной военной операции.Так, в 1919 году на "Острой Могиле" луганчане в ходе ожесточенных боев с деникинцами встали живой цепью от патронного завода до линии фронта, передавая боеприпасы красноармейцам.В 1943 году укрепленный узел сопротивления на "Острой могиле" взяли советские солдаты. Многие из них похоронены прямо здесь, и это место стало священным для всех луганчан.Теперь обновленный мемориал связывает четыре поколения защитников Луганска - времен Гражданской войны, Великой Отечественной, боевых действий 2014 года и СВО."Уверен, что новый мемориал "Острая могила" станет не только местом памяти, но и воспитания наших будущих поколений. Мы никогда не должны забывать славной истории нашего края, героизма и самоотверженности бойцов, сражавшихся в разные времена за Россию, и наша святая обязанность – передать любовь к родному краю, нашей великой Родине нашим детям", - добавил врио главы республики.Читайте также на РИА Новости Крым:Где был крейсер "Москва": памятник погибшим морякам строят в СевастополеВ Ялте открыли мемориал героям СВОВ Москве появится мемориал жертвам нацистов в Одессе в Доме профсоюзов

луганск

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганск, луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, общество, история, подвиги героев, новости, мемориал "острая могила"