https://crimea.ria.ru/20230506/v-moskve-poyavitsya-memorial-zhertvam-natsistov-v-odesse-v-dome-profsoyuzov-1128536588.html
В Москве появится мемориал жертвам нацистов в Одессе в Доме профсоюзов
В Москве появится мемориал жертвам нацистов в Одессе в Доме профсоюзов - РИА Новости Крым, 06.05.2023
В Москве появится мемориал жертвам нацистов в Одессе в Доме профсоюзов
В Москве высадят Аллею памяти, а позже появится мемориал погибшим 2 мая от рук украинских нацистов в одесском Доме Профсоюзов. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T11:05
2023-05-06T11:05
2023-05-06T11:05
одесса
украина
политика
общество
пожар в доме профсоюзов
елена глищинская
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Елена Глищинская о событиях в одесском Доме профсоюзов
Елена Глищинская о событиях в одесском Доме профсоюзов
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым. В Москве высадят Аллею памяти, а позже появится мемориал погибшим 2 мая от рук украинских нацистов в одесском Доме Профсоюзов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила журналист, бывшая политзаключенная одесситка, живущая в Москве, Елена Глищинская.По словам Глищинской, аллею высадят 6 мая на юге Москвы.Она добавила, что "это очень важно, чтобы все помнили и понимали: из-за чего сейчас проходит специальная военная операция, кого и от чего мы хотим защитить".Глищинская отметила, что события 2 мая в Одессе были хорошо спланированы киевской властью, а слухи о том, что местная администрация никак не действовала и все произошло при ее попустительстве – неправда.По словам Глищинской, трагедия в одесском Доме профсоюзов стала точкой отсчета новой эпохи террора Киева против несогласных с его политикой. После потери Украиной Крыма и Севастополя Одесса оставалась единственным городом-портом, поэтому способы запугивания стали приобретать устрашающие и жестокие формы и масштабы, отметила украинка.Те, кто не понял с первого раза, такие как она сама, и "продолжал снимать репортажи о жестокости властей, критиковать их и ходить с георгиевской ленточкой, попадали в тюрьму", добавила Глищинская.По ее словам, на годовщину сожжения людей в Доме профсоюзов в Одессе более 100 человек были арестованы в один день. При этом те боевики, которые участвовали в расстреле людей, добивая тех, кто выпрыгивал из подожженного Дома профсоюзов, ходят на свободе – они герои для Украины нынешнего режима, подчеркнула Глищинская: "Под уголовное преследование попали только те, кто был жертвой".Одесская журналистка Елена Глищинская больше года пробыла в СИЗО на Украине. Беременная женщина содержалась в одной камере с убийцами. Ее обвиняли в сепаратизме, работе агентом на Россию и вменяли в вину создание общественной организации "Народная Рада Бессарабии", рассматривая это как попытку осуществить раскол Украины путем отторжения Одесской области. По итогам длительных переговоров журналистку удалось вызволить в 2016-м. В Москве ее поместили в больницу вместе ребенком, который родился в тюрьме и имел слабое здоровье. Тогда в одном из интервью Глищинская назвала свое вызволение чудом, отметив, что в тюрьмах на Украине остаются более сотни людей, которые так же, как и она, были арестованы за свои убеждения и содержатся в жутких условиях.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять лет трагедии в Одессе: рассказ горевших в Доме профсоюзов Подкаст: События в одесском Доме профсоюзов глазами очевидца Трагедия 2 мая: кто заказал массовое убийство одесситов
https://crimea.ria.ru/20230502/devyat-let-tragedii-v-odesse-rasskaz-gorevshikh-v-dome-profsoyuzov-1128414174.html
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одесса, украина, политика, общество, пожар в доме профсоюзов, елена глищинская
В Москве появится мемориал жертвам нацистов в Одессе в Доме профсоюзов
В Москве появится аллея памяти и мемориал погибшим от нацистов в Одессе в Доме профсоюзов
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости Крым.
В Москве высадят Аллею памяти, а позже появится мемориал погибшим 2 мая от рук украинских нацистов в одесском Доме Профсоюзов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила журналист, бывшая политзаключенная одесситка, живущая в Москве, Елена Глищинская.
По словам Глищинской, аллею высадят 6 мая на юге Москвы.
"В субботу будет высажена Аллея памяти на улице Одесской, что символично. Московские власти пошли нам навстречу, и там будет организован, я так надеюсь, мемориал", – сказала журналистка.
Она добавила, что "это очень важно, чтобы все помнили и понимали: из-за чего сейчас проходит специальная военная операция, кого и от чего мы хотим защитить".
Глищинская отметила, что события 2 мая в Одессе были хорошо спланированы киевской властью, а слухи о том, что местная администрация никак не действовала и все произошло при ее попустительстве – неправда.
"Полиция была направлена и пыталась все остановить, но ничего не получилось. Была отключена мобильная связь по всему городу и ближайшим районам. Все было очень хорошо спланировано, тщательно подготовлено Киевом", – рассказала одесситка.
По словам Глищинской, трагедия в одесском Доме профсоюзов стала точкой отсчета новой эпохи террора Киева против несогласных с его политикой. После потери Украиной Крыма и Севастополя Одесса оставалась единственным городом-портом, поэтому способы запугивания стали приобретать устрашающие и жестокие формы и масштабы, отметила украинка.
"В Одессе было много несогласных с новой властью, тех, кто осуждал то, что произошло на Евромайдане. Чтобы не потерять еще и Одессу, чтобы там не была создана местная администрация, как, допустим, в ДНР или ЛНР, и было проведено такое подавление. И получилось. Потому что большинство людей очень сильно испугалось. Я помню, через неделю, 9 мая, никто не вышел, потому что просто боялись выходить на улицу", – поделилась журналистка.
Те, кто не понял с первого раза, такие как она сама, и "продолжал снимать репортажи о жестокости властей, критиковать их и ходить с георгиевской ленточкой, попадали в тюрьму", добавила Глищинская.
По ее словам, на годовщину сожжения людей в Доме профсоюзов в Одессе более 100 человек были арестованы в один день. При этом те боевики, которые участвовали в расстреле людей, добивая тех, кто выпрыгивал из подожженного Дома профсоюзов, ходят на свободе – они герои для Украины нынешнего режима, подчеркнула Глищинская: "Под уголовное преследование попали только те, кто был жертвой".
"Одесситам и всей Украине показали, что вот эта украинская хунта будет защищать себя с особой жестокостью, и никто не сможет помешать. А люди, которые устраивают все это, останутся безнаказанными. И до сих пор ничего не изменилось. А за все эти годы столько одесситов побывало в застенках СБУ, что действительно никого не осталось, кто мог бы противостоять", – подытожила бывшая политзаключенная.
Одесская журналистка Елена Глищинская больше года пробыла в СИЗО на Украине. Беременная женщина содержалась в одной камере с убийцами. Ее обвиняли в сепаратизме, работе агентом на Россию и вменяли в вину создание общественной организации "Народная Рада Бессарабии", рассматривая это как попытку осуществить раскол Украины путем отторжения Одесской области. По итогам длительных переговоров журналистку удалось вызволить в 2016-м. В Москве ее поместили в больницу вместе ребенком, который родился в тюрьме и имел слабое здоровье. Тогда в одном из интервью Глищинская назвала свое вызволение чудом, отметив, что в тюрьмах на Украине остаются более сотни людей, которые так же, как и она, были арестованы за свои убеждения и содержатся в жутких условиях.
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