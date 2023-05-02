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Трагедия 2 мая: кто заказал массовое убийство одесситов
Трагедия 2 мая: кто заказал массовое убийство одесситов - РИА Новости Крым, 02.05.2023
Трагедия 2 мая: кто заказал массовое убийство одесситов
Заказ на массовое убийство одесситов 2 мая 2014 года сделан западными кураторами Киева, которые до этого проплатили государственный переворот на Украине и... РИА Новости Крым, 02.05.2023
2023-05-02T08:22
2023-05-02T08:22
2023-05-02T08:22
радио "спутник в крыму"
одесса
украина
пожар в доме профсоюзов
общество
русский народ
политика
сво
россия
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Заказ на массовое убийство одесситов 2 мая 2014 года сделан западными кураторами Киева, которые до этого проплатили государственный переворот на Украине и опасались одесских сторонников "антимайдана". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал лидер организации "Боротьба" ("Борьба"), экс-депутат Одесского областного совета, один из пострадавших в Доме профсоюзов Алекcей Албу.Кто заказал массовое убийство"Бенефициаров" этого мероприятия было много, это люди разных уровней за океаном, которые курировали и финансировали украинский госпереворот и видели угрозу в лице "антимайдана" - это верхний контур", - убежден Албу.Западные деньги "осваивали" "кураторы" ступенью ниже - те, кто занимает или занимал тогда высокие государственные должности в Киеве и расставляли на местах "своих людей"."Организаторы из числа представителей местной власти - экс-губернатор Владимир Немировский, который фактически был ответственен за то, чтобы боевики с майдана передислоцировались в Одессу и приняли участие этом акте устрашения, это и его заместители", - говорит Албу.По его словам, непосредственную причастность Немировского к организации одесской трагедии еще в 2014 году на сессии Одесского облсовета подтвердил действующий тогда новый начальник одесского УМВД Петр Луцюк."Депутаты пригласили его прийти и отчитаться, что это за блокпосты возникли вокруг Одессы, какие-то люди проводят досмотр автомобилей, хамят одесситам. И Луцюк, выступая с трибуны Одесского госсовета, сказал, мол, тут сидит губернатор Немировский, он ответственен за то, что сюда прибыли эти люди, он им платит суточные. Сейчас мы пытаемся найти стенограмму этой сессии. Но в открытом доступе ее нет, фактически это вещественное доказательство, позволяющее доказать, кто стоял из местных органов власти за этим массовым убийством", - рассказывает экс-депутат.Запугать Одессу"Даже когда я заходил внутрь Дом профсоюзов, я не предполагал, что нас идут целенаправленно убивать. В пользу этого говорит тот факт, что многие нападающие были вооружены не только холодным оружием. У них был огнестрел, дымовые шашки, светошумовые гранаты и даже какой-то газ, который я сам чувствовал", - вспоминает Албу.Тогда он сумел выбраться из горящего здания и уже в больнице узнал о количестве жертв, в числе которых оказался один из его близких товарищей Андрей Брожевский из объединения "Боротьба": его, выпрыгнувшего из окна горящего здания, один из нацистов добивал арматурой. Убийцу опознали по кадрам видеохроники, однако наказание он не понес."Не выйти на самих себя"По словам Албу, он и его соратники, вынужденные покинуть Одессу, не оставляют надежды, что город будет освобожден в ходе СВО. "Что касается трагедии 2 мая, украинская власть полностью все спустила на тормозах, потому что "главное в расследовании не выйти на самих себя". Реальные организаторы занимают или занимали высокие государственные должности. Власть, которая опирается на неонацистов, не может подрубить сук, на котором сидит. И все преступления, выполненные руками националистов, остаются полностью безнаказанными", - продолжает гость эфира.Он отметил, что за девять лет после трагедии киевский режим сумел "перепрошить" часть одесситов, однако в городе еще остается много "сторонников здравого смысла".Девять лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошло массовое убийство местных жителей. Радикальные сторонники "Евромайдана" прибыли в город и разгромили на Куликовом поле палаточный лагерь активистов, несогласных с госпереворотом на Украине. Люди пытались спастись в Доме профсоюзов, но были заблокированы нацистами, которые подожгли здание. В результате погибли в огне, задохнулись от дыма, разбились, пытаясь выпрыгнуть из окон, и были добиты националистами 42 человека, еще шестеро погибли в этот день в результате уличных боев.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять лет тому: "Беркут" и консолидация помогли избежать бойни в КрымуВосемь лет трагедии в Одессе: россияне вспоминают о событиях 2 маяСБУ готовит провокацию с массовым расстрелом людей под Одессой – МО РФ
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одесса, украина, пожар в доме профсоюзов, общество, русский народ, политика, сво, россия, мнения, нацизм, алекcей албу
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым.
Заказ на массовое убийство одесситов 2 мая 2014 года сделан западными кураторами Киева, которые до этого проплатили государственный переворот на Украине и опасались одесских сторонников "антимайдана". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал лидер организации "Боротьба" ("Борьба"), экс-депутат Одесского областного совета, один из пострадавших в Доме профсоюзов Алекcей Албу.
Кто заказал массовое убийство
"Бенефициаров" этого мероприятия было много, это люди разных уровней за океаном, которые курировали и финансировали украинский госпереворот и видели угрозу в лице "антимайдана" - это верхний контур", - убежден Албу.
Западные деньги "осваивали" "кураторы" ступенью ниже - те, кто занимает или занимал тогда высокие государственные должности в Киеве и расставляли на местах "своих людей".
"Организаторы из числа представителей местной власти - экс-губернатор Владимир Немировский, который фактически был ответственен за то, чтобы боевики с майдана передислоцировались в Одессу и приняли участие этом акте устрашения, это и его заместители", - говорит Албу.
По его словам, непосредственную причастность Немировского к организации одесской трагедии еще в 2014 году на сессии Одесского облсовета подтвердил действующий тогда новый начальник одесского УМВД Петр Луцюк.
"Депутаты пригласили его прийти и отчитаться, что это за блокпосты возникли вокруг Одессы, какие-то люди проводят досмотр автомобилей, хамят одесситам. И Луцюк, выступая с трибуны Одесского госсовета, сказал, мол, тут сидит губернатор Немировский, он ответственен за то, что сюда прибыли эти люди, он им платит суточные. Сейчас мы пытаемся найти стенограмму этой сессии. Но в открытом доступе ее нет, фактически это вещественное доказательство, позволяющее доказать, кто стоял из местных органов власти за этим массовым убийством", - рассказывает экс-депутат.
Запугать Одессу
"Даже когда я заходил внутрь Дом профсоюзов, я не предполагал, что нас идут целенаправленно убивать. В пользу этого говорит тот факт, что многие нападающие были вооружены не только холодным оружием. У них был огнестрел, дымовые шашки, светошумовые гранаты и даже какой-то газ, который я сам чувствовал", - вспоминает Албу.
Тогда он сумел выбраться из горящего здания и уже в больнице узнал о количестве жертв, в числе которых оказался один из его близких товарищей Андрей Брожевский из объединения "Боротьба": его, выпрыгнувшего из окна горящего здания, один из нацистов добивал арматурой. Убийцу опознали по кадрам видеохроники, однако наказание он не понес.
"Я испытал шок. Я не ждал такой жестокости. И многие одесситы не ожидали, потому что до этого тоже приезжали "ультрас" на матчи, но власти и полиция пытались развести конфликтующие стороны. Мы никогда не воспринимали "майдановцев" всерьез, потому что в Одессе их было мало. В лучшие свои дни они могли мобилизовать на свои акции до 300 человек, с учетом приезжих из области. У нас же на Куликово поле выходило по 20-30 тыс. человек, - вспоминает он. - И когда к ним приехали на помощь, многие предполагали, что могут быть драки, но, что нас едут убивать, сжигать, добивать раненых - такого никто не мог ожидать. Цель единственная - запугать людей, которые осмелились сопротивляться новой киевской власти".
"Не выйти на самих себя"
По словам Албу, он и его соратники, вынужденные покинуть Одессу, не оставляют надежды, что город будет освобожден в ходе СВО.
"Что касается трагедии 2 мая, украинская власть полностью все спустила на тормозах, потому что "главное в расследовании не выйти на самих себя". Реальные организаторы занимают или занимали высокие государственные должности. Власть, которая опирается на неонацистов, не может подрубить сук, на котором сидит. И все преступления, выполненные руками националистов, остаются полностью безнаказанными", - продолжает гость эфира.
Он отметил, что за девять лет после трагедии киевский режим сумел "перепрошить" часть одесситов, однако в городе еще остается много "сторонников здравого смысла".
"Перепрошили", действительно, сильно. Очень многие люди за это время поменяли свое мнение, воспитано новое поколение, которое растет на русофобских идеях, приехало огромное число людей из западных областей, для которых раньше это была недостижимая мечта, а теперь им дали работу и жилье, и они переехали с семьям, и говорят на украинском. Но настоящие одесситы, которых осталось много, которые ждут и сегодня, к сожалению, не могут говорить об этом в открытую, потому что их жизнь просто поломают. Поэтому мы должны спешить к ним на помощь", - убежден Албу.
Девять лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошло массовое убийство местных жителей. Радикальные сторонники "Евромайдана" прибыли в город и разгромили на Куликовом поле палаточный лагерь активистов, несогласных с госпереворотом на Украине. Люди пытались спастись в Доме профсоюзов, но были заблокированы нацистами, которые подожгли здание. В результате погибли в огне, задохнулись от дыма, разбились, пытаясь выпрыгнуть из окон, и были добиты националистами 42 человека, еще шестеро погибли в этот день в результате уличных боев.
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