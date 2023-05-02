https://crimea.ria.ru/20230502/tragediya-2-maya-kto-zakazal-massovoe-ubiystvo-odessitov-1128467264.html

Трагедия 2 мая: кто заказал массовое убийство одесситов

Трагедия 2 мая: кто заказал массовое убийство одесситов - РИА Новости Крым, 02.05.2023

Трагедия 2 мая: кто заказал массовое убийство одесситов

Заказ на массовое убийство одесситов 2 мая 2014 года сделан западными кураторами Киева, которые до этого проплатили государственный переворот на Украине и... РИА Новости Крым, 02.05.2023

2023-05-02T08:22

2023-05-02T08:22

2023-05-02T08:22

радио "спутник в крыму"

одесса

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая - РИА Новости Крым. Заказ на массовое убийство одесситов 2 мая 2014 года сделан западными кураторами Киева, которые до этого проплатили государственный переворот на Украине и опасались одесских сторонников "антимайдана". Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал лидер организации "Боротьба" ("Борьба"), экс-депутат Одесского областного совета, один из пострадавших в Доме профсоюзов Алекcей Албу.Кто заказал массовое убийство"Бенефициаров" этого мероприятия было много, это люди разных уровней за океаном, которые курировали и финансировали украинский госпереворот и видели угрозу в лице "антимайдана" - это верхний контур", - убежден Албу.Западные деньги "осваивали" "кураторы" ступенью ниже - те, кто занимает или занимал тогда высокие государственные должности в Киеве и расставляли на местах "своих людей"."Организаторы из числа представителей местной власти - экс-губернатор Владимир Немировский, который фактически был ответственен за то, чтобы боевики с майдана передислоцировались в Одессу и приняли участие этом акте устрашения, это и его заместители", - говорит Албу.По его словам, непосредственную причастность Немировского к организации одесской трагедии еще в 2014 году на сессии Одесского облсовета подтвердил действующий тогда новый начальник одесского УМВД Петр Луцюк."Депутаты пригласили его прийти и отчитаться, что это за блокпосты возникли вокруг Одессы, какие-то люди проводят досмотр автомобилей, хамят одесситам. И Луцюк, выступая с трибуны Одесского госсовета, сказал, мол, тут сидит губернатор Немировский, он ответственен за то, что сюда прибыли эти люди, он им платит суточные. Сейчас мы пытаемся найти стенограмму этой сессии. Но в открытом доступе ее нет, фактически это вещественное доказательство, позволяющее доказать, кто стоял из местных органов власти за этим массовым убийством", - рассказывает экс-депутат.Запугать Одессу"Даже когда я заходил внутрь Дом профсоюзов, я не предполагал, что нас идут целенаправленно убивать. В пользу этого говорит тот факт, что многие нападающие были вооружены не только холодным оружием. У них был огнестрел, дымовые шашки, светошумовые гранаты и даже какой-то газ, который я сам чувствовал", - вспоминает Албу.Тогда он сумел выбраться из горящего здания и уже в больнице узнал о количестве жертв, в числе которых оказался один из его близких товарищей Андрей Брожевский из объединения "Боротьба": его, выпрыгнувшего из окна горящего здания, один из нацистов добивал арматурой. Убийцу опознали по кадрам видеохроники, однако наказание он не понес."Не выйти на самих себя"По словам Албу, он и его соратники, вынужденные покинуть Одессу, не оставляют надежды, что город будет освобожден в ходе СВО. "Что касается трагедии 2 мая, украинская власть полностью все спустила на тормозах, потому что "главное в расследовании не выйти на самих себя". Реальные организаторы занимают или занимали высокие государственные должности. Власть, которая опирается на неонацистов, не может подрубить сук, на котором сидит. И все преступления, выполненные руками националистов, остаются полностью безнаказанными", - продолжает гость эфира.Он отметил, что за девять лет после трагедии киевский режим сумел "перепрошить" часть одесситов, однако в городе еще остается много "сторонников здравого смысла".Девять лет назад, 2 мая 2014 года, в Одессе произошло массовое убийство местных жителей. Радикальные сторонники "Евромайдана" прибыли в город и разгромили на Куликовом поле палаточный лагерь активистов, несогласных с госпереворотом на Украине. Люди пытались спастись в Доме профсоюзов, но были заблокированы нацистами, которые подожгли здание. В результате погибли в огне, задохнулись от дыма, разбились, пытаясь выпрыгнуть из окон, и были добиты националистами 42 человека, еще шестеро погибли в этот день в результате уличных боев.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять лет тому: "Беркут" и консолидация помогли избежать бойни в КрымуВосемь лет трагедии в Одессе: россияне вспоминают о событиях 2 маяСБУ готовит провокацию с массовым расстрелом людей под Одессой – МО РФ

https://crimea.ria.ru/20230228/pozyvnoy-krym-kak-maydan-2014-izmenil-sudbu-malchishki-1127234822.html

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