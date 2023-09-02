https://crimea.ria.ru/20230902/polyaki-zakryli-krupneyshiy-tsentr-dlya-ukrainskikh-bezhentsev-1131122695.html

Поляки закрыли крупнейший центр для украинских беженцев

Поляки закрыли крупнейший центр для украинских беженцев - РИА Новости Крым, 02.09.2023

Поляки закрыли крупнейший центр для украинских беженцев

В Польше объявили о закрытии крупнейшего центра для размещения украинских беженцев в городе Надажине недалеко от Варшавы. Об этом написала польская газета... РИА Новости Крым, 02.09.2023

2023-09-02T18:57

2023-09-02T18:57

2023-09-02T18:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости Крым. В Польше объявили о закрытии крупнейшего центра для размещения украинских беженцев в городе Надажине недалеко от Варшавы. Об этом написала польская газета Wyborcza. Как сообщает издание, центр закрыл мазовецкий воевода Тобиас Боченский.Автор статьи сообщает, что центр "Варшава Экспо", где размещались граждане Украины, занимает 50 гектаров земли, а площадь здания составляет 150 000 кв. м. Ранее оно использовалось для проведения ярмарок. На содержание одного беженца в день выделялось сначала 95 злотых, затем эта сумма сократилась до 55 злотых (примерно 1200 рублей).В материале говорится также, что беженцев никто заранее не предупредил о закрытии центра, и многие из них оказались в бедственном положении. Часть эмигрантов якобы вернулась на Украину.Ранее сообщалось, что расходы на беженцев из Украины сокращают в Молдавии. Центры для их размещения начинают постепенно закрывать, сообщил журналистам министр социальной защиты страны Алексей Бузу. Это решение вызвано тем, что европейские государства прекратили оказывать помощь на содержание граждан Украины, а у самой Республики Молдова средств на это нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы предпочитают донатить на ВСУ из-за границы - данные опросаСпособен ли Киев мобилизовать в ВСУ три миллиона украинцев – экспертВ Севастополе беженцы из Херсона смогут купить жилье – деньги получены

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, польша, украина, беженцы, общество