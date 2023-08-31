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Театр Российской армии подарит спектакль детям участников СВО

Театр Российской армии подарит спектакль детям участников СВО - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Театр Российской армии подарит спектакль детям участников СВО

Театр Российской армии выступит на открытой сцене в Херсонесе со спектаклем-мюзиклом, который станет поздравлением с началом учебного года для всех и особым... РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T22:10

2023-08-31T22:10

2023-08-31T22:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Театр Российской армии выступит на открытой сцене в Херсонесе со спектаклем-мюзиклом, который станет поздравлением с началом учебного года для всех и особым подарком для детей участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический", на территории которого состоится выступление.Отмечается, что показ семейного мюзикла состоится только один раз. Для детей участников специальной военной операции он будет бесплатным в рамках соглашения музея с фондом "Защитники Отечества".В основе мюзикла - истории известного сборника русских народных сказок, составленного Александром Афанасьевым, а также стихи Юрия Энтина и объединяющая все это знакомая и любимая несколькими поколениями детей музыка Максима Дунаевского.В рамках гастролей в Севастополе театр Российской Армии выступит также в Драматическом театре Черноморского флота имени Б.А. Лавренева и в Доме офицеров флота. Как сообщили в пресс-службе театра, один из спектаклей посвящен событиям в Донбассе.Ранее сообщалось, что театр Российской Армии впервые выступит в Севастополе в сентябре. Также в этом месяце открывается масштабный фестиваль "Русская Троя". Читайте также на РИА Новости Крым:Дневник с феями: как юным жителям Алешек привезли подарки к школе Как будут учиться дети из приграничных районов Брянской области О любви и счастье под огнем: Зульфия Ильясова дает концерты на передовой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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