https://crimea.ria.ru/20230831/teatr-rossiyskoy-armii-podarit-spektakl-detyam-uchastnikov-svo-1131067367.html
Театр Российской армии подарит спектакль детям участников СВО
Театр Российской армии подарит спектакль детям участников СВО - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Театр Российской армии подарит спектакль детям участников СВО
Театр Российской армии выступит на открытой сцене в Херсонесе со спектаклем-мюзиклом, который станет поздравлением с началом учебного года для всех и особым... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T22:10
2023-08-31T22:10
2023-08-31T22:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Театр Российской армии выступит на открытой сцене в Херсонесе со спектаклем-мюзиклом, который станет поздравлением с началом учебного года для всех и особым подарком для детей участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический", на территории которого состоится выступление.Отмечается, что показ семейного мюзикла состоится только один раз. Для детей участников специальной военной операции он будет бесплатным в рамках соглашения музея с фондом "Защитники Отечества".В основе мюзикла - истории известного сборника русских народных сказок, составленного Александром Афанасьевым, а также стихи Юрия Энтина и объединяющая все это знакомая и любимая несколькими поколениями детей музыка Максима Дунаевского.В рамках гастролей в Севастополе театр Российской Армии выступит также в Драматическом театре Черноморского флота имени Б.А. Лавренева и в Доме офицеров флота. Как сообщили в пресс-службе театра, один из спектаклей посвящен событиям в Донбассе.Ранее сообщалось, что театр Российской Армии впервые выступит в Севастополе в сентябре. Также в этом месяце открывается масштабный фестиваль "Русская Троя". Читайте также на РИА Новости Крым:Дневник с феями: как юным жителям Алешек привезли подарки к школе Как будут учиться дети из приграничных районов Брянской области О любви и счастье под огнем: Зульфия Ильясова дает концерты на передовой
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости крыма, историко-археологический парк "херсонес таврический", новости сво, культура, театр, общество, день знаний, херсонес, помощь бойцам сво
Театр Российской армии подарит спектакль детям участников СВО
В Севастополе Театр Российской армии поздравит с Днем знаний детей участников СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Театр Российской армии выступит на открытой сцене в Херсонесе со спектаклем-мюзиклом, который станет поздравлением с началом учебного года для всех и особым подарком для детей участников СВО. Об этом сообщили в пресс-службе музея-заповедника "Херсонес Таврический", на территории которого состоится выступление.
Отмечается, что показ семейного мюзикла состоится только один раз. Для детей участников специальной военной операции он будет бесплатным в рамках соглашения музея с фондом "Защитники Отечества".
"Заповедник приглашает детей участников СВО отметить День знаний. 1 сентября десятки ребят станут зрителями единственного показа семейного мюзикла "Летучий корабль". Артисты Центрального академического театра Российской армии представят музыкальное произведение, созданное по мотивам популярного мультфильма", - говорится в сообщении.
В основе мюзикла - истории известного сборника русских народных сказок, составленного Александром Афанасьевым, а также стихи Юрия Энтина и объединяющая все это знакомая и любимая несколькими поколениями детей музыка Максима Дунаевского.
В рамках гастролей в Севастополе театр Российской Армии выступит также в Драматическом театре Черноморского флота имени Б.А. Лавренева и в Доме офицеров флота. Как сообщили в пресс-службе театра, один из спектаклей посвящен событиям в Донбассе.
Ранее сообщалось
, что театр Российской Армии впервые выступит в Севастополе в сентябре. Также в этом месяце открывается
масштабный фестиваль "Русская Троя".
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