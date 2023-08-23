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Масштабный фестиваль "Русская Троя" пройдет в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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Масштабный фестиваль "Русская Троя" пройдет в Севастополе
Масштабный фестиваль "Русская Троя" пройдет в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Масштабный фестиваль "Русская Троя" пройдет в Севастополе
В Севастополе 10 сентября пройдет VI Международный военно-исторический фестиваль "Русская Троя" – красочные страницы из истории, связанной с периодом Крымской... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T20:57
2023-08-23T20:57
севастополь
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новости крыма
малахов курган в севастополе
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 10 сентября пройдет VI Международный военно-исторический фестиваль "Русская Троя" – красочные страницы из истории, связанной с периодом Крымской войны, развернутся на Малаховом кургане, переплетаясь с темой боевых событий дня сегодняшнего. Об этом сообщили в пресс-службе Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя.Помимо уже традиционных интерактивов, таких как "Солдатский боулинг", "Школа морского дела" и "Школа каллиграфии", будут и новые: "Юные герои Крымской войны – детский бастион" и "Юный археолог".В программу также интегрируют уникальные мастер-классы, актуальные сегодня в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине."Ожидается проведение акции "Письмо солдату": каждый желающий сможет написать от руки доброе слово участникам СВО. Кроме того, посетители смогут принять участие в уникальном мастер-классе по плетению маскировочных сетей – это особое камуфляжное покрытие, предназначенное для маскировки военной техники, вооружения, а также различных военных сооружений", – уточнили организаторы.В течение дня, с 11 до 17, на кургане предложат бесплатные экскурсии в Оборонительной башне. К вечеру театр юного зрителя отыграет спектакль, а Севастопольский государственный симфонический оркестр даст концерт.Кроме того, здесь покажут фильм 1911 года "Оборона Севастополя" (немое кино) с музыкальным сопровождением в исполнении музыкантов Военного оркестра Севастопольского полка национальной гвардии РФ."Оборона Севастополя" – первый в России полнометражный фильм. Документально-игровая картина была создана в киноателье дворянина и участника Русско-японской войны Александра Ханжонкова. Впервые ее показали в Крыму, в Ливадийском дворце, где представили царскому двору. Император Николай II остался доволен фильмом, после чего он с успехом был показан по всей стране и даже закуплен к показу многими иностранными компаниями.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин оценил потенциал фестиваля "Таврида.АРТ" в Крыму SHAMAN: "Только честность дойдет до самого сердца" Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта
https://crimea.ria.ru/20220717/v-sevastopole-otkrylas-shkola-rekonstruktorov-dlya-detey--1123868792.html
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севастополь, история, общество, крым в истории: секреты, факты, фото, культура, новости крыма, малахов курган в севастополе
Масштабный фестиваль "Русская Троя" пройдет в Севастополе

как В Севастополе на Малаховом кургане пройдет масштабный фестиваль "Русская Троя"

20:57 23.08.2023
 
© Пресс-служба Музея-заповедника героической обороны и освобождения СевастополяМасштабный фестиваль "Русская Троя" пройдет в Севастополе
Масштабный фестиваль Русская Троя пройдет в Севастополе
© Пресс-служба Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе 10 сентября пройдет VI Международный военно-исторический фестиваль "Русская Троя" – красочные страницы из истории, связанной с периодом Крымской войны, развернутся на Малаховом кургане, переплетаясь с темой боевых событий дня сегодняшнего. Об этом сообщили в пресс-службе Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя.
"Малахов курган встретит жителей и гостей воссозданием красочных страниц из истории Крымской войны: здесь развернутся лагеря русской армии и противоборствующих стран, посетителей будут развлекать реконструкторы в исторических костюмах, тематические спектакли передадут неповторимую атмосферу того времени, а различные мастер-классы откроют своим участникам тонкости ремесла", – сообщили в музее.
Помимо уже традиционных интерактивов, таких как "Солдатский боулинг", "Школа морского дела" и "Школа каллиграфии", будут и новые: "Юные герои Крымской войны – детский бастион" и "Юный археолог".
В программу также интегрируют уникальные мастер-классы, актуальные сегодня в связи с проведением Россией специальной военной операции на Украине.
"Ожидается проведение акции "Письмо солдату": каждый желающий сможет написать от руки доброе слово участникам СВО. Кроме того, посетители смогут принять участие в уникальном мастер-классе по плетению маскировочных сетей – это особое камуфляжное покрытие, предназначенное для маскировки военной техники, вооружения, а также различных военных сооружений", – уточнили организаторы.
В течение дня, с 11 до 17, на кургане предложат бесплатные экскурсии в Оборонительной башне. К вечеру театр юного зрителя отыграет спектакль, а Севастопольский государственный симфонический оркестр даст концерт.
Кроме того, здесь покажут фильм 1911 года "Оборона Севастополя" (немое кино) с музыкальным сопровождением в исполнении музыкантов Военного оркестра Севастопольского полка национальной гвардии РФ.
"Оборона Севастополя" – первый в России полнометражный фильм. Документально-игровая картина была создана в киноателье дворянина и участника Русско-японской войны Александра Ханжонкова. Впервые ее показали в Крыму, в Ливадийском дворце, где представили царскому двору. Император Николай II остался доволен фильмом, после чего он с успехом был показан по всей стране и даже закуплен к показу многими иностранными компаниями.
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