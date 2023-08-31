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Работа Керченской паромной переправы в среду: погода и трафик
Работа Керченской паромной переправы в среду: погода и трафик - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Работа Керченской паромной переправы в среду: погода и трафик
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает Росморречфлот.
2023-08-31T10:22
2023-08-31T10:22
2023-08-31T10:47
керченская паромная переправа
морской транспорт
крым
керчь
керченский пролив
росморречфлот
погода в крыму
минтранс крыма
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По данным Росморречфлота, с 17 июля после возобновления работы Керченской переправы паромы перевезли 111 692 пассажира, 25 611 автомобилей и 3 686 пассажирских автобусов.С 8 октября 2022 года по 31 августа 2023 года всего через пролив в обе стороны перевезено 310 312 пассажиров и 185 079 грузовиков. Паромы выполнили 5 533 рейса.За прошедшие сутки выполнено 18 рейсов. По сообщению Минтранса Крыма, в обе стороны перевезено 2556 пассажиров, 664 автомобилей, 123 железнодорожных вагона.В ведомстве напоминают о ежедневной приостановке работы Керченской паромной переправы с 21.00 до 05.00. Водителям рекомендовано учитывать это в планировании своих маршрутов.Через Керченскую паромную переправу в первую очередь переправляют организованные группы детей, далее рейсовые автобусы и грузовой транспорт с товарами первой необходимости.Прочие заказные автобусы направляют по сухопутному маршруту через новые регионы России. Также они могут самостоятельно организовывать транспортировку пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус".Через пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп круглосуточно идет движение грузового транспорта с неприоритетными грузами.Через Крымский мост разрешен проезд легковых автомобилей массой до 3 тонн. Кроме того, они также могут воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативные данные на утро четвергаДополнительный поезд Москва-Симферополь будет ходить до зимыВ Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездов
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керченская паромная переправа, морской транспорт, крым, керчь, керченский пролив, росморречфлот, погода в крыму, минтранс крыма, инфографика
Работа Керченской паромной переправы в среду: погода и трафик
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме: штормовых предупреждений нет
10:22 31.08.2023 (обновлено: 10:47 31.08.2023)
Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает Росморречфлот.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 31 августа ветер восточный, юго-восточный 6-11 м/сек. Без осадков, видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +31...+33, температура воды в море +25...+26 градусов", - говорится в сообщении.
По данным Росморречфлота, с 17 июля после возобновления работы Керченской переправы паромы перевезли 111 692 пассажира, 25 611 автомобилей и 3 686 пассажирских автобусов.
С 8 октября 2022 года по 31 августа 2023 года всего через пролив в обе стороны перевезено 310 312 пассажиров и 185 079 грузовиков. Паромы выполнили 5 533 рейса.
За прошедшие сутки выполнено 18 рейсов. По сообщению Минтранса Крыма, в обе стороны перевезено 2556 пассажиров, 664 автомобилей, 123 железнодорожных вагона.
В ведомстве напоминают о ежедневной приостановке работы Керченской паромной переправы с 21.00 до 05.00. Водителям рекомендовано учитывать это в планировании своих маршрутов.
Через Керченскую паромную переправу в первую очередь переправляют организованные группы детей, далее рейсовые автобусы и грузовой транспорт с товарами первой необходимости.
Прочие заказные автобусы направляют по сухопутному маршруту через новые регионы России. Также они могут самостоятельно организовывать транспортировку пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус".
Через пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп круглосуточно идет движение грузового транспорта с неприоритетными грузами.
Через Крымский мост разрешен проезд легковых автомобилей массой до 3 тонн. Кроме того, они также могут воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.
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