https://crimea.ria.ru/20230831/rabota-kerchenskoy-paromnoy-perepravy-v-sredu-pogoda-i-trafik-1131062752.html

Работа Керченской паромной переправы в среду: погода и трафик

Работа Керченской паромной переправы в среду: погода и трафик - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Работа Керченской паромной переправы в среду: погода и трафик

Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. Действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает Росморречфлот.

2023-08-31T10:22

2023-08-31T10:22

2023-08-31T10:47

керченская паромная переправа

морской транспорт

крым

керчь

керченский пролив

росморречфлот

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минтранс крыма

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По данным Росморречфлота, с 17 июля после возобновления работы Керченской переправы паромы перевезли 111 692 пассажира, 25 611 автомобилей и 3 686 пассажирских автобусов.С 8 октября 2022 года по 31 августа 2023 года всего через пролив в обе стороны перевезено 310 312 пассажиров и 185 079 грузовиков. Паромы выполнили 5 533 рейса.За прошедшие сутки выполнено 18 рейсов. По сообщению Минтранса Крыма, в обе стороны перевезено 2556 пассажиров, 664 автомобилей, 123 железнодорожных вагона.В ведомстве напоминают о ежедневной приостановке работы Керченской паромной переправы с 21.00 до 05.00. Водителям рекомендовано учитывать это в планировании своих маршрутов.Через Керченскую паромную переправу в первую очередь переправляют организованные группы детей, далее рейсовые автобусы и грузовой транспорт с товарами первой необходимости.Прочие заказные автобусы направляют по сухопутному маршруту через новые регионы России. Также они могут самостоятельно организовывать транспортировку пассажиров по мультимодальной схеме "автобус – электричка – автобус".Через пропускные пункты Джанкой, Армянск и Перекоп круглосуточно идет движение грузового транспорта с неприоритетными грузами.Через Крымский мост разрешен проезд легковых автомобилей массой до 3 тонн. Кроме того, они также могут воспользоваться сухопутным маршрутом через новые регионы РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативные данные на утро четвергаДополнительный поезд Москва-Симферополь будет ходить до зимыВ Крым по новым правилам: что меняется для пассажиров поездов

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керчь

керченский пролив

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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