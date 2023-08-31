https://crimea.ria.ru/20230831/krymskiy-most-operativnye-dannye-na-utro-chetverga-1131060688.html

Крымский мост: оперативные данные на утро четверга

Крымский мост: оперативные данные на утро четверга - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Крымский мост: оперативные данные на утро четверга

По состоянию на 08:00 четверга проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T08:02

2023-08-31T08:02

2023-08-31T08:03

ситуация на дорогах крыма

логистика

транспорт

крым

краснодарский край

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 08:00 четверга проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по этому транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.

крым

краснодарский край

керчь

тамань

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

логистика, транспорт, крым, краснодарский край, керчь, тамань