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Крымский мост: оперативные данные на утро четверга - РИА Новости Крым, 31.08.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост: оперативные данные на утро четверга
Крымский мост: оперативные данные на утро четверга - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Крымский мост: оперативные данные на утро четверга
По состоянию на 08:00 четверга проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T08:02
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ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
крым
краснодарский край
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 08:00 четверга проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Движение по этому транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.
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логистика, транспорт, крым, краснодарский край, керчь, тамань
Крымский мост: оперативные данные на утро четверга

Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон

08:02 31.08.2023 (обновлено: 08:03 31.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 08:00 четверга проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

Движение по этому транспортному переходу осуществляется в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Возобновить движение по поврежденной в результате теракта части моста планируется к 15 сентября.
Сейчас по Крымскому мосту проезд разрешен только легковым автомобилям и автобусам. Весь транспорт и его пассажиры проходят обязательный досмотр в ручном режиме или с помощью сканера в зависимости от количества и размера багажа.
Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.
 
Ситуация на дорогах КрымаЛогистикаТранспортКрымКраснодарский крайКерчьТамань
 
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