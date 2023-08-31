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Главные события и заявления дня: 31 августа - РИА Новости Крым, 31.08.2023
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Главные события и заявления дня: 31 августа
Главные события и заявления дня: 31 августа - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Главные события и заявления дня: 31 августа
В Брянской области ликвидирована группа украинских диверсантов. А в Запорожской области разбиты две штурмовые группы ВСУ, которые попытались прорвать российскую РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T22:54
2023-08-31T22:54
главное за день
новости
россия
турция
в мире
зерновая сделка
атака диверсантов на брянскую область
происшествия
новости сво
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Брянской области ликвидирована группа украинских диверсантов. А в Запорожской области разбиты две штурмовые группы ВСУ, которые попытались прорвать российскую оборону. На Украине анонсировали смену министра обороны. Цена на бензин Аи-95 в России побила исторический рекорд. Лавров встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Диверсанты в Брянской областиДвое боевиков ликвидированы, пятеро задержаны. Группу украинских диверсантов разгромили в Брянской области. Среди террористов были кадровые сотрудники Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций министерства обороны Украины.Отмечается, что украинские диверсанты планировали осуществить серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. У каждого члена ДРГ при себе были автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения.Попытка прорвать оборону в Запорожской областиДве штурмовые группы украинских боевиков ликвидированы в Запорожской области при попытке прорвать линию российской обороны. Как рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий, ВСУ дважды за ночь попытались атаковать позиции ВС России на окраине Вербового, но были полностью уничтожены.Министром обороны Украины станет экс-крымчанинНовым министром обороны Украины станет нынешний руководитель Фонда госимущества, советник экс-лидера запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафы Джемилева, бывший крымчанин Рустем Умеров. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.По его данным, для нынешнего главы украинского оборонного ведомства Алексея Резникова приготовлена должность посла Киева в Великобритании.Цена на Аи-95 бьет рекордыВ России седьмой день подряд стоимость бензина Аи-95 бьет все исторические рекорды. В четверг его цена на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 74,3 тысячи рублей за тонну.Цена на Аи-92 выросла на 0,59% – до 63 946 рублей. А вот летнее дизельное топливо подешевело на 0,08% – сейчас его цена составляет 67 116 рублей за тонну. Ранее в августе его цена несколько раз обновляла рекорды и максимально росла до 67 848 рублей за тонну.Зерновая сделка и "мирный план" ЗеленскогоМинистр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом предложение генсека ООН по зерновой сделке, а также ситуацию вокруг Украины и разъяснил бесперспективность так называемой "формулы мира" президента Владимира Зеленского.По словам Лаврова, новое предложение генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке, которое он озвучил на встрече в рамках саммита БРИКС в ЮАР, не содержало гарантий выполнения российских условий черноморской инициативы. Глава российского МИД добавил, что "как только разговоры превратятся в конкретные решения, в тот же день Москва готова возобновить и "украинскую часть" зернового пакета".Кроме того, главы МИД обсудили и так называемую "формулу мира" президента Владимира Зеленского. Лавров пояснил, что усилиями по продвижению "формулы Зеленского" пытаются "подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечивать равную и неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы".
https://crimea.ria.ru/20230831/pozhar-v-gorakh-gelendzhika-likvidirovan-1131067856.html
https://crimea.ria.ru/20230831/doroga-po-arabatskoy-strelke-krupnyy-investor-predlagaet-proekt-1131061839.html
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главное за день, новости, россия, турция, в мире, зерновая сделка, атака диверсантов на брянскую область, происшествия, новости сво, запорожская область, бензин
Главные события и заявления дня: 31 августа

Главные события и заявления четверга, 31 августа

22:54 31.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИспытания боевых дронов военнослужащими
Испытания боевых дронов военнослужащими - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. В Брянской области ликвидирована группа украинских диверсантов. А в Запорожской области разбиты две штурмовые группы ВСУ, которые попытались прорвать российскую оборону. На Украине анонсировали смену министра обороны. Цена на бензин Аи-95 в России побила исторический рекорд. Лавров встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Диверсанты в Брянской области

Двое боевиков ликвидированы, пятеро задержаны. Группу украинских диверсантов разгромили в Брянской области. Среди террористов были кадровые сотрудники Службы безопасности Украины, военнослужащих Главного управления разведки и Службы специальных операций министерства обороны Украины.
Отмечается, что украинские диверсанты планировали осуществить серию резонансных терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры. У каждого члена ДРГ при себе были автоматы американского производства с приборами для бесшумной стрельбы, мощные взрывные устройства, большое количество гранат и патронов натовского образца, приборы ночного видения.

Попытка прорвать оборону в Запорожской области

Две штурмовые группы украинских боевиков ликвидированы в Запорожской области при попытке прорвать линию российской обороны. Как рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий, ВСУ дважды за ночь попытались атаковать позиции ВС России на окраине Вербового, но были полностью уничтожены.
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Министром обороны Украины станет экс-крымчанин

Новым министром обороны Украины станет нынешний руководитель Фонда госимущества, советник экс-лидера запрещенного в РФ "меджлиса крымско-татарского народа"* Мустафы Джемилева, бывший крымчанин Рустем Умеров. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По его данным, для нынешнего главы украинского оборонного ведомства Алексея Резникова приготовлена должность посла Киева в Великобритании.

Цена на Аи-95 бьет рекорды

В России седьмой день подряд стоимость бензина Аи-95 бьет все исторические рекорды. В четверг его цена на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 74,3 тысячи рублей за тонну.
Цена на Аи-92 выросла на 0,59% – до 63 946 рублей. А вот летнее дизельное топливо подешевело на 0,08% – сейчас его цена составляет 67 116 рублей за тонну. Ранее в августе его цена несколько раз обновляла рекорды и максимально росла до 67 848 рублей за тонну.

Зерновая сделка и "мирный план" Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом предложение генсека ООН по зерновой сделке, а также ситуацию вокруг Украины и разъяснил бесперспективность так называемой "формулы мира" президента Владимира Зеленского.
По словам Лаврова, новое предложение генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке, которое он озвучил на встрече в рамках саммита БРИКС в ЮАР, не содержало гарантий выполнения российских условий черноморской инициативы. Глава российского МИД добавил, что "как только разговоры превратятся в конкретные решения, в тот же день Москва готова возобновить и "украинскую часть" зернового пакета".
Кроме того, главы МИД обсудили и так называемую "формулу мира" президента Владимира Зеленского. Лавров пояснил, что усилиями по продвижению "формулы Зеленского" пытаются "подменить любой серьезный разговор о том, как обеспечивать равную и неделимую безопасность, которая будет предотвращать конфликты на территории Европы".
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