Рейтинг@Mail.ru
Цены на бензин Аи-95 в России обновили рекорд - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230831/tseny-na-benzin-ai-95-v-rossii-obnovili-rekord-1131076274.html
Цены на бензин Аи-95 в России обновили рекорд
Цены на бензин Аи-95 в России обновили рекорд - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Цены на бензин Аи-95 в России обновили рекорд
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже седьмой день подряд бьет исторический рекорд, в четверг она достигла 74,3... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T16:03
2023-08-31T16:14
россия
топливо
бензин
цены и тарифы
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111103/55/1111035567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb28ba6c5f50d506946a0da86bc7781d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже седьмой день подряд бьет исторический рекорд, в четверг она достигла 74,3 тысячи рублей за тонну. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.Так, марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за день стала дороже на 0,82% и составила 74 304 рубля за тонну. Цена на Аи-92 выросла на 0,59% – до 63 946 рублей.А вот летнее дизельное топливо подешевело на 0,08% – сейчас его цена составляет 67 116 рублей за тонну. Ранее в августе его цена несколько раз обновляла рекорды и максимально росла до 67 848 рублей за тонну.Стоимость мазута также уменьшилась на 0,18% и составила 33 796 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы подорожали на 0,82% до 29 375 рублей.Этим летом биржевые цены на топливо неоднократно обновляли рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По данным Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. Данная мера начнет действовать в начале осени.Читайте также на РИА Новости Крым:Недостаток газа на АЗС в Крыму: топливные компании объяснили причинуПочему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнениеЦены на бензин в Крыму: власти прокомментировали топливный вопрос
https://crimea.ria.ru/20230823/chto-budet-dalshe-s-tsenoy-na-benzin-v-rossii-i-krymu---prognoz-eksperta-1130898161.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111103/55/1111035567_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_6d6d41e4480ad131a8d3334b6fae95eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, топливо, бензин, цены и тарифы, новости, общество
Цены на бензин Аи-95 в России обновили рекорд

Цена Аи-95 на Санкт-Петербургской бирже обновила рекорд и составила 74 304 рубля за тонну

16:03 31.08.2023 (обновлено: 16:14 31.08.2023)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота автозаправочной станции
Работа автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже седьмой день подряд бьет исторический рекорд, в четверг она достигла 74,3 тысячи рублей за тонну. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.
Так, марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за день стала дороже на 0,82% и составила 74 304 рубля за тонну. Цена на Аи-92 выросла на 0,59% – до 63 946 рублей.
А вот летнее дизельное топливо подешевело на 0,08% – сейчас его цена составляет 67 116 рублей за тонну. Ранее в августе его цена несколько раз обновляла рекорды и максимально росла до 67 848 рублей за тонну.
Стоимость мазута также уменьшилась на 0,18% и составила 33 796 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы подорожали на 0,82% до 29 375 рублей.
Этим летом биржевые цены на топливо неоднократно обновляли рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По данным Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. Данная мера начнет действовать в начале осени.
Деньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
23 августа, 19:33Эксклюзивы РИА Новости Крым
Что будет дальше с ценой на бензин в России и Крыму - прогноз эксперта
Читайте также на РИА Новости Крым:
Недостаток газа на АЗС в Крыму: топливные компании объяснили причину
Почему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнение
Цены на бензин в Крыму: власти прокомментировали топливный вопрос
 
РоссияТопливоБензинЦены и тарифыНовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:42Пожилого крымчанина арестовали за трезубец и флаг Украины в соцсетях
17:23Идеальная пища из глубин: как в Крыму растят морских моллюсков
17:02От Козлова до Ленина: в Симферополе открыли проезд по Пролетарской
16:19Крым накроют ливни и шквал
16:03Цены на бензин Аи-95 в России обновили рекорд
15:49Российская ПВО сбила две управляемые авиабомбы JDAM и 32 беспилотника
15:36Российские войска уничтожили полевой лагерь ВСУ и 6 складов боеприпасов
15:28Дорога по Арабатской стрелке: крупный инвестор предлагает проект
15:04На Донецком направлении уничтожено 365 боевиков и 40 единиц техники ВСУ
14:47В Крыму задержали полицейского с килограммом наркотиков
14:27На западе Крыма стрельба – названа причина
14:15Дрон-камикадзе ВСУ повредил автовышку РЭС рядом с Днепрянами
14:02Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели 14-летнего ребенка в Крыму
13:52В Симферополе завершили роспись главного купола Соборной мечети Крыма
13:28Все идет по плану: как Крым готовится к отопительному сезону
13:07Еще один украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью
12:43В Севастополе на "зебре" сбили женщину и ее 8-летнюю дочь
12:27"Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУ
12:02Пожар в горах Геленджика ликвидирован
11:49Кредитная карта: помощь и выгода, главное - вовремя пополнять
Лента новостейМолния