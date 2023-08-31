https://crimea.ria.ru/20230831/tseny-na-benzin-ai-95-v-rossii-obnovili-rekord-1131076274.html

Цены на бензин Аи-95 в России обновили рекорд

Цены на бензин Аи-95 в России обновили рекорд - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Цены на бензин Аи-95 в России обновили рекорд

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже седьмой день подряд бьет исторический рекорд, в четверг она достигла 74,3... РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T16:03

2023-08-31T16:03

2023-08-31T16:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг — РИА Новости Крым. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже седьмой день подряд бьет исторический рекорд, в четверг она достигла 74,3 тысячи рублей за тонну. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.Так, марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за день стала дороже на 0,82% и составила 74 304 рубля за тонну. Цена на Аи-92 выросла на 0,59% – до 63 946 рублей.А вот летнее дизельное топливо подешевело на 0,08% – сейчас его цена составляет 67 116 рублей за тонну. Ранее в августе его цена несколько раз обновляла рекорды и максимально росла до 67 848 рублей за тонну.Стоимость мазута также уменьшилась на 0,18% и составила 33 796 рублей за тонну, сжиженные углеводородные газы подорожали на 0,82% до 29 375 рублей.Этим летом биржевые цены на топливо неоднократно обновляли рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По данным Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. Данная мера начнет действовать в начале осени.Читайте также на РИА Новости Крым:Недостаток газа на АЗС в Крыму: топливные компании объяснили причинуПочему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнениеЦены на бензин в Крыму: власти прокомментировали топливный вопрос

https://crimea.ria.ru/20230823/chto-budet-dalshe-s-tsenoy-na-benzin-v-rossii-i-krymu---prognoz-eksperta-1130898161.html

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россия, топливо, бензин, цены и тарифы, новости, общество