https://crimea.ria.ru/20230831/glavnye-novosti-kryma-31-avgusta-1131083557.html
Главные новости Крыма: 31 августа
Главные новости Крыма: 31 августа - РИА Новости Крым, 31.08.2023
Главные новости Крыма: 31 августа
Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых. Власти заявили, что подготовка полуострова к отопительному сезону идет по плану. В Крыму за дискредитацию... РИА Новости Крым, 31.08.2023
2023-08-31T22:37
2023-08-31T22:37
2023-08-31T22:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых. Власти заявили, что подготовка полуострова к отопительному сезону идет по плану. В Крыму за дискредитацию Вооруженных сил России осудили пенсионера. Специалисты закончили роспись главного купола Соборной мечети Крыма. В центре Симферополя открыли сквозной проезд от улицы Козлова до ул. Ленина. В Крыму на 1 сентября объявлено штормовое предупреждение.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Рекордный урожай в КрымуУрожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму в этом году составил почти 2,3 миллиона тонн, что является абсолютным рекордом для региона. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, аграрии превысили рекорд прошлого года и рекорд 40-летней давности.Насколько Крым готов к отопительному сезонуГотовность объектов жилищно-коммунального хозяйства Крыма к отопительному сезону приблизилась к 80 процентам, сообщил в четверг председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Готовность тепловых пунктов, котельных, водопроводных и тепловых сетей, очистных сооружений, канализационных станций и сетей составляет от 64 до 86 процентов.100 тысяч за дискредитацию армииВ Джанкойском районе Крыма за дискредитацию Вооруженных сил России осудили 70-летнего пенсионера. В отделение полиции обратились двое местных жителей, которые сообщили, что "обнаружили на своих воротах надписи с недопустимым смыслом", дискредитирующим российскую армию.В Соборной мечети Крыма закончили роспись главного куполаСпециалисты закончили роспись главного купола Соборной мечети Крыма - это первый, самый объемный этап художественных работ, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.Общий объем художественных работ на куполах мечети выполнен примерно на треть. К росписи привлечены ведущие турецкие мастера. Орнаменты на куполах выполняют в крымско-татарской традиции.Ремонт улиц в центре Симферополя близится к завершениюСимферополе открыли рабочее движение по улицам Кавказская, Пролетарская и Караимская. Сквозной проезд организован от улицы Козлова до улицы Ленина с участием всех перекрестков.За время ремонта строители заменили практически все коммуникации – теплотрассы, газопроводы, электрические и сети водоснабжения, бытовые и ливневые канализации. Движение по всем четырем полосам дороги планируется запустить до первого ноября. Первоначально ремонт планировалось завершить до 1 марта 2023 года.1 сентября Крым накроет штормВ Крыму первого сентября ожидаются ливни и сильный ветер, в этой связи по республике объявлено штормовое предупреждение.По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем и до конца суток 1 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.
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новости крыма, главное за день, крым, общество, соборная мечеть, симферополь, транспорт, юрий гоцанюк, владимир константинов, отопительный сезон в крыму, закон и право, ремонт дорог, штормовое предупреждение
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых. Власти заявили, что подготовка полуострова к отопительному сезону идет по плану. В Крыму за дискредитацию Вооруженных сил России осудили пенсионера. Специалисты закончили роспись главного купола Соборной мечети Крыма. В центре Симферополя открыли сквозной проезд от улицы Козлова до ул. Ленина. В Крыму на 1 сентября объявлено штормовое предупреждение.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
Рекордный урожай в Крыму
Урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму в этом году составил почти 2,3 миллиона тонн, что является абсолютным рекордом
для региона. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в эфире радио "Спутник в Крыму".
По его словам, аграрии превысили рекорд прошлого года и рекорд 40-летней давности.
Насколько Крым готов к отопительному сезону
Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства Крыма к отопительному сезону приблизилась к 80 процентам, сообщил в четверг председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
"Из 12 211 многоквартирных домов к отопительному сезону готовы 8 658 зданий, из 404 детских садов готовы 386 детских учреждений, а из 517 школ – 494 объекта. Из 121 учреждения здравоохранения к отопительному сезону готовы 72 здания", – перечислил
спикер крымского парламента.
Готовность тепловых пунктов, котельных, водопроводных и тепловых сетей, очистных сооружений, канализационных станций и сетей составляет от 64 до 86 процентов.
100 тысяч за дискредитацию армии
В отделение полиции обратились двое местных жителей, которые сообщили, что "обнаружили на своих воротах надписи с недопустимым смыслом", дискредитирующим российскую армию.
В Соборной мечети Крыма закончили роспись главного купола
Специалисты закончили роспись главного купола Соборной мечети Крыма
- это первый, самый объемный этап художественных работ, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.
Общий объем художественных работ на куполах мечети выполнен примерно на треть. К росписи привлечены ведущие турецкие мастера. Орнаменты на куполах выполняют в крымско-татарской традиции.
Ремонт улиц в центре Симферополя близится к завершению
Симферополе открыли рабочее движение
по улицам Кавказская, Пролетарская и Караимская. Сквозной проезд организован от улицы Козлова до улицы Ленина с участием всех перекрестков.
За время ремонта строители заменили практически все коммуникации – теплотрассы, газопроводы, электрические и сети водоснабжения, бытовые и ливневые канализации.
Движение по всем четырем полосам дороги планируется запустить до первого ноября. Первоначально ремонт планировалось завершить до 1 марта 2023 года.
1 сентября Крым накроет шторм
В Крыму первого сентября ожидаются ливни и сильный ветер, в этой связи по республике объявлено штормовое предупреждение.
По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем и до конца суток 1 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.