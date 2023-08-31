https://crimea.ria.ru/20230831/glavnye-novosti-kryma-31-avgusta-1131083557.html

Главные новости Крыма: 31 августа

Главные новости Крыма: 31 августа - РИА Новости Крым, 31.08.2023

Главные новости Крыма: 31 августа

Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых. Власти заявили, что подготовка полуострова к отопительному сезону идет по плану. В Крыму за дискредитацию... РИА Новости Крым, 31.08.2023

2023-08-31T22:37

2023-08-31T22:37

2023-08-31T22:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг - РИА Новости Крым. Крым обновил абсолютный рекорд по сбору зерновых. Власти заявили, что подготовка полуострова к отопительному сезону идет по плану. В Крыму за дискредитацию Вооруженных сил России осудили пенсионера. Специалисты закончили роспись главного купола Соборной мечети Крыма. В центре Симферополя открыли сквозной проезд от улицы Козлова до ул. Ленина. В Крыму на 1 сентября объявлено штормовое предупреждение.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Рекордный урожай в КрымуУрожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму в этом году составил почти 2,3 миллиона тонн, что является абсолютным рекордом для региона. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в эфире радио "Спутник в Крыму".По его словам, аграрии превысили рекорд прошлого года и рекорд 40-летней давности.Насколько Крым готов к отопительному сезонуГотовность объектов жилищно-коммунального хозяйства Крыма к отопительному сезону приблизилась к 80 процентам, сообщил в четверг председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Готовность тепловых пунктов, котельных, водопроводных и тепловых сетей, очистных сооружений, канализационных станций и сетей составляет от 64 до 86 процентов.100 тысяч за дискредитацию армииВ Джанкойском районе Крыма за дискредитацию Вооруженных сил России осудили 70-летнего пенсионера. В отделение полиции обратились двое местных жителей, которые сообщили, что "обнаружили на своих воротах надписи с недопустимым смыслом", дискредитирующим российскую армию.В Соборной мечети Крыма закончили роспись главного куполаСпециалисты закончили роспись главного купола Соборной мечети Крыма - это первый, самый объемный этап художественных работ, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Крыма.Общий объем художественных работ на куполах мечети выполнен примерно на треть. К росписи привлечены ведущие турецкие мастера. Орнаменты на куполах выполняют в крымско-татарской традиции.Ремонт улиц в центре Симферополя близится к завершениюСимферополе открыли рабочее движение по улицам Кавказская, Пролетарская и Караимская. Сквозной проезд организован от улицы Козлова до улицы Ленина с участием всех перекрестков.За время ремонта строители заменили практически все коммуникации – теплотрассы, газопроводы, электрические и сети водоснабжения, бытовые и ливневые канализации. Движение по всем четырем полосам дороги планируется запустить до первого ноября. Первоначально ремонт планировалось завершить до 1 марта 2023 года.1 сентября Крым накроет штормВ Крыму первого сентября ожидаются ливни и сильный ветер, в этой связи по республике объявлено штормовое предупреждение.По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем и до конца суток 1 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15-20 м/с.

https://crimea.ria.ru/20230831/v-simferopole-s-oseni-stanet-bolshe-obschestvennogo-transporta-1131042061.html

https://crimea.ria.ru/20230831/vysadka-ukrainskikh-kommandos-v-krymu-ekspert-otsenil-shansy-vsu-1131069438.html

https://crimea.ria.ru/20230831/idealnaya-pischa-iz-glubin-kak-v-krymu-rastyat-morskikh-mollyuskov-1131073850.html

https://crimea.ria.ru/20230831/ponizhennye-stavki-nalogooblozheniya-v-krymu-sokhranyatsya-v-2024-godu-1131050032.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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