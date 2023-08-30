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За 5 лет в Крыму капитально отремонтируют порядка 200 школ – Константинов - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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За 5 лет в Крыму капитально отремонтируют порядка 200 школ – Константинов
За 5 лет в Крыму капитально отремонтируют порядка 200 школ – Константинов - РИА Новости Крым, 30.08.2023
За 5 лет в Крыму капитально отремонтируют порядка 200 школ – Константинов
В Крыму реконструкции требуют порядка 200 школ, эту работу планируется полностью провести в ближайшие пять лет. Об этом заявил глава парламента республики... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T16:02
2023-08-30T16:02
радио "спутник в крыму"
новости крыма
владимир константинов
государственный совет рк (госсовет)
новости
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму реконструкции требуют порядка 200 школ, эту работу планируется полностью провести в ближайшие пять лет. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".Константинов добавил, что к началу предстоящего учебного года в Крыму капитально отремонтировали 11 школ. Это не только обновленные здания, но и новые столовые, доски, парты и внутреннее убранство, за исключением благоустройства, за которое ответственны местные власти.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что торжественные школьные линейки 1 сентября проведут только для учащихся первых и выпускных классов в целях безопасности. Остальные ребята встретят новый учебный год в своих кабинетах. В то же время подход к организации праздника у всех школ может быть индивидуальным, отметил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Учебник истории с разделом об СВО: Гаспарян – о главном в книге и критикеВ Севастополе число первых классов бьет рекордыВ некоторых школах Крыма занижена стоимость бесплатных обедов – эксперт
https://crimea.ria.ru/20230830/dnevnik-s-feyami-kak-yunym-zhitelyam-aleshek-privezli-podarki-k-shkole-1131017479.html
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РИА Новости Крым
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новости крыма, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), новости, образование в крыму и севастополе
За 5 лет в Крыму капитально отремонтируют порядка 200 школ – Константинов

Константинов: в Крыму в течение 5 лет планируется капитально отремонтировать 200 школ

16:02 30.08.2023
 
© РИА Новости КрымСпикер Госсовета Крыма Владимир Константинов
Спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму реконструкции требуют порядка 200 школ, эту работу планируется полностью провести в ближайшие пять лет. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"У нас порядка 200 школ требуют реконструкции. Впереди большая работа, думаю, лет пять нам еще нужно хорошо работать, чтобы привести всю систему образования в надлежащий вид. Мы движемся в этом направлении очень хорошими темпами", - сказал председатель Госсовета РК.
Константинов добавил, что к началу предстоящего учебного года в Крыму капитально отремонтировали 11 школ. Это не только обновленные здания, но и новые столовые, доски, парты и внутреннее убранство, за исключением благоустройства, за которое ответственны местные власти.
"В следующем году мы будем иметь порядка 30 школ в ремонтах. Это хорошая цифра. Объем финансирования – порядка 100 миллионов (рублей) на каждую школу, то есть в целом порядка трех миллиардов", - добавил спикер крымского парламента.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что торжественные школьные линейки 1 сентября проведут только для учащихся первых и выпускных классов в целях безопасности. Остальные ребята встретят новый учебный год в своих кабинетах. В то же время подход к организации праздника у всех школ может быть индивидуальным, отметил он.
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