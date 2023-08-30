За 5 лет в Крыму капитально отремонтируют порядка 200 школ – Константинов
Константинов: в Крыму в течение 5 лет планируется капитально отремонтировать 200 школ
© РИА Новости КрымСпикер Госсовета Крыма Владимир Константинов
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму реконструкции требуют порядка 200 школ, эту работу планируется полностью провести в ближайшие пять лет. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"У нас порядка 200 школ требуют реконструкции. Впереди большая работа, думаю, лет пять нам еще нужно хорошо работать, чтобы привести всю систему образования в надлежащий вид. Мы движемся в этом направлении очень хорошими темпами", - сказал председатель Госсовета РК.
Константинов добавил, что к началу предстоящего учебного года в Крыму капитально отремонтировали 11 школ. Это не только обновленные здания, но и новые столовые, доски, парты и внутреннее убранство, за исключением благоустройства, за которое ответственны местные власти.
"В следующем году мы будем иметь порядка 30 школ в ремонтах. Это хорошая цифра. Объем финансирования – порядка 100 миллионов (рублей) на каждую школу, то есть в целом порядка трех миллиардов", - добавил спикер крымского парламента.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что торжественные школьные линейки 1 сентября проведут только для учащихся первых и выпускных классов в целях безопасности. Остальные ребята встретят новый учебный год в своих кабинетах. В то же время подход к организации праздника у всех школ может быть индивидуальным, отметил он.
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