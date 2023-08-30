https://crimea.ria.ru/20230830/za-5-let-v-krymu-kapitalno-otremontiruyut-poryadka-200-shkol--konstantinov-1131048481.html

За 5 лет в Крыму капитально отремонтируют порядка 200 школ – Константинов

За 5 лет в Крыму капитально отремонтируют порядка 200 школ – Константинов - РИА Новости Крым, 30.08.2023

За 5 лет в Крыму капитально отремонтируют порядка 200 школ – Константинов

В Крыму реконструкции требуют порядка 200 школ, эту работу планируется полностью провести в ближайшие пять лет. Об этом заявил глава парламента республики... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T16:02

2023-08-30T16:02

2023-08-30T16:02

радио "спутник в крыму"

новости крыма

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

новости

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. В Крыму реконструкции требуют порядка 200 школ, эту работу планируется полностью провести в ближайшие пять лет. Об этом заявил глава парламента республики Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".Константинов добавил, что к началу предстоящего учебного года в Крыму капитально отремонтировали 11 школ. Это не только обновленные здания, но и новые столовые, доски, парты и внутреннее убранство, за исключением благоустройства, за которое ответственны местные власти.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что торжественные школьные линейки 1 сентября проведут только для учащихся первых и выпускных классов в целях безопасности. Остальные ребята встретят новый учебный год в своих кабинетах. В то же время подход к организации праздника у всех школ может быть индивидуальным, отметил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Учебник истории с разделом об СВО: Гаспарян – о главном в книге и критикеВ Севастополе число первых классов бьет рекордыВ некоторых школах Крыма занижена стоимость бесплатных обедов – эксперт

https://crimea.ria.ru/20230830/dnevnik-s-feyami-kak-yunym-zhitelyam-aleshek-privezli-podarki-k-shkole-1131017479.html

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2023

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новости крыма, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), новости, образование в крыму и севастополе