https://crimea.ria.ru/20230830/ne-tolko-galitsiya-ekspert-raskryl-tseli-polshi-v-konflikte-na-ukraine-1131016941.html

Не только Галиция: эксперт раскрыл цели Польши в конфликте на Украине

Не только Галиция: эксперт раскрыл цели Польши в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Не только Галиция: эксперт раскрыл цели Польши в конфликте на Украине

Поддерживая киевский режим в конфликте с Россией, Польша стремится не только прибрать к рукам западноукраинские земли, но и с опорой на США создать собственную... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T11:23

2023-08-30T11:23

2023-08-30T11:23

мнения

радио "спутник в крыму"

польша

алексей кочетков

политика

украина

сша

россия

европа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Поддерживая киевский режим в конфликте с Россией, Польша стремится не только прибрать к рукам западноукраинские земли, но и с опорой на США создать собственную региональную империю, взяв под контроль страны Балтии, а также Центральную и Восточную Европу. Такое мнение высказал глава координационного совета движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков в эфире радио "Спутник в Крыму".Кочетков отметил, что поляки активно подталкивали украинцев к "самоубийственному конфликту" с Россией, рассчитывая на то, что в его результате Украина исчезнет с политической карты мира, Россия потерпит поражение от коллективного Запада, а Польша не только приобретет территории Западной Украины, но и станет главным представителем американских интересов в Европе.Эксперт указал, что Варшава сейчас активно перевооружает свою армию, создает новые воинские соединения, активно закупает в США и Южной Корее танки, артиллерию и другие виды вооружений."Но проблема поляков в том, что они несмотря ни на что не воспринимают сейчас Россию всерьез и всячески пытаются убедить своих европейских партнеров по НАТО, что Россия серьезной угрозы не представляет и никогда не пойдет на применение тактического или стратегического ядерного оружия", – считает Кочетков.По словам политолога, размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии как раз нацелено на то, чтобы "охладить горячие польские головы"."Думаю, им сейчас недвусмысленно показывают, что планы их совершенно несостоятельны, и Украиной ничего не ограничится, если они будут продолжать такую политику", - заключил аналитик.Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что ввод польских войск на Западную Украину грозит прямым военным столкновением России с НАТО с непредсказуемыми последствиями. По мнению политолога, страны Североатлантического альянса будут стараться уходить от прямой вовлеченности своих вооруженных сил в украинский конфликт и предостерегут от этого Польшу, которая более всего способна на подобные провокации.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем бряцает оружие Латвии и Польши у границ Белоруссии – экспертПочему ВСУ отказываются обменивать пленных польских наемниковЗапад активно готовится к разделу Украины – политолог

польша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, польша, алексей кочетков, политика, украина, сша, россия, европа