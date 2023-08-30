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Не только Галиция: эксперт раскрыл цели Польши в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Не только Галиция: эксперт раскрыл цели Польши в конфликте на Украине
Не только Галиция: эксперт раскрыл цели Польши в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Не только Галиция: эксперт раскрыл цели Польши в конфликте на Украине
Поддерживая киевский режим в конфликте с Россией, Польша стремится не только прибрать к рукам западноукраинские земли, но и с опорой на США создать собственную... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T11:23
2023-08-30T11:23
мнения
радио "спутник в крыму"
польша
алексей кочетков
политика
украина
сша
россия
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Поддерживая киевский режим в конфликте с Россией, Польша стремится не только прибрать к рукам западноукраинские земли, но и с опорой на США создать собственную региональную империю, взяв под контроль страны Балтии, а также Центральную и Восточную Европу. Такое мнение высказал глава координационного совета движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков в эфире радио "Спутник в Крыму".Кочетков отметил, что поляки активно подталкивали украинцев к "самоубийственному конфликту" с Россией, рассчитывая на то, что в его результате Украина исчезнет с политической карты мира, Россия потерпит поражение от коллективного Запада, а Польша не только приобретет территории Западной Украины, но и станет главным представителем американских интересов в Европе.Эксперт указал, что Варшава сейчас активно перевооружает свою армию, создает новые воинские соединения, активно закупает в США и Южной Корее танки, артиллерию и другие виды вооружений."Но проблема поляков в том, что они несмотря ни на что не воспринимают сейчас Россию всерьез и всячески пытаются убедить своих европейских партнеров по НАТО, что Россия серьезной угрозы не представляет и никогда не пойдет на применение тактического или стратегического ядерного оружия", – считает Кочетков.По словам политолога, размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии как раз нацелено на то, чтобы "охладить горячие польские головы"."Думаю, им сейчас недвусмысленно показывают, что планы их совершенно несостоятельны, и Украиной ничего не ограничится, если они будут продолжать такую политику", - заключил аналитик.Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что ввод польских войск на Западную Украину грозит прямым военным столкновением России с НАТО с непредсказуемыми последствиями. По мнению политолога, страны Североатлантического альянса будут стараться уходить от прямой вовлеченности своих вооруженных сил в украинский конфликт и предостерегут от этого Польшу, которая более всего способна на подобные провокации.Читайте также на РИА Новости Крым:О чем бряцает оружие Латвии и Польши у границ Белоруссии – экспертПочему ВСУ отказываются обменивать пленных польских наемниковЗапад активно готовится к разделу Украины – политолог
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мнения, польша, алексей кочетков, политика, украина, сша, россия, европа
Не только Галиция: эксперт раскрыл цели Польши в конфликте на Украине

Политолог Кочетков: главная цель Польши – построить свою региональную империю в Европе

11:23 30.08.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Польши и флаг Евросоюза
Государственный флаг Польши и флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Поддерживая киевский режим в конфликте с Россией, Польша стремится не только прибрать к рукам западноукраинские земли, но и с опорой на США создать собственную региональную империю, взяв под контроль страны Балтии, а также Центральную и Восточную Европу. Такое мнение высказал глава координационного совета движения "Русский союз", политолог Алексей Кочетков в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Поляки активно вынашивают планы по построению своей региональной империи междуморья (от Балтийского до Черного моря – ред.), контролю над странами Балтии, Центральной и Восточной Европы. Польша надеется, что именно она будет контролировать часть постсоветского пространства и страны бывшего Варшавского блока от Балтии до черноморского побережья", – сказал эксперт.
Кочетков отметил, что поляки активно подталкивали украинцев к "самоубийственному конфликту" с Россией, рассчитывая на то, что в его результате Украина исчезнет с политической карты мира, Россия потерпит поражение от коллективного Запада, а Польша не только приобретет территории Западной Украины, но и станет главным представителем американских интересов в Европе.
Эксперт указал, что Варшава сейчас активно перевооружает свою армию, создает новые воинские соединения, активно закупает в США и Южной Корее танки, артиллерию и другие виды вооружений.
"Но проблема поляков в том, что они несмотря ни на что не воспринимают сейчас Россию всерьез и всячески пытаются убедить своих европейских партнеров по НАТО, что Россия серьезной угрозы не представляет и никогда не пойдет на применение тактического или стратегического ядерного оружия", – считает Кочетков.
По словам политолога, размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии как раз нацелено на то, чтобы "охладить горячие польские головы".
"Думаю, им сейчас недвусмысленно показывают, что планы их совершенно несостоятельны, и Украиной ничего не ограничится, если они будут продолжать такую политику", - заключил аналитик.
Ранее директор Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александр Бедрицкий в комментарии РИА Новости Крым высказал мнение, что ввод польских войск на Западную Украину грозит прямым военным столкновением России с НАТО с непредсказуемыми последствиями. По мнению политолога, страны Североатлантического альянса будут стараться уходить от прямой вовлеченности своих вооруженных сил в украинский конфликт и предостерегут от этого Польшу, которая более всего способна на подобные провокации.
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Радио "Спутник в Крыму"МненияПольшаАлексей КочетковПолитикаУкраинаСШАРоссияЕвропа
 
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