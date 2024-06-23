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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
В воскресенье в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков.. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T00:01
2024-06-23T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков.. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28...+30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +27…+29 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +19...+21, днем от +27 до +30 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240621/prevyshenie-mnogoletney-temperaturnoy-normy-prognoz-dlya-kryma-na-vykhodnye-1138277596.html
симферополь
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Погода в Крыму в воскресенье

00:01 23.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей МальгавкоЗакат солнца в Крымских горах
Закат солнца в Крымских горах - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму погода будет определяться полем повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков.. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20, днем +25…+30 градусов, в горах +18…+23", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28...+30.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20, днем +27…+29 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут +19...+21, днем от +27 до +30 градусов.
Мужчина фотографирует термометр - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
21 июня, 19:10
Превышение многолетней температурной нормы: прогноз для Крыма на выходные
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 23 июня
22:35На востоке Турции произошло землетрясение
22:05Главное за день: 22 июня
21:48Свет по 4 часа в день: украинцев предупредили о сложной зиме
21:23Вакцину от рака начнут проверять на добровольцах с помощью ИИ
21:02ВСУ снова атаковали Энергодар тремя дронами - пострадала женщина
20:47Атака на Курскую область: сбито 8 ракет ВСУ и 36 украинских дронов
20:10Спортсменки из Севастополя завоевали "серебро" на Играх БРИКС - Развожаев
19:48В Феодосии ликвидировали пожар на 500 "квадратах"
19:37В Евпатории благоустроят 26 общественных территорий
19:17Стрельба и взрывы в Севастополе - флот тренируется уничтожать диверсантов
19:05Как в Топловском монастыре Крыма готовятся к Троице - фоторепортаж
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