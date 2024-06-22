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Стрельба и взрывы в Севастополе - флот тренируется уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 22.06.2024
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Стрельба и взрывы в Севастополе - флот тренируется уничтожать диверсантов
Стрельба и взрывы в Севастополе - флот тренируется уничтожать диверсантов - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Стрельба и взрывы в Севастополе - флот тренируется уничтожать диверсантов
В Севастополе в субботу вечером проводятся военные учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T19:17
2024-06-22T19:28
севастополь
армия и флот
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу вечером проводятся военные учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.По данным губернатора, учения продлятся ориентировочно до 20.00. При этом обстановка в городе остается спокойной, подчеркнул он.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных. Это необходимо для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности.
https://crimea.ria.ru/20240622/ataka-bezekipazhnykh-katerov-v-novorossiyske-budet-gromko-iz-za-ucheniy-1138287868.html
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севастополь, армия и флот, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев
Стрельба и взрывы в Севастополе - флот тренируется уничтожать диверсантов

Военные учения со стрельбой проводятся в Севастополе - Развожаев

19:17 22.06.2024 (обновлено: 19:28 22.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГрафская пристань в Севастополе
Графская пристань в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу вечером проводятся военные учения. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 20.00 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия.
По данным губернатора, учения продлятся ориентировочно до 20.00. При этом обстановка в городе остается спокойной, подчеркнул он.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военных. Это необходимо для обеспечения безопасности. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах, как и на других приграничных территориях РФ, действует желтый уровень террористической опасности.
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
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СевастопольАрмия и флотУченияЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Новости КрымаБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил Развожаев
 
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