Как в Топловском монастыре Крыма готовятся к Троице - фоторепортаж

В церкви Святой троицы в Топловском монастыре Крыма впервые откроют верхний храм
Церковь Святой Троицы в Топловском монастыре впервые распахнет двери верхнего храма в воскресенье, 23 июня — в престольный праздник в честь Святой Троицы.
Церковь Святой Троицы в Топловском монастыре впервые распахнет двери верхнего храма в воскресенье, 23 июня — в престольный праздник в честь Святой Троицы.
Строительство собора в монастыре впервые началось в 1894 году стараниями игуменьи Параскевы (Родимцевой). Тогда был заложен большой двухэтажный храм на территории женского монастыря в деревеньке Топлы.
Строительство собора в монастыре впервые началось в 1894 году стараниями игуменьи Параскевы (Родимцевой). Тогда был заложен большой двухэтажный храм на территории женского монастыря в деревеньке Топлы.
Он был спроектирован архитектором Валентином Фельдманом — одним из авторов памятника затопленным кораблям и панорамы в Севастополе. По проекту, новая церковь должна была быть построена в чисто русском стиле.
Он был спроектирован архитектором Валентином Фельдманом — одним из авторов памятника затопленным кораблям и панорамы в Севастополе. По проекту, новая церковь должна была быть построена в чисто русском стиле.
В нижнем этаже должен был расположиться храм в честь св.прпмчц. Параскевы, а наверху — трехпрестольный храм с главным престолом во имя Святой Троицы. Верхний храм рассчитывался на 700, а нижний - на 200 человек.
В нижнем этаже должен был расположиться храм в честь св.прпмчц. Параскевы, а наверху — трехпрестольный храм с главным престолом во имя Святой Троицы. Верхний храм рассчитывался на 700, а нижний - на 200 человек.
Сметная стоимость собора составляла сто тысяч рублей. Эта сумма была для монастыря неподъемной. Тогда помогли благотворители из Петербурга и Крыма.
Сметная стоимость собора составляла сто тысяч рублей. Эта сумма была для монастыря неподъемной. Тогда помогли благотворители из Петербурга и Крыма.
Строительство было начато, но не закончено из-за первой мировой войны. Затем грянула октябрьская революция. В 1929 году незаконченный собор был взорван.
Строительство было начато, но не закончено из-за первой мировой войны. Затем грянула октябрьская революция. В 1929 году незаконченный собор был взорван.
Возрождение собора, фактически новое строительство, началось в 2001 году, в настоящий момент он уже практически закончен.
Возрождение собора, фактически новое строительство, началось в 2001 году, в настоящий момент он уже практически закончен.
К престольному празднику в храме снимут центральные леса, и можно будет полюбоваться ликами святых и растительными узорами.
К престольному празднику в храме снимут центральные леса, и можно будет полюбоваться ликами святых и растительными узорами.