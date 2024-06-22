https://crimea.ria.ru/20240622/kak-v-toplovskom-monastyre-kryma-gotovyatsya-k-troitse---fotoreportazh-1138294531.html

Как в Топловском монастыре Крыма готовятся к Троице - фоторепортаж

Как в Топловском монастыре Крыма готовятся к Троице - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 22.06.2024

Как в Топловском монастыре Крыма готовятся к Троице - фоторепортаж

Роспись храма проводилась под руководством известного иконописца Андрея Куркова. Ему помогали местные насельницы и монастырские трудники. Идеи по вариантам... РИА Новости Крым, 22.06.2024

2024-06-22T19:05

2024-06-22T19:05

2024-06-22T19:27

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Роспись храма проводилась под руководством известного иконописца Андрея Куркова. Ему помогали местные насельницы и монастырские трудники. Идеи по вариантам росписи подавала настоятельница обители, игуменья Параскева (Тищенко). Изюминка росписи — многочисленные изображения святых угодников, подвизавшихся на Крымской земле, среди них есть и очень малоизвестные. К престольному празднику в храме снимут центральные леса. После литургии гостей монастыря ждет музыкальный концерт и праздничная трапеза, а затем — ярмарка пищевых продуктов, изготовленных в монастыре, мастер-классы по колокольному звону и рисунку для детей и взрослых.

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

троица, рпц (русская православная церковь), православие, религия, христианство, крым, новости крыма, общество, фото, фото