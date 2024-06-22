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Как в Топловском монастыре Крыма готовятся к Троице - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 22.06.2024
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Как в Топловском монастыре Крыма готовятся к Троице - фоторепортаж
Как в Топловском монастыре Крыма готовятся к Троице - фоторепортаж - РИА Новости Крым, 22.06.2024
Как в Топловском монастыре Крыма готовятся к Троице - фоторепортаж
Роспись храма проводилась под руководством известного иконописца Андрея Куркова. Ему помогали местные насельницы и монастырские трудники. Идеи по вариантам... РИА Новости Крым, 22.06.2024
2024-06-22T19:05
2024-06-22T19:27
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Роспись храма проводилась под руководством известного иконописца Андрея Куркова. Ему помогали местные насельницы и монастырские трудники. Идеи по вариантам росписи подавала настоятельница обители, игуменья Параскева (Тищенко). Изюминка росписи — многочисленные изображения святых угодников, подвизавшихся на Крымской земле, среди них есть и очень малоизвестные. К престольному празднику в храме снимут центральные леса. После литургии гостей монастыря ждет музыкальный концерт и праздничная трапеза, а затем — ярмарка пищевых продуктов, изготовленных в монастыре, мастер-классы по колокольному звону и рисунку для детей и взрослых.
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4.7
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троица, рпц (русская православная церковь), православие, религия, христианство, крым, новости крыма, общество, фото, фото
Как в Топловском монастыре Крыма готовятся к Троице - фоторепортаж

В церкви Святой троицы в Топловском монастыре Крыма впервые откроют верхний храм

19:05 22.06.2024 (обновлено: 19:27 22.06.2024)
 
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© Дмитрий Макеев

Церковь Святой Троицы в Топловском монастыре впервые распахнет двери верхнего храма в воскресенье, 23 июня — в престольный праздник в честь Святой Троицы.

Церковь Святой троицы в Топловском монастыре
1 из 8

Церковь Святой Троицы в Топловском монастыре впервые распахнет двери верхнего храма в воскресенье, 23 июня — в престольный праздник в честь Святой Троицы.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Строительство собора в монастыре впервые началось в 1894 году стараниями игуменьи Параскевы (Родимцевой). Тогда был заложен большой двухэтажный храм на территории женского монастыря в деревеньке Топлы.

Церковь Святой троицы в Топловском монастыре
2 из 8

Строительство собора в монастыре впервые началось в 1894 году стараниями игуменьи Параскевы (Родимцевой). Тогда был заложен большой двухэтажный храм на территории женского монастыря в деревеньке Топлы.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Он был спроектирован архитектором Валентином Фельдманом — одним из авторов памятника затопленным кораблям и панорамы в Севастополе. По проекту, новая церковь должна была быть построена в чисто русском стиле.

Церковь Святой троицы в Топловском монастыре
3 из 8

Он был спроектирован архитектором Валентином Фельдманом — одним из авторов памятника затопленным кораблям и панорамы в Севастополе. По проекту, новая церковь должна была быть построена в чисто русском стиле.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

В нижнем этаже должен был расположиться храм в честь св.прпмчц. Параскевы, а наверху — трехпрестольный храм с главным престолом во имя Святой Троицы. Верхний храм рассчитывался на 700, а нижний - на 200 человек.

Церковь Святой троицы в Топловском монастыре
4 из 8

В нижнем этаже должен был расположиться храм в честь св.прпмчц. Параскевы, а наверху — трехпрестольный храм с главным престолом во имя Святой Троицы. Верхний храм рассчитывался на 700, а нижний - на 200 человек.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Сметная стоимость собора составляла сто тысяч рублей. Эта сумма была для монастыря неподъемной. Тогда помогли благотворители из Петербурга и Крыма.

Церковь Святой троицы в Топловском монастыре
5 из 8

Сметная стоимость собора составляла сто тысяч рублей. Эта сумма была для монастыря неподъемной. Тогда помогли благотворители из Петербурга и Крыма.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Строительство было начато, но не закончено из-за первой мировой войны. Затем грянула октябрьская революция. В 1929 году незаконченный собор был взорван.

Церковь Святой троицы в Топловском монастыре
6 из 8

Строительство было начато, но не закончено из-за первой мировой войны. Затем грянула октябрьская революция. В 1929 году незаконченный собор был взорван.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Возрождение собора, фактически новое строительство, началось в 2001 году, в настоящий момент он уже практически закончен.

Церковь Святой троицы в Топловском монастыре
7 из 8

Возрождение собора, фактически новое строительство, началось в 2001 году, в настоящий момент он уже практически закончен.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

К престольному празднику в храме снимут центральные леса, и можно будет полюбоваться ликами святых и растительными узорами.

Церковь Святой троицы в Топловском монастыре
8 из 8

К престольному празднику в храме снимут центральные леса, и можно будет полюбоваться ликами святых и растительными узорами.

© Дмитрий Макеев
Роспись храма проводилась под руководством известного иконописца Андрея Куркова. Ему помогали местные насельницы и монастырские трудники. Идеи по вариантам росписи подавала настоятельница обители, игуменья Параскева (Тищенко). Изюминка росписи — многочисленные изображения святых угодников, подвизавшихся на Крымской земле, среди них есть и очень малоизвестные.
К престольному празднику в храме снимут центральные леса. После литургии гостей монастыря ждет музыкальный концерт и праздничная трапеза, а затем — ярмарка пищевых продуктов, изготовленных в монастыре, мастер-классы по колокольному звону и рисунку для детей и взрослых.
 
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