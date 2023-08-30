https://crimea.ria.ru/20230830/kak-trudnosti-s-logistikoy-vliyayut-na-stroitelstvo-zhilya-v-krymu-1131055301.html

Как трудности с логистикой влияют на строительство жилья в Крыму

Как трудности с логистикой влияют на строительство жилья в Крыму - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Как трудности с логистикой влияют на строительство жилья в Крыму

Годовой план по строительству жилья в Крыму на сегодняшний день выполнен на 80%, серьезного дефицита стройматериалов на полуострове нет. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T21:39

2023-08-30T21:39

2023-08-30T19:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Годовой план по строительству жилья в Крыму на сегодняшний день выполнен на 80%, серьезного дефицита стройматериалов на полуострове нет. Об этом заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в эфире радио "Спутник в Крыму"."В этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" мы должны построить и сдать в эксплуатацию 870 тысяч квадратных метров жилья. На сегодняшний день сдано уже 703 тысячи квадратных метров. Нет никаких сомнений, что плановые показатели будут выполнены", - сказал глава правительства региона.По словам Гоцанюка, новое жилье строится практически во всех городах республики. При этом серьезных проблем с наличием стройматериалов на площадках нет. Они доставляются на полуостров грузовым транспортом через новые регионы, паромами через Керченский пролив и железнодорожными составами по Крымскому мосту.Гоцанюк также добавил, что в последние два месяца рынок жилья в Крыму оживился, сделок по продаже недвижимости стало значительно больше по сравнению с весной и началом лета.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в этом году в стране прогнозируется рекордный объем ввода жилой недвижимости – более 102 млн квадратных метров. Ожидается, что по итогам этого года 3,7 млн российских семей улучшат свои жилищные условия, а объемы ввода жилых домов вновь обновят рекорд.Читайте также на РИА Новости Крым:Выдача сельской ипотеки временно прекращена – причиныОбстановка на рынке недвижимости Крыма: растут предложение и продажиНа побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"

https://crimea.ria.ru/20230614/investor-nameren-postroit-v-krymu-pyat-novykh-obektov-o-chem-idet-rech-1129386603.html

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