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Как трудности с логистикой влияют на строительство жилья в Крыму - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Как трудности с логистикой влияют на строительство жилья в Крыму
Как трудности с логистикой влияют на строительство жилья в Крыму - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Как трудности с логистикой влияют на строительство жилья в Крыму
Годовой план по строительству жилья в Крыму на сегодняшний день выполнен на 80%, серьезного дефицита стройматериалов на полуострове нет. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T21:39
2023-08-30T19:41
радио "спутник в крыму"
крым
юрий гоцанюк
жилье
жилье в крыму
общество
экономика
новости крыма
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Годовой план по строительству жилья в Крыму на сегодняшний день выполнен на 80%, серьезного дефицита стройматериалов на полуострове нет. Об этом заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в эфире радио "Спутник в Крыму"."В этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" мы должны построить и сдать в эксплуатацию 870 тысяч квадратных метров жилья. На сегодняшний день сдано уже 703 тысячи квадратных метров. Нет никаких сомнений, что плановые показатели будут выполнены", - сказал глава правительства региона.По словам Гоцанюка, новое жилье строится практически во всех городах республики. При этом серьезных проблем с наличием стройматериалов на площадках нет. Они доставляются на полуостров грузовым транспортом через новые регионы, паромами через Керченский пролив и железнодорожными составами по Крымскому мосту.Гоцанюк также добавил, что в последние два месяца рынок жилья в Крыму оживился, сделок по продаже недвижимости стало значительно больше по сравнению с весной и началом лета.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в этом году в стране прогнозируется рекордный объем ввода жилой недвижимости – более 102 млн квадратных метров. Ожидается, что по итогам этого года 3,7 млн российских семей улучшат свои жилищные условия, а объемы ввода жилых домов вновь обновят рекорд.Читайте также на РИА Новости Крым:Выдача сельской ипотеки временно прекращена – причиныОбстановка на рынке недвижимости Крыма: растут предложение и продажиНа побережье Крыма возведут жилой квартал на 300 тысяч "квадратов"
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крым, юрий гоцанюк, жилье, жилье в крыму, общество, экономика, новости крыма, логистика
Как трудности с логистикой влияют на строительство жилья в Крыму

Гоцанюк: локальные дефициты стройматериалов в Крыму возникают, но проблема быстро решается

21:39 30.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтроительство
Строительство - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Годовой план по строительству жилья в Крыму на сегодняшний день выполнен на 80%, серьезного дефицита стройматериалов на полуострове нет. Об этом заявил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк в эфире радио "Спутник в Крыму".
"В этом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" мы должны построить и сдать в эксплуатацию 870 тысяч квадратных метров жилья. На сегодняшний день сдано уже 703 тысячи квадратных метров. Нет никаких сомнений, что плановые показатели будут выполнены", - сказал глава правительства региона.
По словам Гоцанюка, новое жилье строится практически во всех городах республики. При этом серьезных проблем с наличием стройматериалов на площадках нет. Они доставляются на полуостров грузовым транспортом через новые регионы, паромами через Керченский пролив и железнодорожными составами по Крымскому мосту.
"Заявки на закупку и доставку стройматериалов делаются заблаговременно. Да, у нас были небольшие просадки по цементу, но ситуация изменилась в лучшую сторону. Если случаются локальные дефициты, включается в работу Минтранс России и оказывает помощь с точки зрения логистики", - отметил председатель Совмина РК.
Гоцанюк также добавил, что в последние два месяца рынок жилья в Крыму оживился, сделок по продаже недвижимости стало значительно больше по сравнению с весной и началом лета.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в этом году в стране прогнозируется рекордный объем ввода жилой недвижимости – более 102 млн квадратных метров. Ожидается, что по итогам этого года 3,7 млн российских семей улучшат свои жилищные условия, а объемы ввода жилых домов вновь обновят рекорд.
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