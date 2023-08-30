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Армия России отразила 18 атак ВСУ на четырех направлениях - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Армия России отразила 18 атак ВСУ на четырех направлениях
Армия России отразила 18 атак ВСУ на четырех направлениях - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Армия России отразила 18 атак ВСУ на четырех направлениях
Вооруженные силы России за сутки отразили 18 атак украинских войск в зоне спецоперации, общие потери противника за сутки достигли 760 человек. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T15:12
2023-08-30T15:12
министерство обороны рф
запорожская область
новости сво
работино
донецкая народная республика (днр)
купянск
синьковка
харьковская область
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки отразили 18 атак украинских войск в зоне спецоперации, общие потери противника за сутки достигли 760 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.Наиболее активно враг пытался действовать на Запорожском направлении. Российские военные отразили здесь девять волн атак, которые предприняли штурмовые подразделения 46-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ под Работино и Вербовым в Запорожской области. Противник потерял до 85-ти украинских военнослужащих.Самые массовые потери враг понес на Донецком направлении, где пытался атаковать пять раз."Подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 380-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными", – уточнили в Минобороны.Еще три атаки ВСУ предприняли на Купянском направлении. Прорваться в районе Синьковки в Харьковской области, а также Сергеевки и Новоегоровки в ЛНР безуспешно пытались 43-я и 115-я механизированная бригада, а также 68-я егерская бригада ВСУ, потеряв 100 человек.На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. За сутки здесь уничтожено до 60-ти украинских военных.Кроме того, на Южно-Донецком направлении российские войска нанесли комплексное огневое поражение скоплению живой силы и техники противника под Новодаровкой в Запорожской области и на Херсонском направлении. Совокупные потери ВСУ здесь составили около 135 человек.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника в 138-ми районах.Читайте также на РИА Новости Крым:В районе острова Змеиный уничтожен катер ВСУ с экипажем – МинобороныНовая атака на Брянскую область – сбит БПЛА самолетного типаБеспилотник повредил крышу здания Следкома а Брянске
запорожская область
работино
донецкая народная республика (днр)
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Армия России отразила 18 атак ВСУ на четырех направлениях

Минобороны: ВС РФ отразили 18 атак украинских подразделений на четырех направлениях

15:12 30.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота РСЗО
Работа РСЗО - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России за сутки отразили 18 атак украинских войск в зоне спецоперации, общие потери противника за сутки достигли 760 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.
Наиболее активно враг пытался действовать на Запорожском направлении. Российские военные отразили здесь девять волн атак, которые предприняли штурмовые подразделения 46-й аэромобильной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ под Работино и Вербовым в Запорожской области. Противник потерял до 85-ти украинских военнослужащих.
Самые массовые потери враг понес на Донецком направлении, где пытался атаковать пять раз.
"Подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Зайцево и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 380-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными", – уточнили в Минобороны.
Еще три атаки ВСУ предприняли на Купянском направлении. Прорваться в районе Синьковки в Харьковской области, а также Сергеевки и Новоегоровки в ЛНР безуспешно пытались 43-я и 115-я механизированная бригада, а также 68-я егерская бригада ВСУ, потеряв 100 человек.
На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке авиации и артиллерии отразили атаку штурмовой группы 42-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. За сутки здесь уничтожено до 60-ти украинских военных.
Кроме того, на Южно-Донецком направлении российские войска нанесли комплексное огневое поражение скоплению живой силы и техники противника под Новодаровкой в Запорожской области и на Херсонском направлении. Совокупные потери ВСУ здесь составили около 135 человек.
Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника в 138-ми районах.
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