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Власти Германии роют могилу собственной нации – Захарова
Власти Германии роют могилу собственной нации – Захарова - РИА Новости Крым, 29.08.2023
Власти Германии роют могилу собственной нации – Захарова
Правительство Германии своими новыми законами роет могилу собственной нации, обрекая ее на вымирание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T15:56
2023-08-29T15:56
2023-08-29T15:56
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
германия
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Правительство Германии своими новыми законами роет могилу собственной нации, обрекая ее на вымирание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.По словам Захаровой, яркой иллюстрацией "некомпетентности высших чиновников большой многомиллионной страны" является последнее заседание правительства Германии, состоявшееся 23 августа, на котором были котором приняты два законопроекта, каждый из которых априори исключает возможность реализации другого.Так, первый документ призван решить проблему острого кадрового голода в Германии, второй – либерализовать в стране процедуру смены биологического пола.Захарова подчеркнула, что еще в прошлом году Германия испытывала острый кадровый голод: стране не хватало около 2 млн работников для нормального функционирования социальной и промышленной инфраструктуры. Проблема "становится настоящим вызовом для немецкой экономики", отметила она.При этом правительство, якобы желая ее решить, на самом деле лишь все усугубляет. "Политика Германии завела в тупик искусственного размножения и людей, и, соответственно, кадры для экономики. Людей теперь будут делать на заказ суррогатные доноры, а кадры – из мигрантов. Вы сами же роете могилу своей нации. Это не путь к прогрессу, а прямая дорога к искусственному вымиранию немцев", – заключила представитель МИД, предположив, что, возможно "именно таков план".Ранее Мария Захарова высмеяла санкции против "Артека". Читайте также на РИА Новости Крым:Захарова высмеяла Киев за подсветку "Родины-матери" цветами флага США Шаг к отрезвлению: почему Запад впадает в пессимизм
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), германия, политика, новости
Власти Германии роют могилу собственной нации – Захарова
Захарова: правительство Германии – театр абсурда, новые законы – дорога к вымиранию немцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Правительство Германии своими новыми законами роет могилу собственной нации, обрекая ее на вымирание. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По словам Захаровой, яркой иллюстрацией "некомпетентности высших чиновников большой многомиллионной страны" является последнее заседание правительства Германии, состоявшееся 23 августа, на котором были котором приняты два законопроекта, каждый из которых априори исключает возможность реализации другого.
Так, первый документ призван решить проблему острого кадрового голода в Германии, второй – либерализовать в стране процедуру смены биологического пола.
"Как можно было в один день обсуждать обе темы, не узрев между первым и вторым вопросами прямой взаимосвязи, уму непостижимо… Театр абсурда", – отметила Захарова.
Захарова подчеркнула, что еще в прошлом году Германия испытывала острый кадровый голод: стране не хватало около 2 млн работников для нормального функционирования социальной и промышленной инфраструктуры. Проблема "становится настоящим вызовом для немецкой экономики", отметила она.
При этом правительство, якобы желая ее решить, на самом деле лишь все усугубляет.
"Политика Германии завела в тупик искусственного размножения и людей, и, соответственно, кадры для экономики. Людей теперь будут делать на заказ суррогатные доноры, а кадры – из мигрантов. Вы сами же роете могилу своей нации. Это не путь к прогрессу, а прямая дорога к искусственному вымиранию немцев", – заключила представитель МИД, предположив, что, возможно "именно таков план".
Ранее Мария Захарова высмеяла санкции
против "Артека".
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