https://crimea.ria.ru/20230829/covid19-nastupaet-v-46-regionakh-rossii-vyroslo-chislo-zabolevshikh-1131011759.html

COVID–19 наступает: в 46 регионах России выросло число заболевших

COVID–19 наступает: в 46 регионах России выросло число заболевших - РИА Новости Крым, 29.08.2023

COVID–19 наступает: в 46 регионах России выросло число заболевших

Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 46 регионах России, в 18 из них увеличение больше, чем в среднем по стране. Об этом... РИА Новости Крым, 29.08.2023

2023-08-29T21:59

2023-08-29T21:59

2023-08-29T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 46 регионах России, в 18 из них увеличение больше, чем в среднем по стране. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.Госпитализированы в медучреждения страны 1035 человек, это также больше показателя прошлой недели.Выздоровели 3104 человека, скончались от осложнений болезни 11 пациентов.В Крыму за неделю выявлено 24 новых случая заражения, в больницы попали 18 пациентов. Выздоровели 38 человек.В Севастополе подтверждено 24 случая коронавируса. Госпитализированы пять пациентов, выздоровели 27. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом COVID–19 "Эрис"Резкий рост заболевания COVID-19 фиксируется во всем миреГрипп и новый штамм "короны": ждать ли подъема заболеваемости

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, здравоохранение в россии, коронавирус, новости, здравоохранение в крыму и севастополе, распространение коронавируса в рф, крым, россия