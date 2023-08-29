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COVID–19 наступает: в 46 регионах России выросло число заболевших
COVID–19 наступает: в 46 регионах России выросло число заболевших - РИА Новости Крым, 29.08.2023
COVID–19 наступает: в 46 регионах России выросло число заболевших
Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 46 регионах России, в 18 из них увеличение больше, чем в среднем по стране. Об этом... РИА Новости Крым, 29.08.2023
2023-08-29T21:59
2023-08-29T21:59
2023-08-29T21:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 46 регионах России, в 18 из них увеличение больше, чем в среднем по стране. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.Госпитализированы в медучреждения страны 1035 человек, это также больше показателя прошлой недели.Выздоровели 3104 человека, скончались от осложнений болезни 11 пациентов.В Крыму за неделю выявлено 24 новых случая заражения, в больницы попали 18 пациентов. Выздоровели 38 человек.В Севастополе подтверждено 24 случая коронавируса. Госпитализированы пять пациентов, выздоровели 27. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.Читайте также на РИА Новости Крым:В России выявили 17 случаев заражения новым вариантом COVID–19 "Эрис"Резкий рост заболевания COVID-19 фиксируется во всем миреГрипп и новый штамм "короны": ждать ли подъема заболеваемости
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здоровье, здравоохранение в россии, коронавирус, новости, здравоохранение в крыму и севастополе, распространение коронавируса в рф, крым, россия
COVID–19 наступает: в 46 регионах России выросло число заболевших
Оперштаб: в 46 регионах России выросло число заболевших COVID–19
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг — РИА Новости Крым. Рост заболеваемости коронавирусом зафиксирован за последние семь дней в 46 регионах России, в 18 из них увеличение больше, чем в среднем по стране. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID–19.
Госпитализированы в медучреждения страны 1035 человек, это также больше показателя прошлой недели.
"Увеличение числа госпитализаций произошло в 30 субъектах Российской Федерации, в том числе в 10 регионах более, чем в среднем по России. Рост заболеваемости отмечен в 46 субъектах Российской Федерации, в том числе в 18 регионах более, чем в среднем по стране", - говорится на сайте оперштаба.
Выздоровели 3104 человека, скончались от осложнений болезни 11 пациентов.
В Крыму за неделю выявлено 24 новых случая заражения, в больницы попали 18 пациентов. Выздоровели 38 человек.
В Севастополе подтверждено 24 случая коронавируса. Госпитализированы пять пациентов, выздоровели 27. Летальных исходов в обоих субъектах не зарегистрировано.
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