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В Крыму тысячи детей приветствовали двух героев СВО
В Крыму тысячи детей приветствовали двух героев СВО - РИА Новости Крым, 27.08.2023
В Крыму тысячи детей приветствовали двух героев СВО
В Крыму на закрытии смены в лагере "Артек" дети устроили продолжительную овацию двум прибывшим на мероприятие героям СВО, удостоенным государственных наград,... РИА Новости Крым, 27.08.2023
2023-08-27T19:48
2023-08-27T19:48
2023-08-27T19:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму на закрытии смены в лагере "Артек" дети устроили продолжительную овацию двум прибывшим на мероприятие героям СВО, удостоенным государственных наград, Олегу Пивоварову и Илье Подороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Международного детского центра."Дети устроили овацию героям, громко хором кричали им "Спасибо", – сообщили в учреждении.В свою очередь участники спецоперации призвали ребят беречь свою страну и прекрасный "Артек". А также рассказали, как важно для бойцов на передовой получать весточки из тыла, письма от ребят и поблагодарили всех за поддержку.Девятая смена "Движение вверх" началась в Международном детском центре 8-9 августа и закрывается 28-29 числа. На это время девять детских лагерей "Артека" стали площадками творчества и спортивных достижений для более чем трех тысяч ребят из всех регионов России и 17 иностранных государств.Читайте также на РИА Новости Крым:И вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь: один день в "Артеке" Захарова высмеяла санкции США против "Артека" "Артеку" 98 лет: почти век в фактах и фотоснимках
https://crimea.ria.ru/20230821/na-chatyr-dage-v-krymu-vodruzili-flag-rossii-s-podpisyami-boytsov-svo-1130860337.html
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мдц "артек", подвиги героев, общество, новости крыма, крым, гурзуф, дети
В Крыму тысячи детей приветствовали двух героев СВО
В "Артеке" тысячи детей устроили овацию двум героям спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Крыму на закрытии смены в лагере "Артек" дети устроили продолжительную овацию двум прибывшим на мероприятие героям СВО, удостоенным государственных наград, Олегу Пивоварову и Илье Подороге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Международного детского центра.
Олег Пивоваров награжден "Золотой Звездой" и званием Героя России. Илья Подорога – кавалер "Ордена Мужества". Оба участника спецоперации были приглашены на торжественную церемонию закрытия смены и, когда поднялись на сцену, их встретили громом аплодисментов и хором голосов, которые благодарили бойцов за мужество и защиту.
"Дети устроили овацию героям, громко хором кричали им "Спасибо", – сообщили в учреждении.
В свою очередь участники спецоперации призвали ребят беречь свою страну и прекрасный "Артек". А также рассказали, как важно для бойцов на передовой получать весточки из тыла, письма от ребят и поблагодарили всех за поддержку.
Девятая смена "Движение вверх" началась в Международном детском центре 8-9 августа и закрывается 28-29 числа. На это время девять детских лагерей "Артека" стали площадками творчества и спортивных достижений для более чем трех тысяч ребят из всех регионов России и 17 иностранных государств.
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