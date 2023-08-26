https://crimea.ria.ru/20230826/belgorodskaya-oblast-pod-obstrelom-vsu-bolee-70-priletov-za-sutki-1130963517.html
Белгородская область под обстрелом ВСУ: более 70 прилетов за сутки
Белгородская область под обстрелом ВСУ: более 70 прилетов за сутки - РИА Новости Крым, 26.08.2023
Белгородская область под обстрелом ВСУ: более 70 прилетов за сутки
ВСУ продолжают наносить удары по жилым домам, предприятиям и гражданской инфраструктуре Белгородской области из систем залпового огня гранатометов и посредством РИА Новости Крым, 26.08.2023
2023-08-26T14:27
2023-08-26T14:27
2023-08-26T14:56
вячеслав гладков
белгородская область
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. ВСУ продолжают наносить удары по жилым домам, предприятиям и гражданской инфраструктуре Белгородской области из систем залпового огня гранатометов и посредством беспилотников. За минувшие сутки в 11 населенных пунктах региона насчитали 71 прилет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В Белгородском районе под обстрел попало село Нехотеевка – зафиксировано четыре гранатометных выстрела. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено семь взрывных устройств. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", – написал в своем Telegram-канале Гладков.В Борисовском районе на окраине села Цаповка противник сбросил одно взрывное устройство с квадрокоптера. Обошлось без последствий.По окраине хутора Старый Волоконовского района выпущено шесть минометных снарядов, по окраине хутора Плотвянка – два. Никто не пострадал, разрушений нет.В Грайворонском городском округе в районе села Головчино сбит беспилотник противника. Пострадавших и разрушений нет.Под артиллерийский обстрел попало село Вязовое Краснояружского района – установлено три прилета. Обошлось без последствий. По селу Поповка выпущено 15 артиллерийских снарядов."Никто не пострадал. Осколками повреждены кровля, окна, фасад и забор в одном частном домовладении, поврежден один легковой автомобиль", – уточнил Гладков.Восемь минометных снарядов и три снаряда из реактивной системы залпового огня неустановленного образца предположительно кассетного типа ВФУ выпустили по селу Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел попал поселок Красное. Здесь зафиксировано семь гранатометных выстрелов. В результате обстрела на одной из ферм погибло три единицы крупного рогатого скота. Иных последствий нет. По селу Середа выпущено 15 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.Днем ранее под обстрел ВСУ попали 14 населенных пунктов Белгородской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинский беспилотник сбили в Белгородской областиВСУ ударили кассетными боеприпасами по Белгородской области: есть раненыеУкраинский беспилотник атаковал санаторий в Белгородской области
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вячеслав гладков, белгородская область, новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Белгородская область под обстрелом ВСУ: более 70 прилетов за сутки
ВСУ обстреляли 11 населенных пунктов Белгородской области: пострадали дома, скот и авто
14:27 26.08.2023 (обновлено: 14:56 26.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. ВСУ продолжают наносить удары по жилым домам, предприятиям и гражданской инфраструктуре Белгородской области из систем залпового огня гранатометов и посредством беспилотников. За минувшие сутки в 11 населенных пунктах региона насчитали 71 прилет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе под обстрел попало село Нехотеевка – зафиксировано четыре гранатометных выстрела. В селе Журавлевка с БПЛА сброшено семь взрывных устройств. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", – написал в своем Telegram-канале Гладков.
В Борисовском районе на окраине села Цаповка противник сбросил одно взрывное устройство с квадрокоптера. Обошлось без последствий.
По окраине хутора Старый Волоконовского района выпущено шесть минометных снарядов, по окраине хутора Плотвянка – два. Никто не пострадал, разрушений нет.
В Грайворонском городском округе в районе села Головчино сбит беспилотник противника. Пострадавших и разрушений нет.
Под артиллерийский обстрел попало село Вязовое Краснояружского района – установлено три прилета. Обошлось без последствий. По селу Поповка выпущено 15 артиллерийских снарядов.
"Никто не пострадал. Осколками повреждены кровля, окна, фасад и забор в одном частном домовладении, поврежден один легковой автомобиль", – уточнил Гладков.
Восемь минометных снарядов и три снаряда из реактивной системы залпового огня неустановленного образца предположительно кассетного типа ВФУ выпустили по селу Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел попал поселок Красное. Здесь зафиксировано семь гранатометных выстрелов. В результате обстрела на одной из ферм погибло три единицы крупного рогатого скота. Иных последствий нет. По селу Середа выпущено 15 минометных снарядов. Пострадавших и разрушений нет.
Днем ранее под обстрел ВСУ попали 14 населенных пунктов
Белгородской области.
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