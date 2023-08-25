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СК возбудил уголовное дело после ДТП с 10 пострадавшими в Калуге - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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СК возбудил уголовное дело после ДТП с 10 пострадавшими в Калуге
СК возбудил уголовное дело после ДТП с 10 пострадавшими в Калуге - РИА Новости Крым, 25.08.2023
СК возбудил уголовное дело после ДТП с 10 пострадавшими в Калуге
СК РФ возбудил уголовное дело после ДТП в Калуге, в результате которого пострадали 10 человек, включая двух несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T08:51
2023-08-25T09:53
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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калуга
александр бастрыкин
владислав шапша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым. СК РФ возбудил уголовное дело после ДТП в Калуге, в результате которого пострадали 10 человек, включая двух несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Днем ранее 49-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в расположенный на улице Кирова остановочный комплекс с людьми.В отношении водителя назначена наркологическая экспертиза. Автомобиль после детального осмотра будет направлен на автотехническую экспертизу.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Калужской области Марку Харламову представить доклад об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования уголовного дела.Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что врачи оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое, остальных - средней тяжести. "В 9 часов областной клинической больницей будет проведена телемедицинская консультация с медицинским центром НМХЦ им. Пирогова. По ее итогом будет приниматься решение о том, кого из пациентов целесообразно эвакуировать в федеральный медицинский центр, а кто продолжит лечение в областной клинической больнице. На данный момент рассматривается вопрос о возможной эвакуации троих пациентов. Детская областная больница проведет телемедицинскую консультацию с врачами Российской детской клинической больницы им. Пирогова. На данный момент рассматривается вопрос о возможной эвакуации одного ребенка", - написал губернатор в своих соцсетях.Госпитализировано шесть человек: двое - в детскую областную больницу, в областную клиническую - четверо. Еще четверо пострадавших отказались от госпитализации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Калуге лихач без прав влетел в остановку с людьми - что известноПод Керчью легковушка протаранила остановку общественного транспортаВ Севастополе на "зебре" сбили 13-летнего ребенка
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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ск рф (следственный комитет российской федерации), дтп, калуга, александр бастрыкин, владислав шапша, происшествия
СК возбудил уголовное дело после ДТП с 10 пострадавшими в Калуге

СК: после ДТП в Калуге с 10 пострадавшими возбуждено уголовное дело

08:51 25.08.2023 (обновлено: 09:53 25.08.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Следственного комитета РФ в Москве.
Здание Следственного комитета РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым. СК РФ возбудил уголовное дело после ДТП в Калуге, в результате которого пострадали 10 человек, включая двух несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Днем ранее 49-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в расположенный на улице Кирова остановочный комплекс с людьми.

"По данному факту следственными органами СК России по Калужской области возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", – говорится в сообщении.

В отношении водителя назначена наркологическая экспертиза. Автомобиль после детального осмотра будет направлен на автотехническую экспертизу.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Калужской области Марку Харламову представить доклад об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования уголовного дела.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что врачи оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое, остальных - средней тяжести.
"В 9 часов областной клинической больницей будет проведена телемедицинская консультация с медицинским центром НМХЦ им. Пирогова. По ее итогом будет приниматься решение о том, кого из пациентов целесообразно эвакуировать в федеральный медицинский центр, а кто продолжит лечение в областной клинической больнице. На данный момент рассматривается вопрос о возможной эвакуации троих пациентов. Детская областная больница проведет телемедицинскую консультацию с врачами Российской детской клинической больницы им. Пирогова. На данный момент рассматривается вопрос о возможной эвакуации одного ребенка", - написал губернатор в своих соцсетях.
Госпитализировано шесть человек: двое - в детскую областную больницу, в областную клиническую - четверо. Еще четверо пострадавших отказались от госпитализации.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ДТПКалугаАлександр БастрыкинВладислав ШапшаПроисшествия
 
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