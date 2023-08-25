https://crimea.ria.ru/20230825/sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-posle-dtp-s-10-postradavshimi-v-kaluge-1130941471.html

СК возбудил уголовное дело после ДТП с 10 пострадавшими в Калуге

СК возбудил уголовное дело после ДТП с 10 пострадавшими в Калуге - РИА Новости Крым, 25.08.2023

СК возбудил уголовное дело после ДТП с 10 пострадавшими в Калуге

СК РФ возбудил уголовное дело после ДТП в Калуге, в результате которого пострадали 10 человек, включая двух несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T08:51

2023-08-25T08:51

2023-08-25T09:53

ск рф (следственный комитет российской федерации)

дтп

калуга

александр бастрыкин

владислав шапша

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг — РИА Новости Крым. СК РФ возбудил уголовное дело после ДТП в Калуге, в результате которого пострадали 10 человек, включая двух несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Днем ранее 49-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в расположенный на улице Кирова остановочный комплекс с людьми.В отношении водителя назначена наркологическая экспертиза. Автомобиль после детального осмотра будет направлен на автотехническую экспертизу.Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Калужской области Марку Харламову представить доклад об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования уголовного дела.Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что врачи оценивают состояние одного из пострадавших как тяжелое, остальных - средней тяжести. "В 9 часов областной клинической больницей будет проведена телемедицинская консультация с медицинским центром НМХЦ им. Пирогова. По ее итогом будет приниматься решение о том, кого из пациентов целесообразно эвакуировать в федеральный медицинский центр, а кто продолжит лечение в областной клинической больнице. На данный момент рассматривается вопрос о возможной эвакуации троих пациентов. Детская областная больница проведет телемедицинскую консультацию с врачами Российской детской клинической больницы им. Пирогова. На данный момент рассматривается вопрос о возможной эвакуации одного ребенка", - написал губернатор в своих соцсетях.Госпитализировано шесть человек: двое - в детскую областную больницу, в областную клиническую - четверо. Еще четверо пострадавших отказались от госпитализации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Калуге лихач без прав влетел в остановку с людьми - что известноПод Керчью легковушка протаранила остановку общественного транспортаВ Севастополе на "зебре" сбили 13-летнего ребенка

калуга

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), дтп, калуга, александр бастрыкин, владислав шапша, происшествия