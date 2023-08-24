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В Севастополе на "зебре" сбили 13-летнего ребенка - РИА Новости Крым, 24.08.2023
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В Севастополе на "зебре" сбили 13-летнего ребенка
В Севастополе на "зебре" сбили 13-летнего ребенка - РИА Новости Крым, 24.08.2023
В Севастополе на "зебре" сбили 13-летнего ребенка
Ребенок пострадал в результате ДТП на улице Бориса Михайлова в Севастополе, начата проверка по факту аварии. Об этом сообщили в региональном управлении полиции. РИА Новости Крым, 24.08.2023
2023-08-24T17:02
2023-08-24T17:02
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
севастополь
полиция севастополя
происшествия
пдд (правила дорожного движения)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. Ребенок пострадал в результате ДТП на улице Бориса Михайлова в Севастополе, начата проверка по факту аварии. Об этом сообщили в региональном управлении полиции.Авария произошла накануне вечером. 36-летняя водитель автомобиля Nissan совершила наезд на 13-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, они выясняют все обстоятельства случившегося.Ранее сотрудники МВД Крыма организовали проверку по факту еще одной аварии с участием пешехода, которая произошла в Джанкойском районе Крыма. 45-летний мужчина внезапно вышел на проезжую часть и угодил под "ВАЗ". Пострадавший в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму грузовой фургон сбил мотоциклистаВ Джанкое пешеход попал под колеса легковушкиСтрашное ДТП в Калуге - десять пострадавших, в том числе дети
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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дтп в крыму и севастополе, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, севастополь, полиция севастополя, происшествия, пдд (правила дорожного движения)
В Севастополе на "зебре" сбили 13-летнего ребенка

МВД: в Севастополе на пешеходном переходе сбили 13-летнего ребенка

17:02 24.08.2023
 
© Полиция СевастополяДТП с участием несовершеннолетнего пешехода
ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода
© Полиция Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. Ребенок пострадал в результате ДТП на улице Бориса Михайлова в Севастополе, начата проверка по факту аварии. Об этом сообщили в региональном управлении полиции.
Авария произошла накануне вечером. 36-летняя водитель автомобиля Nissan совершила наезд на 13-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.
"В результате ДТП несовершеннолетний пешеход с травмами различной степени тяжести доставлен в городскую больницу. Признаков опьянения у водителя не установлено", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, они выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее сотрудники МВД Крыма организовали проверку по факту еще одной аварии с участием пешехода, которая произошла в Джанкойском районе Крыма. 45-летний мужчина внезапно вышел на проезжую часть и угодил под "ВАЗ". Пострадавший в больнице.
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