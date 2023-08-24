https://crimea.ria.ru/20230824/v-sevastopole-na-zebre-sbili-13-letnego-rebenka-1130931049.html

В Севастополе на "зебре" сбили 13-летнего ребенка

В Севастополе на "зебре" сбили 13-летнего ребенка - РИА Новости Крым, 24.08.2023

В Севастополе на "зебре" сбили 13-летнего ребенка

Ребенок пострадал в результате ДТП на улице Бориса Михайлова в Севастополе, начата проверка по факту аварии. Об этом сообщили в региональном управлении полиции. РИА Новости Крым, 24.08.2023

2023-08-24T17:02

2023-08-24T17:02

2023-08-24T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг — РИА Новости Крым. Ребенок пострадал в результате ДТП на улице Бориса Михайлова в Севастополе, начата проверка по факту аварии. Об этом сообщили в региональном управлении полиции.Авария произошла накануне вечером. 36-летняя водитель автомобиля Nissan совершила наезд на 13-летнего подростка, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля.Сотрудники Госавтоинспекции начали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, они выясняют все обстоятельства случившегося.Ранее сотрудники МВД Крыма организовали проверку по факту еще одной аварии с участием пешехода, которая произошла в Джанкойском районе Крыма. 45-летний мужчина внезапно вышел на проезжую часть и угодил под "ВАЗ". Пострадавший в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму грузовой фургон сбил мотоциклистаВ Джанкое пешеход попал под колеса легковушкиСтрашное ДТП в Калуге - десять пострадавших, в том числе дети

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп в крыму и севастополе, новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, севастополь, полиция севастополя, происшествия, пдд (правила дорожного движения)