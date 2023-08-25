https://crimea.ria.ru/20230825/glavnye-novosti-kryma-25-avgusta-1130956155.html

Главные новости Крыма: 25 августа

Главные новости Крыма: 25 августа - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Главные новости Крыма: 25 августа

Крым атаковало рекордное количество беспилотников. Сотрудники ФСБ задержали на полуострове шестерых сторонников запрещенной партии "Хизб-ут-Тахрир"*. В крымском РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T22:31

2023-08-25T22:31

2023-08-25T22:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Крым атаковало рекордное количество беспилотников. Сотрудники ФСБ задержали на полуострове шестерых сторонников запрещенной партии "Хизб-ут-Тахрир"*. В крымском Следкоме заявили о прекращении деятельности крымского управленческого центра "Свидетелей Иеговы в России"*. В Севастополе осудили серийного педофила, жертвами которого стали 34 ребенка. В республику поступили новые учебники по истории, в которых есть раздел о героях СВО. Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, как проходит восстановление Крымского моста.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.42 беспилотника: пресечена попытка Киева совершить теракт в КрымуВ ночь с 24 на 25 августа полуостров был атакован рекордным количеством украинских БПЛА - 42. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, девять из них были уничтожены, остальные 33 – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.В Крыму задержаны шесть членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"*Шестеро членов ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* вели пропаганду и вербовку среди мусульман в Крыму. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ."ФСБ РФ во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации на территории Республики Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (запрещена в России), состоявшей из шести членов террористической структуры", - говорится в сообщении.По данным ведомства, идеология этой радикальной организации основана на принципах создания всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и насильственного свержения действующей власти.Задержан главный надзиратель "Свидетелей Иеговы"** в Крыму – СКВ Главном следственном управлении СК РФ по Крыму сообщили о том, что сотрудниками ведомства была пресечена деятельность крымского управленческого центра запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы в России"**. Активные члены организации задержаны, включая куратора деятельности ячеек секты на полуострове."46-летний житель Крыма, являющийся главным республиканским надзирателем от "Свидетелей Иеговы России"**, три старейшины и три организатора, а также распространитель литературы (и она же вербовщик) продолжили поддерживать активную деятельность экстремистских ячеек на территории Симферополя и Симферопольского района. Посредством видеосвязи с адептами проводились пропагандистские собрания", - говорится в сообщении.Подследственный заключен под стражу по ходатайству следователя.Новые учебники истории с разделом про СВО поступили в КрымВ крымские школы поступили новые учебники истории, в которые включен раздел о проведении специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма."Учиться по этим экземплярам будут школьники 10-11 классов. Учебники содержат разделы о госперевороте на Украине, о предпосылках возвращения Крыма в РФ, хронология проведения СВО и реакции западных стран", – сказано в сообщении.Учебники дополнены информацией о подвигах военнослужащих специальной военной операции, добровольцах и волонтерах.Как идет восстановление Крымского мостаВосстановление поврежденного в результате теракта Крымского моста идет по плану, движение по восстановленной части сооружения планируется открыть к 15 сентября. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Когда движение транспорта будет перенаправлено на восстановленные полосы, специалисты преступят к ремонту той части моста, по которой сейчас идет движение. Эти работы планируется завершить к 1 ноября.В Севастополе вынесли приговор серийному педофилуВ Севастополе педофила, от действий которого пострадали 34 ребенка, приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Такое решение принял Ленинский районный суд города.Всего, по данным правоохранителей, от действий обвиняемого пострадали 34 ребенка.* террористическая организация, запрещенная в России**экстремистская организация, запрещеннаяе в России.

https://crimea.ria.ru/20230825/dlya-borby-s-drg-v-sostav-opershtaba-kryma-vklyuchili-voennykh-i-silovikov-1130956806.html

https://crimea.ria.ru/20230825/delay-chto-dolzhno-moryaki-sudov-obespecheniya-chf--o-zadachakh-v-zone-svo-1130954352.html

https://crimea.ria.ru/20230825/smertelnoe-dtp-v-krymu-v-kirovskom-rayone-perevernulsya-vaz-1130948543.html

https://crimea.ria.ru/20230825/chast-sevastopolya-zakryta-na-karantin-iz-za-sluchaya-beshenstva-u-sobaki-1130950218.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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