https://crimea.ria.ru/20230825/glavnye-novosti-kryma-25-avgusta-1130956155.html
Главные новости Крыма: 25 августа
Главные новости Крыма: 25 августа - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Главные новости Крыма: 25 августа
Крым атаковало рекордное количество беспилотников. Сотрудники ФСБ задержали на полуострове шестерых сторонников запрещенной партии "Хизб-ут-Тахрир"*. В крымском РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T22:31
2023-08-25T22:31
2023-08-25T22:31
главное за день
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
крымский следком
марат хуснуллин
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Крым атаковало рекордное количество беспилотников. Сотрудники ФСБ задержали на полуострове шестерых сторонников запрещенной партии "Хизб-ут-Тахрир"*. В крымском Следкоме заявили о прекращении деятельности крымского управленческого центра "Свидетелей Иеговы в России"*. В Севастополе осудили серийного педофила, жертвами которого стали 34 ребенка. В республику поступили новые учебники по истории, в которых есть раздел о героях СВО. Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, как проходит восстановление Крымского моста.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.42 беспилотника: пресечена попытка Киева совершить теракт в КрымуВ ночь с 24 на 25 августа полуостров был атакован рекордным количеством украинских БПЛА - 42. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, девять из них были уничтожены, остальные 33 – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.В Крыму задержаны шесть членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"*Шестеро членов ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* вели пропаганду и вербовку среди мусульман в Крыму. Об этом сообщили в центре общественных связей ФСБ."ФСБ РФ во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации на территории Республики Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (запрещена в России), состоявшей из шести членов террористической структуры", - говорится в сообщении.По данным ведомства, идеология этой радикальной организации основана на принципах создания всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и насильственного свержения действующей власти.Задержан главный надзиратель "Свидетелей Иеговы"** в Крыму – СКВ Главном следственном управлении СК РФ по Крыму сообщили о том, что сотрудниками ведомства была пресечена деятельность крымского управленческого центра запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы в России"**. Активные члены организации задержаны, включая куратора деятельности ячеек секты на полуострове."46-летний житель Крыма, являющийся главным республиканским надзирателем от "Свидетелей Иеговы России"**, три старейшины и три организатора, а также распространитель литературы (и она же вербовщик) продолжили поддерживать активную деятельность экстремистских ячеек на территории Симферополя и Симферопольского района. Посредством видеосвязи с адептами проводились пропагандистские собрания", - говорится в сообщении.Подследственный заключен под стражу по ходатайству следователя.Новые учебники истории с разделом про СВО поступили в КрымВ крымские школы поступили новые учебники истории, в которые включен раздел о проведении специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма."Учиться по этим экземплярам будут школьники 10-11 классов. Учебники содержат разделы о госперевороте на Украине, о предпосылках возвращения Крыма в РФ, хронология проведения СВО и реакции западных стран", – сказано в сообщении.Учебники дополнены информацией о подвигах военнослужащих специальной военной операции, добровольцах и волонтерах.Как идет восстановление Крымского мостаВосстановление поврежденного в результате теракта Крымского моста идет по плану, движение по восстановленной части сооружения планируется открыть к 15 сентября. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.Когда движение транспорта будет перенаправлено на восстановленные полосы, специалисты преступят к ремонту той части моста, по которой сейчас идет движение. Эти работы планируется завершить к 1 ноября.В Севастополе вынесли приговор серийному педофилуВ Севастополе педофила, от действий которого пострадали 34 ребенка, приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Такое решение принял Ленинский районный суд города.Всего, по данным правоохранителей, от действий обвиняемого пострадали 34 ребенка.* террористическая организация, запрещенная в России**экстремистская организация, запрещеннаяе в России.
https://crimea.ria.ru/20230825/dlya-borby-s-drg-v-sostav-opershtaba-kryma-vklyuchili-voennykh-i-silovikov-1130956806.html
https://crimea.ria.ru/20230825/delay-chto-dolzhno-moryaki-sudov-obespecheniya-chf--o-zadachakh-v-zone-svo-1130954352.html
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https://crimea.ria.ru/20230825/chast-sevastopolya-zakryta-na-karantin-iz-za-sluchaya-beshenstva-u-sobaki-1130950218.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), крымский следком, марат хуснуллин, крымский мост, образование в крыму и севастополе, севастополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Крым атаковало рекордное количество беспилотников. Сотрудники ФСБ задержали на полуострове шестерых сторонников запрещенной партии "Хизб-ут-Тахрир"*. В крымском Следкоме заявили о прекращении деятельности крымского управленческого центра "Свидетелей Иеговы в России"*. В Севастополе осудили серийного педофила, жертвами которого стали 34 ребенка. В республику поступили новые учебники по истории, в которых есть раздел о героях СВО. Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, как проходит восстановление Крымского моста.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым
.
42 беспилотника: пресечена попытка Киева совершить теракт в Крыму
В ночь с 24 на 25 августа полуостров был атакован
рекордным количеством украинских БПЛА - 42. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, девять из них были уничтожены, остальные 33 – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
В Крыму задержаны шесть членов ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
Шестеро членов ячейки запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* вели пропаганду и вербовку среди мусульман в Крыму. Об этом сообщили
в центре общественных связей ФСБ.
"ФСБ РФ во взаимодействии с Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации на территории Республики Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* (запрещена в России), состоявшей из шести членов террористической структуры", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, идеология этой радикальной организации основана на принципах создания всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и насильственного свержения действующей власти.
Задержан главный надзиратель "Свидетелей Иеговы"** в Крыму – СК
В Главном следственном управлении СК РФ по Крыму сообщили о том, что сотрудниками ведомства была пресечена деятельность крымского управленческого центра запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы в России"**. Активные члены организации задержаны
, включая куратора деятельности ячеек секты на полуострове.
"46-летний житель Крыма, являющийся главным республиканским надзирателем от "Свидетелей Иеговы России"**, три старейшины и три организатора, а также распространитель литературы (и она же вербовщик) продолжили поддерживать активную деятельность экстремистских ячеек на территории Симферополя и Симферопольского района. Посредством видеосвязи с адептами проводились пропагандистские собрания", - говорится в сообщении.
Подследственный заключен под стражу по ходатайству следователя.
Новые учебники истории с разделом про СВО поступили в Крым
В крымские школы поступили новые учебники истории
, в которые включен раздел о проведении специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма.
"Учиться по этим экземплярам будут школьники 10-11 классов. Учебники содержат разделы о госперевороте на Украине, о предпосылках возвращения Крыма в РФ, хронология проведения СВО и реакции западных стран", – сказано в сообщении.
Учебники дополнены информацией о подвигах военнослужащих специальной военной операции, добровольцах и волонтерах.
Как идет восстановление Крымского моста
Восстановление поврежденного в результате теракта Крымского моста идет по плану,
движение по восстановленной части сооружения планируется открыть к 15 сентября. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин.
Когда движение транспорта будет перенаправлено на восстановленные полосы, специалисты преступят к ремонту той части моста, по которой сейчас идет движение. Эти работы планируется завершить к 1 ноября.
В Севастополе вынесли приговор серийному педофилу
В Севастополе педофила, от действий которого пострадали 34 ребенка, приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Такое решение принял Ленинский районный суд города.
"Обвиняемый отправлял девочкам порнографические фотографии. Трех девочек в возрасте 12, 14 и 15 лет он убедил сделать свои фотографии порнографического характера и отправить ему. Одну такую фотографию он разместил в интернете. Впоследствии, с одной из девочек он встретился лично и совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия", - говорится в материалах дела.
Всего, по данным правоохранителей, от действий обвиняемого пострадали 34 ребенка.
* террористическая организация, запрещенная в России
**экстремистская организация, запрещеннаяе в России.