https://crimea.ria.ru/20230825/kak-idet-vosstanovlenie-krymskogo-mosta---khusnullin-1130944970.html

Как идет восстановление Крымского моста - Хуснуллин

Как идет восстановление Крымского моста - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Как идет восстановление Крымского моста - Хуснуллин

Восстановление поврежденного в результате теракта Крымского моста идет по плану, движение по восстановленной части сооружения планируется открыть к 15 сентября. РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T12:42

2023-08-25T12:42

2023-08-25T12:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Восстановление поврежденного в результате теракта Крымского моста идет по плану, движение по восстановленной части сооружения планируется открыть к 15 сентября. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.Когда движение транспорта будет перенаправлено на восстановленные полосы, специалисты преступят к ремонту той части моста, по которой сейчас идет движение. Эти работы планируется завершить к 1 ноября.В ночь на 17 июля 2023 года Крымский мост подвергся атаке двух надводных беспилотников. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. 24 июля ее выписали.Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, один из двух пролетов полностью разрушен и не подлежит восстановлению, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали.

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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