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Как идет восстановление Крымского моста - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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Как идет восстановление Крымского моста - Хуснуллин
Как идет восстановление Крымского моста - Хуснуллин - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Как идет восстановление Крымского моста - Хуснуллин
Восстановление поврежденного в результате теракта Крымского моста идет по плану, движение по восстановленной части сооружения планируется открыть к 15 сентября. РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T12:42
2023-08-25T12:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Восстановление поврежденного в результате теракта Крымского моста идет по плану, движение по восстановленной части сооружения планируется открыть к 15 сентября. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.Когда движение транспорта будет перенаправлено на восстановленные полосы, специалисты преступят к ремонту той части моста, по которой сейчас идет движение. Эти работы планируется завершить к 1 ноября.В ночь на 17 июля 2023 года Крымский мост подвергся атаке двух надводных беспилотников. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. 24 июля ее выписали.Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, один из двух пролетов полностью разрушен и не подлежит восстановлению, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали.
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РИА Новости Крым
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Как идет восстановление Крымского моста - Хуснуллин

Хуснуллин: разрушенную ранее часть Крымского моста восстановят к 15 сентября

12:42 25.08.2023 (обновлено: 12:46 25.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Восстановление поврежденного в результате теракта Крымского моста идет по плану, движение по восстановленной части сооружения планируется открыть к 15 сентября. Об этом сообщил зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.
"Пока мы идем по графику. Мы настроены к 15 сентября открыть разрушенную (ранее) часть моста, если не будет непредвиденных обстоятельств", - цитирует вице-премьера агентство ТАСС.
Когда движение транспорта будет перенаправлено на восстановленные полосы, специалисты преступят к ремонту той части моста, по которой сейчас идет движение. Эти работы планируется завершить к 1 ноября.
"Планируем открыть как минимум в срок, как максимум может на несколько дней пораньше", - добавил Хуснуллин.
В ночь на 17 июля 2023 года Крымский мост подвергся атаке двух надводных беспилотников. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. 24 июля ее выписали.
Президент РФ Владимир Путин поручил организовать проведение ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту вице-премьеру Марату Хуснуллину. По словам замглавы правительства, один из двух пролетов полностью разрушен и не подлежит восстановлению, другой сместился на 70-80 сантиметров, опоры сооружения не пострадали.
 
Крымский мостМарат ХуснуллинКрымНовости КрымаНовости
 
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