https://crimea.ria.ru/20230823/nizkoorbitalnye-manevry-pentagona-ekspert-ob-ugroze-starlink-dlya-svo-1130896779.html
Низкоорбитальные маневры Пентагона: эксперт об угрозе Starlink для СВО
Низкоорбитальные маневры Пентагона: эксперт об угрозе Starlink для СВО - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Низкоорбитальные маневры Пентагона: эксперт об угрозе Starlink для СВО
Заявления Пентагона об увеличении сети Starlink для помощи ВСУ – безосновательны, обвинения в адрес России в том, что она глушит американские спутники над... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T19:18
2023-08-23T19:18
2023-08-23T19:18
мнения
эксклюзивы риа новости крым
александр хроленко
сша
пентагон
украина
starlink
илон маск
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заявления Пентагона об увеличении сети Starlink для помощи ВСУ – безосновательны, обвинения в адрес России в том, что она глушит американские спутники над Украиной в условиях СВО – смешны. А то, что заявления из Пентагона стали походить на демагогию большинства западных политиков-пустословов, может свидетельствовать о том, что очередная "эвакуация Пентагона", на этот раз киевская, не за горами. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Александр Хроленко.Спутники Пентагона "для связи и других целей"Ранее командующий Космическими силами США, генерал Ченс Зальцман заявил, что Пентагон, следуя за революционным процессом, запущенным компанией SpaceX Илона Маска, намерен вывести на низкую околоземную орбиту дополнительную группу спутников Starlink, создав в космосе "ячеистую сеть для связи и других целей"."Первые 10 спутников были запущены в апреле, еще 18 планируется запустить к концу года, а в следующем году – еще 160. Сеть может вырасти до 1000 спутников", – сказал он. При этом Зальцман отметил, что усилиям ведомства по расширению сети спутников сегодня мешает Россия, подавляя связь в зоне боев на Украине.По словам Александра Хроленко, в подобных высказываниях – сплошная демагогия и искажение фактов."В этих заявлениях много политизированной демагогии. Удивительно, что военачальники в Пентагоне, которые, казалось бы, по роду службы должны максимально конкретно подходить к той или иной проблеме, освещая обстановку, оперировать цифрами фактами, наподобие бестолковых политиков сотрясают воздух совершенно бездоказательно", – считает Хроленко.Многоликий МаскЭксперт отметил, что много тысяч спутников Илон Маск уже запустил и вскоре планирует, что на низких орбитах будет свыше 30 тысяч космических аппаратов. При этом Маск с его системой Starlink для Пентагона не более чем гражданский подрядчик. И, что важно, он "не всегда разделяет устремлений Пентагона как можно быстрее разрушить мир". Поэтому говорить о том, что все будет так, как рисуют публике представители штаб-квартиры Минобороны США, не приходится.Очередная эвакуация Пентагона не за горамиВ то же время, зная возможности российских – лучших в мире – систем радиоэлектронной борьбы, можно сказать, что они позволяют ликвидировать связь Starlink, добавил Хроленко. "Расстояния, на которых они действуют – сотни километров, так что - почему нет", – заметил он.Однако заявления Пентагона о том, "что Россия предпринимает некие меры воздействия по военной связи Украины и сознательно портит американские спутники", по мнению Хроленко, просто неуместны."В условиях специальной военной операции ведутся определенные действия с той и другой стороны как в прямом виде – боестолкновений, так и в прокси-виде, борьба многомерная. Естественно, Россия предпринимает меры воздействия по военной связи Украины. И говорить о том, что она сознательно портит американские спутники, смешно", – заявил эксперт.Он добавил, что несмотря на безусловные плюсы системы Starlink, которые заключаются в низкоорбитальной расположенности спутников, и, следовательно, получении более устойчивого сигнала, есть у нее и минусы, которые зависят от атмосферы Земли."Периодически эти спутники тормозятся в разряженной атмосфере планеты, они к ней достаточно близко – входят и сгорают. То есть, постоянно надо пополнять группировку новыми", – пояснил эксперт.Попытка же Пентагона представить картину так, что США смогут опоясать Землю сетью спутников и это как-то повлияет на СВО, рискует очень скоро разбиться о факты, которые, выражаясь публично, здесь настойчиво игнорируют, уверен Хроленко.Читайте также на РИА Новости Крым:На что способен российский "Борщевик" в борьбе со Starlink – эксперт "Маск сделал свое дело": раскрыта роль миллиардера в украинском конфликте
https://crimea.ria.ru/20230817/provereno-v-boyu-kakoe-oruzhie-rossii-sozdaet-naibolshie-problemy-dlya-vsu-1130775020.html
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7 495 645-6601
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мнения, александр хроленко, сша, пентагон, украина, starlink, илон маск, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова.
Заявления Пентагона об увеличении сети Starlink для помощи ВСУ – безосновательны, обвинения в адрес России в том, что она глушит американские спутники над Украиной в условиях СВО – смешны. А то, что заявления из Пентагона стали походить на демагогию большинства западных политиков-пустословов, может свидетельствовать о том, что очередная "эвакуация Пентагона", на этот раз киевская, не за горами. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Александр Хроленко.
Спутники Пентагона "для связи и других целей"
Ранее командующий Космическими силами США, генерал Ченс Зальцман заявил, что Пентагон, следуя за революционным процессом, запущенным компанией SpaceX Илона Маска, намерен вывести на низкую околоземную орбиту дополнительную группу спутников Starlink, создав в космосе "ячеистую сеть для связи и других целей".
"Первые 10 спутников были запущены в апреле, еще 18 планируется запустить к концу года, а в следующем году – еще 160. Сеть может вырасти до 1000 спутников", – сказал он. При этом Зальцман отметил, что усилиям ведомства по расширению сети спутников сегодня мешает Россия, подавляя связь в зоне боев на Украине.
По словам Александра Хроленко, в подобных высказываниях – сплошная демагогия и искажение фактов.
"В этих заявлениях много политизированной демагогии. Удивительно, что военачальники в Пентагоне, которые, казалось бы, по роду службы должны максимально конкретно подходить к той или иной проблеме, освещая обстановку, оперировать цифрами фактами, наподобие бестолковых политиков сотрясают воздух совершенно бездоказательно", – считает Хроленко.
Многоликий Маск
Эксперт отметил, что много тысяч спутников Илон Маск уже запустил и вскоре планирует, что на низких орбитах будет свыше 30 тысяч космических аппаратов. При этом Маск с его системой Starlink для Пентагона не более чем гражданский подрядчик. И, что важно, он "не всегда разделяет устремлений Пентагона как можно быстрее разрушить мир". Поэтому говорить о том, что все будет так, как рисуют публике представители штаб-квартиры Минобороны США, не приходится.
"Вся связь ВСУ построена с помощью системы Starlink, но как только украинская армия пересекает какую-то невидимую черту на юге, на пути к Мелитополю и российскому Крыму, связь исчезает. Естественно, ВСУ и Пентагону это совершенно не нравится. Но и Маска можно понять. Он, конечно, патриот Америки, но не хочет поскорее умереть вместе с планетой, поэтому осторожничает, пытается маневрировать между интересами Пентагона, ВСУ и собственными гуманистическими идеалами, если таковые имеются. А возможно, между коммерческими интересами, потому что он понимает: если половина, человечества погибнет в ядерном огне, его прибыль от Starlink резко упадет", – предположил Хроленко.
Очередная эвакуация Пентагона не за горами
В то же время, зная возможности российских – лучших в мире – систем радиоэлектронной борьбы, можно сказать, что они позволяют ликвидировать связь Starlink, добавил Хроленко. "Расстояния, на которых они действуют – сотни километров, так что - почему нет", – заметил он.
Однако заявления Пентагона о том, "что Россия предпринимает некие меры воздействия по военной связи Украины и сознательно портит американские спутники", по мнению Хроленко, просто неуместны.
"В условиях специальной военной операции ведутся определенные действия с той и другой стороны как в прямом виде – боестолкновений, так и в прокси-виде, борьба многомерная. Естественно, Россия предпринимает меры воздействия по военной связи Украины. И говорить о том, что она сознательно портит американские спутники, смешно", – заявил эксперт.
Он добавил, что несмотря на безусловные плюсы системы Starlink, которые заключаются в низкоорбитальной расположенности спутников, и, следовательно, получении более устойчивого сигнала, есть у нее и минусы, которые зависят от атмосферы Земли.
"Периодически эти спутники тормозятся в разряженной атмосфере планеты, они к ней достаточно близко – входят и сгорают. То есть, постоянно надо пополнять группировку новыми", – пояснил эксперт.
Попытка же Пентагона представить картину так, что США смогут опоясать Землю сетью спутников и это как-то повлияет на СВО, рискует очень скоро разбиться о факты, которые, выражаясь публично, здесь настойчиво игнорируют, уверен Хроленко.
"Пентагон желает профинансировать увеличение группировки, видимо, намереваясь подкупить Маска, чтобы тот лояльнее относился к его интересам, как и ЦРУ и других разрушителей человечества. Что из этого получится – посмотрим по факту. Пентагон часто предполагает, а Бог располагает. Мы это видели в Северной Корее, Вьетнаме, Сирии, Ливии, Афганистане. Везде эти люди с важными лицами потом садятся и спешно эвакуируются. Думаю, киевская эвакуация не за горами", – заключил он.
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