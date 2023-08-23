https://crimea.ria.ru/20230823/nizkoorbitalnye-manevry-pentagona-ekspert-ob-ugroze-starlink-dlya-svo-1130896779.html

Низкоорбитальные маневры Пентагона: эксперт об угрозе Starlink для СВО

Низкоорбитальные маневры Пентагона: эксперт об угрозе Starlink для СВО - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Низкоорбитальные маневры Пентагона: эксперт об угрозе Starlink для СВО

Заявления Пентагона об увеличении сети Starlink для помощи ВСУ – безосновательны, обвинения в адрес России в том, что она глушит американские спутники над... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T19:18

2023-08-23T19:18

2023-08-23T19:18

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Заявления Пентагона об увеличении сети Starlink для помощи ВСУ – безосновательны, обвинения в адрес России в том, что она глушит американские спутники над Украиной в условиях СВО – смешны. А то, что заявления из Пентагона стали походить на демагогию большинства западных политиков-пустословов, может свидетельствовать о том, что очередная "эвакуация Пентагона", на этот раз киевская, не за горами. Такое мнение РИА Новости Крым высказал военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Александр Хроленко.Спутники Пентагона "для связи и других целей"Ранее командующий Космическими силами США, генерал Ченс Зальцман заявил, что Пентагон, следуя за революционным процессом, запущенным компанией SpaceX Илона Маска, намерен вывести на низкую околоземную орбиту дополнительную группу спутников Starlink, создав в космосе "ячеистую сеть для связи и других целей"."Первые 10 спутников были запущены в апреле, еще 18 планируется запустить к концу года, а в следующем году – еще 160. Сеть может вырасти до 1000 спутников", – сказал он. При этом Зальцман отметил, что усилиям ведомства по расширению сети спутников сегодня мешает Россия, подавляя связь в зоне боев на Украине.По словам Александра Хроленко, в подобных высказываниях – сплошная демагогия и искажение фактов."В этих заявлениях много политизированной демагогии. Удивительно, что военачальники в Пентагоне, которые, казалось бы, по роду службы должны максимально конкретно подходить к той или иной проблеме, освещая обстановку, оперировать цифрами фактами, наподобие бестолковых политиков сотрясают воздух совершенно бездоказательно", – считает Хроленко.Многоликий МаскЭксперт отметил, что много тысяч спутников Илон Маск уже запустил и вскоре планирует, что на низких орбитах будет свыше 30 тысяч космических аппаратов. При этом Маск с его системой Starlink для Пентагона не более чем гражданский подрядчик. И, что важно, он "не всегда разделяет устремлений Пентагона как можно быстрее разрушить мир". Поэтому говорить о том, что все будет так, как рисуют публике представители штаб-квартиры Минобороны США, не приходится.Очередная эвакуация Пентагона не за горамиВ то же время, зная возможности российских – лучших в мире – систем радиоэлектронной борьбы, можно сказать, что они позволяют ликвидировать связь Starlink, добавил Хроленко. "Расстояния, на которых они действуют – сотни километров, так что - почему нет", – заметил он.Однако заявления Пентагона о том, "что Россия предпринимает некие меры воздействия по военной связи Украины и сознательно портит американские спутники", по мнению Хроленко, просто неуместны."В условиях специальной военной операции ведутся определенные действия с той и другой стороны как в прямом виде – боестолкновений, так и в прокси-виде, борьба многомерная. Естественно, Россия предпринимает меры воздействия по военной связи Украины. И говорить о том, что она сознательно портит американские спутники, смешно", – заявил эксперт.Он добавил, что несмотря на безусловные плюсы системы Starlink, которые заключаются в низкоорбитальной расположенности спутников, и, следовательно, получении более устойчивого сигнала, есть у нее и минусы, которые зависят от атмосферы Земли."Периодически эти спутники тормозятся в разряженной атмосфере планеты, они к ней достаточно близко – входят и сгорают. То есть, постоянно надо пополнять группировку новыми", – пояснил эксперт.Попытка же Пентагона представить картину так, что США смогут опоясать Землю сетью спутников и это как-то повлияет на СВО, рискует очень скоро разбиться о факты, которые, выражаясь публично, здесь настойчиво игнорируют, уверен Хроленко.Читайте также на РИА Новости Крым:На что способен российский "Борщевик" в борьбе со Starlink – эксперт "Маск сделал свое дело": раскрыта роль миллиардера в украинском конфликте

https://crimea.ria.ru/20230817/provereno-v-boyu-kakoe-oruzhie-rossii-sozdaet-naibolshie-problemy-dlya-vsu-1130775020.html

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2023

Анна Петрова

Анна Петрова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

мнения, александр хроленко, сша, пентагон, украина, starlink, илон маск, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)