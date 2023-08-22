https://crimea.ria.ru/20230822/glavnye-novosti-kryma-22-avgusta-1130881320.html

Главные новости Крыма: 22 августа

Главные новости Крыма: 22 августа - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Главные новости Крыма: 22 августа

В ДТП на "Тавриде" пострадали дети. Съемку Крымского моста хотят запретить. Умер крымский писатель-фантаст Гаевский. Крым получит федеральные миллиарды на... РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T22:13

2023-08-22T22:13

2023-08-22T19:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В ДТП на "Тавриде" пострадали дети. Съемку Крымского моста хотят запретить. Умер крымский писатель-фантаст Гаевский. Крым получит федеральные миллиарды на детсады. В Крыму арестованы вымогатели-гастролеры. В Севастополе разрабатывают паром нового поколения.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В ДТП на "Тавриде" пострадали детиВ Белогорском районе Крыма на трассе "Таврида" при столкновении двух иномарок пострадали пять человек, среди них четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД."От удара автомобиль Opel Astra совершил опрокидывание, в результате которого водитель и четыре несовершеннолетних пассажира получили травмы и доставлены в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.Съемку Крымского моста могут запретитьВласти Крыма инициируют запрет на видео- и фотосъемку Крымского моста в условиях действующего в регионе уровня желтой террористической опасности. Мнение о том, что это необходимо, высказал председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов."Крымский мост – специальное сооружение, которое уже дважды подвергалось террористическим атакам. Я бы вообще запретил там съемки до тех пор, пока сохраняется сегодняшний уровень террористической опасности", – заявил Константинов. Умер крымский писатель-фантаст ГаевскийВ Крыму скончался известный крымский писатель-фантаст, поэт и издатель Валерий Гаевский, до этого он долго болел. Об этом сообщила супруга писателя Юлиана Орлова.Крым получит федеральные миллиарды на детсадыКрым получит дополнительно почти 2 млрд рублей на строительство новых детских садов в разных городах республики. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России."С помощью федеральных средств будет завершено строительство детских садов в Симферополе, Бахчисарае, Евпатории, Ялте, Керчи и Феодосии, а также в отдельных поселках и селах", – говорится в сообщении.В Крыму арестованы вымогатели-гастролерыВ Крыму арестованы крымчанин и житель Краснодарского края за вымогательство денег у предпринимателей, к которым они приходили, выдавая себя за сотрудников надзорных органов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.Евпаторийца "взяли" по горячим следам, за кубанцем поехали на его малую родину и доставили в Крым. Оба под домашним арестом ждут суда.В Севастополе разрабатывают паром нового поколенияЦентральное конструкторское бюро в Севастополе ведет разработку документации для электрического парома нового поколения. Об этом рассказал главный инженер компании Александр Махмутов.Он отметил, что это новинка "не только для города, а вообще в мировой практике", а также рассказал о возможностях судна, которое должно заменить действующие старые паромы, регулярно уходящие в ремонт."Все будем заказывать в России", – сказал Махмутов, отвечая на вопрос о комплектации.

https://crimea.ria.ru/20230822/su-30sm-unichtozhil-kater-vsu-u-gazodobyvayuschikh-ustanovok-v-chernom-more-1130865197.html

https://crimea.ria.ru/20230822/v-feodosii-spustya-sem-let-razmorozili-stroyku-novoy-shkoly-1130875191.html

https://crimea.ria.ru/20230822/tsentr-krovi-v-kerchi-budet-remontirovat-firma-iz-bashkirii-1130878184.html

крымский мост

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым, крымский мост, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, правительство россии, севастополь