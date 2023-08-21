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Российская ПВО сбила украинский Су-25 и 36 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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Российская ПВО сбила украинский Су-25 и 36 беспилотников
Российская ПВО сбила украинский Су-25 и 36 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Российская ПВО сбила украинский Су-25 и 36 беспилотников
Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 36 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T14:48
2023-08-21T14:48
министерство обороны рф
пво
армия и флот
новости сво
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
потери всу
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 36 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также в Херсонской области.Всего с начала спецоперации уничтожены 462 украинских военных самолета, 246 вертолетов, 5913 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11426 танков и другие виды техники и вооружения.Как сообщалось, в Московской области в понедельник утром пресекли две попытки ВСУ атаковать с помощью беспилотников. Первый украинский БПЛА самолетного типа был сбит около 7 утра. Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Вторая попытка атаки была предпринята через час – дрон был уничтожен над территорией Истринского района. Пострадали два местных жителя.Читайте также на РИА Новости Крым: В Ростовской области отражена атака дронов-камикадзеВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и БелгородНад Крымом сбита украинская ракета С-200 – Минобороны
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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министерство обороны рф, пво, армия и флот, новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), потери всу , луганская народная республика (лнр)
Российская ПВО сбила украинский Су-25 и 36 беспилотников

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и 36 беспилотников

14:48 21.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО в зоне СВО
Работа ПВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 36 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Старорайское Донецкой народной республики сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины. За сутки перехвачено три реактивных снаряда систем залпового огня "Ураган" и HIMARS. Кроме того, уничтожено 36 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также в Херсонской области.
Всего с начала спецоперации уничтожены 462 украинских военных самолета, 246 вертолетов, 5913 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11426 танков и другие виды техники и вооружения.
Как сообщалось, в Московской области в понедельник утром пресекли две попытки ВСУ атаковать с помощью беспилотников. Первый украинский БПЛА самолетного типа был сбит около 7 утра. Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Вторая попытка атаки была предпринята через час – дрон был уничтожен над территорией Истринского района. Пострадали два местных жителя.
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