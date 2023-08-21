https://crimea.ria.ru/20230821/rossiyskaya-pvo-sbila-ukrainskiy-su-25-i-36-bespilotnikov-1130851545.html

Российская ПВО сбила украинский Су-25 и 36 беспилотников

Российская ПВО сбила украинский Су-25 и 36 беспилотников - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Российская ПВО сбила украинский Су-25 и 36 беспилотников

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 36 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T14:48

2023-08-21T14:48

2023-08-21T14:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 и 36 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.Уточняется, что дроны сбиты в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, а также в Херсонской области.Всего с начала спецоперации уничтожены 462 украинских военных самолета, 246 вертолетов, 5913 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11426 танков и другие виды техники и вооружения.Как сообщалось, в Московской области в понедельник утром пресекли две попытки ВСУ атаковать с помощью беспилотников. Первый украинский БПЛА самолетного типа был сбит около 7 утра. Он был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, потерял управление и потерпел крушение в районе населенного пункта Покровское Рузского района. Вторая попытка атаки была предпринята через час – дрон был уничтожен над территорией Истринского района. Пострадали два местных жителя.Читайте также на РИА Новости Крым: В Ростовской области отражена атака дронов-камикадзеВСУ попытались атаковать беспилотниками Москву и БелгородНад Крымом сбита украинская ракета С-200 – Минобороны

донецкая народная республика (днр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, армия и флот, новости сво, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), потери всу , луганская народная республика (лнр)