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На Крымском мосту опять растет очередь
На Крымском мосту опять растет очередь - РИА Новости Крым, 21.08.2023
На Крымском мосту опять растет очередь
Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла до 185 транспортных средств, с кубанского берега путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T15:18
2023-08-21T15:18
2023-08-21T15:49
крымский мост
логистика
транспорт
краснодарский край
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ситуация на дорогах крыма
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла до 185 транспортных средств, с кубанского берега путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По данным на полдень, с обеих сторон Крымского моста очередей на пункты досмотра не было, после обеда в Керчи начал формироваться небольшой затор.Для проезда через транспортный переход допускаются только легковые автомобили. Машины следуют по мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативная информация на утро понедельникаСемь километров к морю: как строят подъезд от "Тавриды" к ФеодосииСрок восстановления Крымского моста продлен
крымский мост
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РИА Новости Крым
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крымский мост, логистика, транспорт, краснодарский край, крым, керчь, ситуация на дорогах крыма, тамань
На Крымском мосту опять растет очередь
Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла до 185 машин
15:18 21.08.2023 (обновлено: 15:49 21.08.2023)