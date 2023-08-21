https://crimea.ria.ru/20230821/na-krymskom-mostu-opyat-rastet-ochered-1130854058.html

На Крымском мосту опять растет очередь

На Крымском мосту опять растет очередь - РИА Новости Крым, 21.08.2023

На Крымском мосту опять растет очередь

Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла до 185 транспортных средств, с кубанского берега путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T15:18

2023-08-21T15:18

2023-08-21T15:49

крымский мост

логистика

транспорт

краснодарский край

крым

керчь

ситуация на дорогах крыма

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129952496_0:213:3185:2005_1920x0_80_0_0_951fe405c2239c1e9be3c6ee90017dd7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг — РИА Новости Крым. Очередь на Крымский мост со стороны Керчи выросла до 185 транспортных средств, с кубанского берега путь свободен. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мосту.По данным на полдень, с обеих сторон Крымского моста очередей на пункты досмотра не было, после обеда в Керчи начал формироваться небольшой затор.Для проезда через транспортный переход допускаются только легковые автомобили. Машины следуют по мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер. Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: оперативная информация на утро понедельникаСемь километров к морю: как строят подъезд от "Тавриды" к ФеодосииСрок восстановления Крымского моста продлен

крымский мост

краснодарский край

крым

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, краснодарский край, крым, керчь, ситуация на дорогах крыма, тамань