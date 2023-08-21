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Очередей нет: оперативная обстановка на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 21.08.2023
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Очередей нет: оперативная обстановка на Крымском мосту
Очередей нет: оперативная обстановка на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Очередей нет: оперативная обстановка на Крымском мосту
По состоянию на 12:00 понедельника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T12:17
2023-08-21T12:17
крымский мост
логистика
транспорт
керчь
тамань
краснодарский край
крым
ситуация на дорогах крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 12:00 понедельника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее проезда через транспортный переход ожидали почти 400 автомоблей.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.
https://crimea.ria.ru/20230820/zharkiy-vozdukh-i-goryachee-more-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedele-1130806067.html
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крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, крым, ситуация на дорогах крыма
Очередей нет: оперативная обстановка на Крымском мосту

Крымский мост: проезд свободен с обеих сторон

12:17 21.08.2023
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 12:00 понедельника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.
Ранее проезда через транспортный переход ожидали почти 400 автомоблей.
В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.
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