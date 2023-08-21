https://crimea.ria.ru/20230821/ocheredey-net-operativnaya-obstanovka-na-krymskom-mostu-1130845281.html

Очередей нет: оперативная обстановка на Крымском мосту

Очередей нет: оперативная обстановка на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Очередей нет: оперативная обстановка на Крымском мосту

По состоянию на 12:00 понедельника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T12:17

2023-08-21T12:17

2023-08-21T12:17

крымский мост

логистика

транспорт

керчь

тамань

краснодарский край

крым

ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 12:00 понедельника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее проезда через транспортный переход ожидали почти 400 автомоблей.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.

https://crimea.ria.ru/20230820/zharkiy-vozdukh-i-goryachee-more-prognoz-pogody-v-krymu-na-nedele-1130806067.html

крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, керчь, тамань, краснодарский край, крым, ситуация на дорогах крыма