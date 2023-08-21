Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: оперативная информация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230821/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-utro-ponedelnika-1130831484.html
Крымский мост: оперативная информация на утро понедельника
Крымский мост: оперативная информация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 21.08.2023
Крымский мост: оперативная информация на утро понедельника
По состоянию на 8:00 понедельника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 21.08.2023
2023-08-21T08:03
2023-08-21T08:03
крымский мост
логистика
транспорт
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
краснодарский край
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567097_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_5536e7e5c945a439156087eed37bcaec.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 8:00 понедельника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.
https://crimea.ria.ru/20230814/sem-kilometrov-k-moryu-kak-stroyat-podezd-ot-tavridy-k-feodosii-1130722466.html
крымский мост
крым
керчь
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567097_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_d18df2b073aab323881b69da2f5344c8.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, логистика, транспорт, ситуация на дорогах крыма, крым, керчь, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост: оперативная информация на утро понедельника

Крымский мост: проезд свободен с обеих сторон

08:03 21.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 8:00 понедельника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет", - говорится в сообщении.

В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.
Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.
Капремонт проезда от трассы Таврида к Керченскому шоссе в Феодосии - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
14 августа, 13:22Ситуация на дорогах Крыма
Семь километров к морю: как строят подъезд от "Тавриды" к Феодосии
 
Крымский мостЛогистикаТранспортСитуация на дорогах КрымаКрымКерчьКраснодарский крайНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:29Беспилотник пытался атаковать Московскую область
08:16Звуки взрывов в трех районах Крыма – названа причина
08:03Крымский мост: оперативная информация на утро понедельника
07:45Крым попал в топ-3 по привлекательности для туристов
07:11Старейшую в России синагогу археологи откопали в Фанагории
06:30Крымский медик о новых правилах отпуска лекарств: мы к этому не готовы
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 21 августа
19:59Главные события и заявления дня: 20 августа
19:34Как в Крыму помогают онкобольным детям и их родителям
18:55Дело в смыслах: участников "Тавриды" погрузили в виртуальные миры
18:38Из Крыма в ОАЭ: как в Судаке создают уникальные катамараны на электротяге
18:19Жаркий воздух и "горячее" море: прогноз погоды в Крыму на неделе
17:58Гладков уточнил, что над Белгородом ПВО сбила три воздушные цели
17:24Мерзликин оценил строительство в Крыму студии кинопроизводства
16:37"Луна-25": первая лунная станция в истории современной России 2:58
16:33Зеленский заявил о поставке Украине 42 истребителей F-16
15:57Российская армия бьет врага: ВСУ потеряли еще 705 боевиков за сутки
15:21Российские ПВО сбили БПЛА над Белгородской областью - Минобороны
14:55Атака на Белгород: на подлете к городу сбито 12 воздушных целей
Лента новостейМолния