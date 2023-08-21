https://crimea.ria.ru/20230821/krymskiy-most-operativnaya-informatsiya-na-utro-ponedelnika-1130831484.html

Крымский мост: оперативная информация на утро понедельника

Крымский мост: оперативная информация на утро понедельника - РИА Новости Крым, 21.08.2023

Крымский мост: оперативная информация на утро понедельника

По состоянию на 8:00 понедельника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на РИА Новости Крым, 21.08.2023

2023-08-21T08:03

2023-08-21T08:03

2023-08-21T08:03

крымский мост

логистика

транспорт

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. По состоянию на 8:00 понедельника проезд по транспортному переходу свободен с обеих сторон. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В настоящее время автомобильный транспорт следует по Крымскому мосту в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. В целях безопасности все автомобили проходят досмотр. Легковые машины без сумок либо с компактно упакованными вещами отправляют на досмотр в ручном режиме, с большим количеством багажа - на сканер.Остальные транспортные средства следуют по сухопутному маршруту и через Керченскую паромную переправу.

https://crimea.ria.ru/20230814/sem-kilometrov-k-moryu-kak-stroyat-podezd-ot-tavridy-k-feodosii-1130722466.html

крымский мост

крым

керчь

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, ситуация на дорогах крыма, крым, керчь, краснодарский край, новости крыма