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Почему крымские археологи пока останутся без фондохранилища - РИА Новости Крым, 16.08.2023
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Почему крымские археологи пока останутся без фондохранилища
Почему крымские археологи пока останутся без фондохранилища - РИА Новости Крым, 16.08.2023
Почему крымские археологи пока останутся без фондохранилища
В Республике Крым по-прежнему остро стоит вопрос нехватки места для хранения археологических находок. О необходимости строительства большого нового... РИА Новости Крым, 16.08.2023
2023-08-16T20:20
2023-08-16T20:20
вадим майко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Республике Крым по-прежнему остро стоит вопрос нехватки места для хранения археологических находок. О необходимости строительства большого нового фондохранилища археологи говорят уже не первый год. Однако реализации проекта мешает множество технических нюансов. Подробнее об этом рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам специалиста, фондохранилище, по сути, должно представлять собой отдельное большое здание, которое будет использоваться для хранения массового археологического материала. Для такого объекта уже даже определили место: хранилище должно было расположиться в Керчи. Однако проект столкнулся с рядом трудностей, основная из которых – финансы.С другой стороны, неясно, насколько большим должно быть будущее здание. Новых находок становится все больше с каждым годом. А как долго и в каком объеме их нужно будет хранить, никто предсказать не может. Отсюда и сложности с расчетом количества места, которое понадобится археологам для дальнейшей работы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские археологи рассказали о новой напасти вместо “черных копателей”Другая сторона раскопок: ученый назвал три проблемы крымских археологовХерсонес получит новое фондохранилище до конца 2022 года
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РИА Новости Крым
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вадим майко, археология в крыму, крым, новости крыма, мнения
Почему крымские археологи пока останутся без фондохранилища

Археологических находок в Крыму все больше, но их негде хранить

20:20 16.08.2023
 
© Фото Артезианской археологической экспедицииУникальную находку на городище Артезиан на востоке Крыма извлекли из хозяйственной ямы
Уникальную находку на городище Артезиан на востоке Крыма извлекли из хозяйственной ямы
© Фото Артезианской археологической экспедиции
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Республике Крым по-прежнему остро стоит вопрос нехватки места для хранения археологических находок. О необходимости строительства большого нового фондохранилища археологи говорят уже не первый год. Однако реализации проекта мешает множество технических нюансов. Подробнее об этом рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
По словам специалиста, фондохранилище, по сути, должно представлять собой отдельное большое здание, которое будет использоваться для хранения массового археологического материала. Для такого объекта уже даже определили место: хранилище должно было расположиться в Керчи. Однако проект столкнулся с рядом трудностей, основная из которых – финансы.

“Во-первых, на такое строительство, конечно же, необходима внушительная сумма денег. Но дело еще и в том, что для подобной структуры надо найти место в нашей существующей музейной системе. Это учреждение должно находиться либо в ведении Министерства культуры Республики Крым, либо Министерства культуры РФ. Где именно, пока вопрос не решен. Точно так же, как не решен вопрос и со штатным расписанием будущего учреждения. Понятно, что в этой структуре должны работать штатные сотрудники, причем в достаточном количестве”, – пояснил Вадим Майко.

С другой стороны, неясно, насколько большим должно быть будущее здание. Новых находок становится все больше с каждым годом. А как долго и в каком объеме их нужно будет хранить, никто предсказать не может. Отсюда и сложности с расчетом количества места, которое понадобится археологам для дальнейшей работы.

“Конечно, все это рассчитано на то, что в будущем появятся новые методики изучения материала, которые недоступны нам, но будут доступны потомкам. Но когда это произойдет, тоже никто не знает. Сколько эти массовые материалы будут на полках этого огромного фондохранилища пылиться и не использоваться, тоже никто не знает. Поэтому все эти факторы пока способствуют тому, что вопрос не решается”, – подытожил директор Института археологии Крыма РАН.

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