https://crimea.ria.ru/20230816/pochemu-krymskie-arkheologi-poka-ostanutsya-bez-fondokhranilischa-1130756857.html

Почему крымские археологи пока останутся без фондохранилища

Почему крымские археологи пока останутся без фондохранилища - РИА Новости Крым, 16.08.2023

Почему крымские археологи пока останутся без фондохранилища

В Республике Крым по-прежнему остро стоит вопрос нехватки места для хранения археологических находок. О необходимости строительства большого нового... РИА Новости Крым, 16.08.2023

2023-08-16T20:20

2023-08-16T20:20

2023-08-16T20:20

вадим майко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В Республике Крым по-прежнему остро стоит вопрос нехватки места для хранения археологических находок. О необходимости строительства большого нового фондохранилища археологи говорят уже не первый год. Однако реализации проекта мешает множество технических нюансов. Подробнее об этом рассказал директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По словам специалиста, фондохранилище, по сути, должно представлять собой отдельное большое здание, которое будет использоваться для хранения массового археологического материала. Для такого объекта уже даже определили место: хранилище должно было расположиться в Керчи. Однако проект столкнулся с рядом трудностей, основная из которых – финансы.С другой стороны, неясно, насколько большим должно быть будущее здание. Новых находок становится все больше с каждым годом. А как долго и в каком объеме их нужно будет хранить, никто предсказать не может. Отсюда и сложности с расчетом количества места, которое понадобится археологам для дальнейшей работы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские археологи рассказали о новой напасти вместо “черных копателей”Другая сторона раскопок: ученый назвал три проблемы крымских археологовХерсонес получит новое фондохранилище до конца 2022 года

https://crimea.ria.ru/20230815/krymskie-arkheologi-rasskazali-o-novoy-napasti-vmesto-chernykh-kopateley-1130753355.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вадим майко, археология в крыму, крым, новости крыма, мнения