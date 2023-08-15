https://crimea.ria.ru/20230815/glavnye-novosti-kryma-15-avgusta-1130756318.html

Главные новости Крыма: 15 августа

Главные новости Крыма: 15 августа - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Главные новости Крыма: 15 августа

Шойгу прокомментировал удары ВСУ по Крыму. Вожатая в Крыму получит "уголовку" за оскорбление детей. В Крыму объяснили рост заболеваемости туберкулезом среди... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T22:04

2023-08-15T22:04

2023-08-15T22:04

новости крыма

сергей шойгу

отдых в крыму

здравоохранение в крыму и севастополе

туберкулез

министерство обороны рф

минздрав крыма

мчс крыма

бахчисарайский район

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/03/1130508177_0:85:1618:995_1920x0_80_0_0_5ba4b983a889f4637fd9e44009c0709e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Шойгу прокомментировал удары ВСУ по Крыму. Вожатая в Крыму получит "уголовку" за оскорбление детей. В Крыму объяснили рост заболеваемости туберкулезом среди детей. В Бахчисарайском районе Крыма сгорела часовня. Археологи Крыма заявили о новой угрозе для древностей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Шойгу прокомментировал удары ВСУ по КрымуМинистр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по Крыму. "Вблизи зернохранилищ было развернуто производство БПЛА и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам в Крыму", – заявил Шойгу на открытии XI Московской конференции по международной безопасности. Он также оценил действия Запада в сложившейся ситуации. Вожатая в Крыму получит "уголовку" за оскорбление детейВ детском лагере "Мультфильм" в Крыма ЧП: вожатая отстранена от работы за видео, на котором она оскорбляет своих подопечных из Белгородской области. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия. По данным пресс-службы Центрального аппарата Следкома, подозреваемая не только оскорбляла детей, но и применяла к ним физическую силу. Сейчас эту информацию проверяют крымские следователи.В Крыму объяснили рост заболеваемости туберкулезом среди детейРост заболеваемости туберкулезом у детей, преимущественно подростков, в Крыму обусловлен потоком в республику беженцев из новых регионов РФ с соответствующим диагнозом, которые не делали прививки и не имели возможности проходить регулярные профосмотры. Об этом заявила главный внештатный детский специалист фтизиатр Минздрава Крыма Нина Яворская. "Среди детей до 14 лет 25% – это жители Херсонской и Запорожской областей. Среди подростков такой показатель еще выше – 37%", – уточнила врач. Она также перечислила симптомы болезни и дала рекомендации относительно того, как от нее уберечься.В Бахчисарайском районе Крыма сгорела часовняСгорела часовня имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. По прибытии пожарные обнаружили, что огонь угрожает перейти на рядом стоящий жилой дом.Археологи Крыма заявили о новой угрозе для древностейЛюбители металлопоиска вредят археологическим памятникам в Крыму – это новая напасть после черных копателей. Об этом сообщили крымские археологи. “Но никуда не делась проблема металлопоиска, когда люди ходят по полям – это их хобби – и вытаскивают из земли какой-то металл, который может принадлежать каким-то археологическим памятникам. Это отдельная история, и на нее надо обратить внимание”, – заявила старший научный сотрудник института археологии Крыма РАН Анастасия Стоянова. Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко высказался за запрет свободной продажи металлоискателей.

https://crimea.ria.ru/20230815/zaderzhannyy-v-krymu-informator-sbu-rasskazal-o-svoey-verbovke-1130742200.html

https://crimea.ria.ru/20230815/aksenov-sdelal-zayavlenie-po-kurortnomu-sboru-v-krymu-1130741904.html

https://crimea.ria.ru/20230815/v-sevastopole-podrostok-ugnal-mashinu-ottsa-i-poekhal-katat-druzey-1130747984.html

https://crimea.ria.ru/20230815/zhenschina-pogibla-na-pozhare-v-sevastopole-1130756378.html

https://crimea.ria.ru/20230815/desyat-tsentnerov-s-gektara-kak-v-krymu-ubirayut-len-1130727007.html

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, сергей шойгу, отдых в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, туберкулез, министерство обороны рф, минздрав крыма, мчс крыма, бахчисарайский район, пожар, археология в крыму