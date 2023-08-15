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Главные новости Крыма: 15 августа - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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Главные новости Крыма: 15 августа
Главные новости Крыма: 15 августа - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Главные новости Крыма: 15 августа
Шойгу прокомментировал удары ВСУ по Крыму. Вожатая в Крыму получит "уголовку" за оскорбление детей. В Крыму объяснили рост заболеваемости туберкулезом среди... РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T22:04
2023-08-15T22:04
новости крыма
сергей шойгу
отдых в крыму
здравоохранение в крыму и севастополе
туберкулез
министерство обороны рф
минздрав крыма
мчс крыма
бахчисарайский район
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Шойгу прокомментировал удары ВСУ по Крыму. Вожатая в Крыму получит "уголовку" за оскорбление детей. В Крыму объяснили рост заболеваемости туберкулезом среди детей. В Бахчисарайском районе Крыма сгорела часовня. Археологи Крыма заявили о новой угрозе для древностей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Шойгу прокомментировал удары ВСУ по КрымуМинистр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по Крыму. "Вблизи зернохранилищ было развернуто производство БПЛА и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам в Крыму", – заявил Шойгу на открытии XI Московской конференции по международной безопасности. Он также оценил действия Запада в сложившейся ситуации. Вожатая в Крыму получит "уголовку" за оскорбление детейВ детском лагере "Мультфильм" в Крыма ЧП: вожатая отстранена от работы за видео, на котором она оскорбляет своих подопечных из Белгородской области. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия. По данным пресс-службы Центрального аппарата Следкома, подозреваемая не только оскорбляла детей, но и применяла к ним физическую силу. Сейчас эту информацию проверяют крымские следователи.В Крыму объяснили рост заболеваемости туберкулезом среди детейРост заболеваемости туберкулезом у детей, преимущественно подростков, в Крыму обусловлен потоком в республику беженцев из новых регионов РФ с соответствующим диагнозом, которые не делали прививки и не имели возможности проходить регулярные профосмотры. Об этом заявила главный внештатный детский специалист фтизиатр Минздрава Крыма Нина Яворская. "Среди детей до 14 лет 25% – это жители Херсонской и Запорожской областей. Среди подростков такой показатель еще выше – 37%", – уточнила врач. Она также перечислила симптомы болезни и дала рекомендации относительно того, как от нее уберечься.В Бахчисарайском районе Крыма сгорела часовняСгорела часовня имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. По прибытии пожарные обнаружили, что огонь угрожает перейти на рядом стоящий жилой дом.Археологи Крыма заявили о новой угрозе для древностейЛюбители металлопоиска вредят археологическим памятникам в Крыму – это новая напасть после черных копателей. Об этом сообщили крымские археологи. “Но никуда не делась проблема металлопоиска, когда люди ходят по полям – это их хобби – и вытаскивают из земли какой-то металл, который может принадлежать каким-то археологическим памятникам. Это отдельная история, и на нее надо обратить внимание”, – заявила старший научный сотрудник института археологии Крыма РАН Анастасия Стоянова. Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко высказался за запрет свободной продажи металлоискателей.
https://crimea.ria.ru/20230815/zaderzhannyy-v-krymu-informator-sbu-rasskazal-o-svoey-verbovke-1130742200.html
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https://crimea.ria.ru/20230815/desyat-tsentnerov-s-gektara-kak-v-krymu-ubirayut-len-1130727007.html
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новости крыма, сергей шойгу, отдых в крыму, здравоохранение в крыму и севастополе, туберкулез, министерство обороны рф, минздрав крыма, мчс крыма, бахчисарайский район, пожар, археология в крыму
Главные новости Крыма: 15 августа

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 15 августа

22:04 15.08.2023
 
© РИА Новости КрымГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Шойгу прокомментировал удары ВСУ по Крыму. Вожатая в Крыму получит "уголовку" за оскорбление детей. В Крыму объяснили рост заболеваемости туберкулезом среди детей. В Бахчисарайском районе Крыма сгорела часовня. Археологи Крыма заявили о новой угрозе для древностей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Шойгу прокомментировал удары ВСУ по Крыму

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Киев использовал зерновую сделку для прикрытия ударов по Крыму. "Вблизи зернохранилищ было развернуто производство БПЛА и морских управляемых аппаратов, которыми наносятся удары по инфраструктурным объектам в Крыму", – заявил Шойгу на открытии XI Московской конференции по международной безопасности. Он также оценил действия Запада в сложившейся ситуации.
ФСБ РФ задержала в Крыму сторонника украинских националистов
11:50
Задержанный в Крыму информатор СБУ рассказал о своей вербовке

Вожатая в Крыму получит "уголовку" за оскорбление детей

В детском лагере "Мультфильм" в Крыма ЧП: вожатая отстранена от работы за видео, на котором она оскорбляет своих подопечных из Белгородской области. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия. По данным пресс-службы Центрального аппарата Следкома, подозреваемая не только оскорбляла детей, но и применяла к ним физическую силу. Сейчас эту информацию проверяют крымские следователи.
Отдыхающие на пляже в Евпатории - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
11:44
Аксенов сделал заявление по курортному сбору в Крыму

В Крыму объяснили рост заболеваемости туберкулезом среди детей

Рост заболеваемости туберкулезом у детей, преимущественно подростков, в Крыму обусловлен потоком в республику беженцев из новых регионов РФ с соответствующим диагнозом, которые не делали прививки и не имели возможности проходить регулярные профосмотры. Об этом заявила главный внештатный детский специалист фтизиатр Минздрава Крыма Нина Яворская. "Среди детей до 14 лет 25% – это жители Херсонской и Запорожской областей. Среди подростков такой показатель еще выше – 37%", – уточнила врач. Она также перечислила симптомы болезни и дала рекомендации относительно того, как от нее уберечься.
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14:02
В Севастополе подросток угнал машину отца и поехал катать друзей

В Бахчисарайском районе Крыма сгорела часовня

Сгорела часовня имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС. По прибытии пожарные обнаружили, что огонь угрожает перейти на рядом стоящий жилой дом.
МЧС - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
19:22
Женщина погибла на пожаре в Севастополе

Археологи Крыма заявили о новой угрозе для древностей

Любители металлопоиска вредят археологическим памятникам в Крыму – это новая напасть после черных копателей. Об этом сообщили крымские археологи. “Но никуда не делась проблема металлопоиска, когда люди ходят по полям – это их хобби – и вытаскивают из земли какой-то металл, который может принадлежать каким-то археологическим памятникам. Это отдельная история, и на нее надо обратить внимание”, – заявила старший научный сотрудник института археологии Крыма РАН Анастасия Стоянова. Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко высказался за запрет свободной продажи металлоискателей.
Уборка льна в Крыму
08:37
Десять центнеров с гектара: как в Крыму убирают лен
Новости КрымаСергей ШойгуОтдых в КрымуЗдравоохранение в Крыму и СевастополеТуберкулезМинистерство обороны РФМинздрав КрымаМЧС КрымаБахчисарайский районПожарАрхеология в Крыму
 
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