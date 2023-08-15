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Более 30 улиц Керчи на два дня остались без газа - РИА Новости Крым, 15.08.2023
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Более 30 улиц Керчи на два дня остались без газа
Более 30 улиц Керчи на два дня остались без газа - РИА Новости Крым, 15.08.2023
Более 30 улиц Керчи на два дня остались без газа
Более 30 улиц Керчи на два дня остались без газоснабжения из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе минтопэнерго республики. РИА Новости Крым, 15.08.2023
2023-08-15T12:52
2023-08-15T12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Более 30 улиц Керчи на два дня остались без газоснабжения из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе минтопэнерго республики.Так, в зону отключения попали улицы Орджоникидзе, Панкратова, Победы, Поветкина, Тиратакский спуск, Льва Толстого, Ульяновых, Фабричная, Холмогорская, Объездная, Главная, Бульвар Пионеров, Петра Дейкало, Кавказская, Клары Цеткин, Мира, Матросова, Нестерова, шоссе Героев Сталинграда, Буденного, Ворошилова, Блюхера, Дмитрия Донского, Индустриальное шоссе, Марата, Митридатская, Айвазовского, Свердлова.Кроме того, нет газа в переулках Майский, Корабельный и Морской, микрорайоне Героевское и селе Приозерное. После завершения ремонтных работ газоснабжение возобновится.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария в Симферополе: часть столицы надолго без водыЕще шесть котельных в Крыму переведут на природный газНасколько Крым готов к началу отопительного сезона
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РИА Новости Крым
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96
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Более 30 улиц Керчи на два дня остались без газа

Минтопэнерго Крыма: более 30 улиц Керчи на два дня остались без газа из-за ремонта

12:52 15.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГазовая конфорка
Газовая конфорка - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг — РИА Новости Крым. Более 30 улиц Керчи на два дня остались без газоснабжения из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе минтопэнерго республики.
"С 07:00 15 августа и до 20:00 16 августа в связи с ремонтными работами на газораспределительной станции Керчи будет прекращена подача газа населению по ряду адресов", - говорится в с Telegram-канале ведомства.
Так, в зону отключения попали улицы Орджоникидзе, Панкратова, Победы, Поветкина, Тиратакский спуск, Льва Толстого, Ульяновых, Фабричная, Холмогорская, Объездная, Главная, Бульвар Пионеров, Петра Дейкало, Кавказская, Клары Цеткин, Мира, Матросова, Нестерова, шоссе Героев Сталинграда, Буденного, Ворошилова, Блюхера, Дмитрия Донского, Индустриальное шоссе, Марата, Митридатская, Айвазовского, Свердлова.
Кроме того, нет газа в переулках Майский, Корабельный и Морской, микрорайоне Героевское и селе Приозерное. После завершения ремонтных работ газоснабжение возобновится.
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