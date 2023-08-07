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Еще шесть котельных в Крыму переведут на природный газ
Еще шесть котельных в Крыму переведут на природный газ - РИА Новости Крым, 07.08.2023
Еще шесть котельных в Крыму переведут на природный газ
Еще шесть котельных и один центральный тепловой пункт в Крыму переведут с альтернативного топлива на природный газ до начала отопительного сезона. Об этом в... РИА Новости Крым, 07.08.2023
2023-08-07T19:40
2023-08-07T19:40
2023-08-07T19:40
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Еще шесть котельных и один центральный тепловой пункт в Крыму переведут с альтернативного топлива на природный газ до начала отопительного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов.Гость студии отметил, что в республике на альтернативных видах топлива (уголь, мазут, дизель) работает 21 котельная. Работа по их переводу на газ ведется при содействии министерства ЖХК Крыма.Использование природного газа значительно более выгодно с экономической точки зрения, его поставки не зависят от логистической ситуации, кроме того, природное топливо значительно более экологичное, напомнил Селиванов."Кроме того, со временем данные котельные будут работать практически в автономном режиме. Это положительно отразится на экономике предприятия с точки зрения экономии фонда оплаты труда", – добавил он.Ранее гендиректор предприятия сообщил, что до начала отопительного сезона в Крыму планируется отремонтировать 29 тепловых котлов и более 16 км теплотрасс.Крымтеплокоммунэнерго отапливает 180 школ, 150 детсадов, 99 больниц, около 4,5 тысяч многоквартирных домов. Всего на балансе находятся 307 котельных, 168 центральных тепловых пунктов, а также разветвленная сеть теплоснабжения протяженностью 815 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 7 млрд рублейКак не переплачивать за услуги ЖКХ – совет экспертаПроблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"
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РИА Новости Крым
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жкх, жкх крыма и севастополя, крымтеплокоммунэнерго, эдуард селиванов, новости крыма, общество, крым
Еще шесть котельных в Крыму переведут на природный газ
В Крыму продолжают сокращать число угольных и мазутных котельных
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым.
Еще шесть котельных и один центральный тепловой пункт в Крыму переведут с альтернативного топлива на природный газ до начала отопительного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов.
Гость студии отметил, что в республике на альтернативных видах топлива (уголь, мазут, дизель) работает 21 котельная. Работа по их переводу на газ ведется при содействии министерства ЖХК Крыма.
"Планируется перевести (на природный газ) шесть котельных. Три в Керчи, еще три в Симферополе и Симферопольском районе. Кроме того, на природный газ будет переведен ЦТП (центральный тепловой пункт) в Керчи. Работы будут проведены в рамках реконструкции с установкой блочно-модульной котельной", – сообщил Селиванов.
Использование природного газа значительно более выгодно с экономической точки зрения, его поставки не зависят от логистической ситуации, кроме того, природное топливо значительно более экологичное, напомнил Селиванов.
"Кроме того, со временем данные котельные будут работать практически в автономном режиме. Это положительно отразится на экономике предприятия с точки зрения экономии фонда оплаты труда", – добавил он.
Ранее гендиректор предприятия сообщил, что до начала отопительного сезона в Крыму планируется отремонтировать 29 тепловых котлов и более 16 км теплотрасс.
Крымтеплокоммунэнерго отапливает 180 школ, 150 детсадов, 99 больниц, около 4,5 тысяч многоквартирных домов. Всего на балансе находятся 307 котельных, 168 центральных тепловых пунктов, а также разветвленная сеть теплоснабжения протяженностью 815 км.
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