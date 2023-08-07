https://crimea.ria.ru/20230807/esche-shest-kotelnykh-v-krymu-perevedut-na-prirodnyy-gaz-1130590245.html

Еще шесть котельных в Крыму переведут на природный газ

Еще шесть котельных в Крыму переведут на природный газ - РИА Новости Крым, 07.08.2023

Еще шесть котельных в Крыму переведут на природный газ

Еще шесть котельных и один центральный тепловой пункт в Крыму переведут с альтернативного топлива на природный газ до начала отопительного сезона. Об этом в... РИА Новости Крым, 07.08.2023

2023-08-07T19:40

2023-08-07T19:40

2023-08-07T19:40

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг – РИА Новости Крым. Еще шесть котельных и один центральный тепловой пункт в Крыму переведут с альтернативного топлива на природный газ до начала отопительного сезона. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил гендиректор "Крымтеплокоммунэнерго" Эдуард Селиванов.Гость студии отметил, что в республике на альтернативных видах топлива (уголь, мазут, дизель) работает 21 котельная. Работа по их переводу на газ ведется при содействии министерства ЖХК Крыма.Использование природного газа значительно более выгодно с экономической точки зрения, его поставки не зависят от логистической ситуации, кроме того, природное топливо значительно более экологичное, напомнил Селиванов."Кроме того, со временем данные котельные будут работать практически в автономном режиме. Это положительно отразится на экономике предприятия с точки зрения экономии фонда оплаты труда", – добавил он.Ранее гендиректор предприятия сообщил, что до начала отопительного сезона в Крыму планируется отремонтировать 29 тепловых котлов и более 16 км теплотрасс.Крымтеплокоммунэнерго отапливает 180 школ, 150 детсадов, 99 больниц, около 4,5 тысяч многоквартирных домов. Всего на балансе находятся 307 котельных, 168 центральных тепловых пунктов, а также разветвленная сеть теплоснабжения протяженностью 815 км.Читайте также на РИА Новости Крым:Долги крымчан за жилищно-коммунальные услуги приблизились к 7 млрд рублейКак не переплачивать за услуги ЖКХ – совет экспертаПроблемы ЖКХ в Крыму: с чем провожает зиму "Крымтеплокоммунэнерго"

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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