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Ночью в горах Крыма искали семью с ребенком и заблудившегося мужчину

Ночью в горах Крыма искали семью с ребенком и заблудившегося мужчину - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Ночью в горах Крыма искали семью с ребенком и заблудившегося мужчину

Две поисковые операции прошли ночью в горах Крыма: в Бахчисарайском районе спасен заблудившийся турист, в Большой Ялте - семья с ребенком. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T12:49

2023-08-14T12:49

2023-08-14T12:49

крым - спас

мчс крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Две поисковые операции прошли ночью в горах Крыма: в Бахчисарайском районе спасен заблудившийся турист, в Большой Ялте - семья с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Так, накануне поздно вечером помощь спасателей понадобилась в районе водопада Учан-Су. Во время прогулки семья из трех человек, в том числе несовершеннолетнего, сбилась с пути и не смогла самостоятельно выйти из горно-лесной местности. На место выехали сотрудники Ялтинского отряда "Крым-Спас".Второй вызов поступил спасателям Бахчисарайского района. Один из участников трейла "Пещерные города" потерял ориентиры и сбился с маршрута. Для его эвакуации на место выдвинулись подразделения МЧС."Инцидент произошел в районе горы Бешик – Тау. По прибытии на место спасатели приступили к поиску. Операция осложнялась темным временем суток. Спустя час мужчина был обнаружен на плато Кыз – Кермен. В помощи врачей он не нуждался", - проинформировали в МЧС Крыма.Ранее сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" эвакуировали женщину, получившую травму ноги во время прогулки в районе озера Ай – Серез. Они оказали ей первую помощь, после чего на носилках транспортировали пострадавшую из труднодоступного участка к служебному автомобилю, а затем доставили ее в Судакскую городскую больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП под Алуштой: водителя зажало в искореженном автоТурист заблудился в горах Бахчисарайского района КрымаВ Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туриста

https://crimea.ria.ru/20230810/v-yalte-iz-shtormyaschego-morya-spasli-turistov-na-lodkakh-1130644553.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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