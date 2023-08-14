Рейтинг@Mail.ru
Ночью в горах Крыма искали семью с ребенком и заблудившегося мужчину - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230814/nochyu-v-gorakh-kryma-iskali-semyu-s-rebenkom-i-zabludivshegosya-muzhchinu-1130720355.html
Ночью в горах Крыма искали семью с ребенком и заблудившегося мужчину
Ночью в горах Крыма искали семью с ребенком и заблудившегося мужчину - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Ночью в горах Крыма искали семью с ребенком и заблудившегося мужчину
Две поисковые операции прошли ночью в горах Крыма: в Бахчисарайском районе спасен заблудившийся турист, в Большой Ялте - семья с ребенком. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T12:49
2023-08-14T12:49
крым - спас
мчс крыма
происшествия
ялта
бахчисарайский район
новости крыма
крым
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123309992_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7bb2a654b6a4cca4832ef6ed13d1fc1d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Две поисковые операции прошли ночью в горах Крыма: в Бахчисарайском районе спасен заблудившийся турист, в Большой Ялте - семья с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.Так, накануне поздно вечером помощь спасателей понадобилась в районе водопада Учан-Су. Во время прогулки семья из трех человек, в том числе несовершеннолетнего, сбилась с пути и не смогла самостоятельно выйти из горно-лесной местности. На место выехали сотрудники Ялтинского отряда "Крым-Спас".Второй вызов поступил спасателям Бахчисарайского района. Один из участников трейла "Пещерные города" потерял ориентиры и сбился с маршрута. Для его эвакуации на место выдвинулись подразделения МЧС."Инцидент произошел в районе горы Бешик – Тау. По прибытии на место спасатели приступили к поиску. Операция осложнялась темным временем суток. Спустя час мужчина был обнаружен на плато Кыз – Кермен. В помощи врачей он не нуждался", - проинформировали в МЧС Крыма.Ранее сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" эвакуировали женщину, получившую травму ноги во время прогулки в районе озера Ай – Серез. Они оказали ей первую помощь, после чего на носилках транспортировали пострадавшую из труднодоступного участка к служебному автомобилю, а затем доставили ее в Судакскую городскую больницу.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП под Алуштой: водителя зажало в искореженном автоТурист заблудился в горах Бахчисарайского района КрымаВ Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туриста
https://crimea.ria.ru/20230810/v-yalte-iz-shtormyaschego-morya-spasli-turistov-na-lodkakh-1130644553.html
ялта
бахчисарайский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/17/1123309992_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_1196e33f05eeab8bdd120a107d017613.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым - спас, мчс крыма, происшествия, ялта, бахчисарайский район, новости крыма, крым, новости
Ночью в горах Крыма искали семью с ребенком и заблудившегося мужчину

МЧС Крыма: в горах ночью спасли семью с ребенком и заблудившегося мужчину

12:49 14.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" на тренировочных сборах по горной подготовке в урочище Таш-Джарган.
Сотрудники ГКУ РК КРЫМ-СПАС на тренировочных сборах по горной подготовке в урочище Таш-Джарган. - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. Две поисковые операции прошли ночью в горах Крыма: в Бахчисарайском районе спасен заблудившийся турист, в Большой Ялте - семья с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Так, накануне поздно вечером помощь спасателей понадобилась в районе водопада Учан-Су. Во время прогулки семья из трех человек, в том числе несовершеннолетнего, сбилась с пути и не смогла самостоятельно выйти из горно-лесной местности. На место выехали сотрудники Ялтинского отряда "Крым-Спас".
"По прибытии сотрудники чрезвычайного ведомства, уточнив местоположение семьи, оперативно обнаружили ее недалеко от водопада. После этого спасатели вывели туристов из горно-лесной местности. В медицинской помощи они не нуждались", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Второй вызов поступил спасателям Бахчисарайского района. Один из участников трейла "Пещерные города" потерял ориентиры и сбился с маршрута. Для его эвакуации на место выдвинулись подразделения МЧС.
"Инцидент произошел в районе горы Бешик – Тау. По прибытии на место спасатели приступили к поиску. Операция осложнялась темным временем суток. Спустя час мужчина был обнаружен на плато Кыз – Кермен. В помощи врачей он не нуждался", - проинформировали в МЧС Крыма.
Ранее сотрудники Судакского аварийно-спасательного отряда "Крым-Спас" эвакуировали женщину, получившую травму ноги во время прогулки в районе озера Ай – Серез. Они оказали ей первую помощь, после чего на носилках транспортировали пострадавшую из труднодоступного участка к служебному автомобилю, а затем доставили ее в Судакскую городскую больницу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Смертельное ДТП под Алуштой: водителя зажало в искореженном авто
Турист заблудился в горах Бахчисарайского района Крыма
В Бахчисарайском районе Крыма 10 спасателей искали потерявшегося туриста
Сотрудник Росгвардии оказывает помощь на воде
10 августа, 10:12
В Ялте из штормящего моря спасли туристов на лодках
 
Крым - СпасМЧС КрымаПроисшествияЯлтаБахчисарайский районНовости КрымаКрымНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:45Путин поддержал идею "Росатома" создать кластер по ядерному образованию
14:38В Севастополе мопедист сбил пенсионерку и скрылся
14:03Обрушение части дороги в Керчи: прокуратура Крыма проводит проверку
13:50Шойгу дал характеристику военной технике НАТО
13:41Путин: 82 иностранные компании представили свою продукцию на "Армии-2023"
13:37Крымский мост сейчас: пробки растянулись на километры, ожидание – на часы
13:22Семь километров к морю: как строят подъезд от "Тавриды" к Феодосии
12:49Ночью в горах Крыма искали семью с ребенком и заблудившегося мужчину
12:16Смертельное ДТП под Алуштой: водителя зажало в искореженном авто
11:55Атака БПЛА на жилой дом в Белгороде: ранена 10-летняя девочка
11:10Более 1500 автомобилей стоят в очереди на Крымском мосту
11:04Туристка пострадала возле озера Ай – Серез под Судаком
10:37Террор днем и ночью: ВСУ выпустили по Херсонщине более 90 снарядов
10:13Движение по Крымскому мосту возобновили
09:43Доллар поднялся выше 100 рублей
09:35Аксенов предложил ужесточить наказание за съемку работы ПВО
09:17Работа Керченской переправы 14 августа: погода и ограничения
09:06Крымский мост закрыли для проезда
08:47В КИПУ рекордный спрос на профессию инженера: семь человек на место
08:31В Крыму будут слышны взрывы
Лента новостейМолния