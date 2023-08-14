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Не знаешь – не бери: краткий курс молодого грибника от экспертов - РИА Новости Крым, 14.08.2023
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Не знаешь – не бери: краткий курс молодого грибника от экспертов
Не знаешь – не бери: краткий курс молодого грибника от экспертов - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Не знаешь – не бери: краткий курс молодого грибника от экспертов
По данным Роспотребнадзора, в России с начала года 110 человек отравились грибами. Какие правила нужно соблюдать грибникам и что делать в случае отравления, в... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T21:25
2023-08-14T21:25
здоровье
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
грибы
крым
общество
никитский ботанический сад
ирина саркина
центр медицины катастроф в крыму
галина буглак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. По данным Роспотребнадзора, в России с начала года 110 человек отравились грибами. Какие правила нужно соблюдать грибникам и что делать в случае отравления, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали эксперты."Первое золотое правило грибника: не знаешь - не бери. Это поможет обезопасить и себя, и близких", - говорит ведущий научный сотрудник лаборатории природных экосистем Никитского ботанического сада, кандидат ботанических наук Ирина Саркина.По ее словам, в Крыму известно более 1000 видов грибов. При этом съедобных из них более 200. Собирают грибники 30 - 40 видов. Ядовитых более 50 видов: девять несут смертельную опасность, восемь оказывают сильное воздействие на нервную систему, остальные вызывают расстройство желудочно-кишечного тракта.Важно также учитывать, что не все съедобные грибы одинаково безопасны. Есть большая группа так называемых условно съедобных. Это грибы, которые нельзя употреблять без предварительной тепловой обработки. Отвар нужно обязательно слить, чтобы ушла горечь, которая раздражает желудочно-кишечный тракт.Опасно неправильное хранение грибов, например, в полиэтилене. Нельзя собирать их возле автотрасс, складов. Согласна с этим и и.о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак."Грибы хорошо впитывают в том числе тяжелые металлы. Можно отравиться грибом, который является съедобным, но вырос в местах, которые наделили его токсичными качествами", - поясняет Галина Буглак.Оба эксперта сходится во мнении, что самый опасный гриб в Крыму – бледная поганка. По словам Ирины Саркиной, этот гриб еще называют "мухомор зеленый". Другие виды: "мухомор белый весенний" и "мухомор белый вонючий". Они опасны тем, что симптомы отравления могут проявиться через сутки или двое, когда принимать меры по интоксикации уже бесполезно.Галина Буглак также подтверждает, что самое страшное – это отравление бледной поганкой. Выживаемости в таком случае практически нет. У нее очень мощный токсичный эффект. Отравление может произойти даже если одним ножом срезать бледную поганку и съедобный гриб.Если вы или кто-то из ваших близких все же отравился, то до обращения к врачу эксперт советует немедленно промыть желудок. После этого нужно принять сорбенты, чтобы вывести токсины. Далее используйте препараты в зависимости от симптомов. Обязательно вызывайте скорую помощь и будьте готовы к возможной госпитализации.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбор каких грибов и растений в Крыму может привести в тюрьмуВ Крыму сутки искали заблудившегося грибникаКому нельзя есть грибы
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здоровье, совет эксперта, грибы, крым, общество, никитский ботанический сад, ирина саркина, центр медицины катастроф в крыму, галина буглак
Не знаешь – не бери: краткий курс молодого грибника от экспертов

Эксперты рассказали, где в Крыму нельзя собирать грибы и как ими не отравиться

21:25 14.08.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКавказский государственный природный биосферный заповедник
Кавказский государственный природный биосферный заповедник - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. По данным Роспотребнадзора, в России с начала года 110 человек отравились грибами. Какие правила нужно соблюдать грибникам и что делать в случае отравления, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали эксперты.
"Первое золотое правило грибника: не знаешь - не бери. Это поможет обезопасить и себя, и близких", - говорит ведущий научный сотрудник лаборатории природных экосистем Никитского ботанического сада, кандидат ботанических наук Ирина Саркина.
По ее словам, в Крыму известно более 1000 видов грибов. При этом съедобных из них более 200. Собирают грибники 30 - 40 видов. Ядовитых более 50 видов: девять несут смертельную опасность, восемь оказывают сильное воздействие на нервную систему, остальные вызывают расстройство желудочно-кишечного тракта.
Важно также учитывать, что не все съедобные грибы одинаково безопасны. Есть большая группа так называемых условно съедобных. Это грибы, которые нельзя употреблять без предварительной тепловой обработки. Отвар нужно обязательно слить, чтобы ушла горечь, которая раздражает желудочно-кишечный тракт.
Опасно неправильное хранение грибов, например, в полиэтилене. Нельзя собирать их возле автотрасс, складов. Согласна с этим и и.о. директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Галина Буглак.
"Грибы хорошо впитывают в том числе тяжелые металлы. Можно отравиться грибом, который является съедобным, но вырос в местах, которые наделили его токсичными качествами", - поясняет Галина Буглак.
Оба эксперта сходится во мнении, что самый опасный гриб в Крыму – бледная поганка. По словам Ирины Саркиной, этот гриб еще называют "мухомор зеленый". Другие виды: "мухомор белый весенний" и "мухомор белый вонючий". Они опасны тем, что симптомы отравления могут проявиться через сутки или двое, когда принимать меры по интоксикации уже бесполезно.
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Галина Буглак также подтверждает, что самое страшное – это отравление бледной поганкой. Выживаемости в таком случае практически нет. У нее очень мощный токсичный эффект. Отравление может произойти даже если одним ножом срезать бледную поганку и съедобный гриб.
"Главный совет: не берите в руки все, что похоже на бледную поганку. И всегда обращайтесь за медицинской помощью: вы не знаете, к каким последствиям может привести отравление", - говорит Галина Буглак.
Если вы или кто-то из ваших близких все же отравился, то до обращения к врачу эксперт советует немедленно промыть желудок. После этого нужно принять сорбенты, чтобы вывести токсины. Далее используйте препараты в зависимости от симптомов. Обязательно вызывайте скорую помощь и будьте готовы к возможной госпитализации.
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Радио "Спутник в Крыму"ЗдоровьеСовет экспертаГрибыКрымОбществоНикитский ботанический садИрина СаркинаЦентр медицины катастроф в КрымуГалина Буглак
 
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